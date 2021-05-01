Россия в цвету: куда ехать за лучшими фотографиями

Цветущие поля и луга становятся центром притяжения для туристов со всего мира, желающих сделать яркие фотографии в цветах, чтобы потом делиться ими в соцсетях. Для этого в нидерландском парке Кекенхоф, к примеру, специально высаживают тюльпаны и проводят фестивали цветов. В Японию туристы стараются приезжать, подгадывая даты путешествия под сезон цветения сакуры. В России тоже есть места, приезжая в которые можно насладиться цветением редких растений и сделать красивые фотографии на память.

Остров тюльпанов

Одно из таких мест — Калмыкия. Поздней весной здесь расцветают тюльпаны, маки и ирисы. Тюльпаны в Калмыкии цветут во второй половине апреля, а маки — в первой половине мая. «Чтобы увидеть самую красоту, нужно отправляться в заповедник «Черные земли», — советует Милена Перфильева, глава турфирмы иммерсивных путешествий My Ways On. — Придется проделать немалый путь, чтобы увидеть заветные цветы. Поодиночке они растут повсюду вдоль дороги, но чтобы увидеть бескрайние поля, усеянные цветами, нужно будет приложить усилия».

close

В Калмыкии находится целый остров тюльпанов — красных, белых, сиреневых, желтых. Чтобы увидеть его, нужно проехать степь, сесть на моторную лодку на озере Маныч-Гудило и добраться до острова. «Когда видишь эту тюльпановую красоту, понимаешь, что время на дорогу было потрачено не зря, — добавляет Перфильева. — В Калмыкию точно стоит ехать, чтобы раствориться в этом море цветов».

По ее словам, фотографии там получаются «просто космические». «В моем аккаунте в Instagram они собрали даже больше лайков, чем фотографии со льдов Байкала», — отметила девушка.

close

В Калмыкии существует легенда про черный тюльпан, который расцветает раз в девять лет. Тот, кто разыщет его среди тысяч других цветов — поймает большую удачу за хвост. Но его нельзя срывать и даже касаться. По легенде, встретить такой цветок можно раз в жизни.

Сибирская сакура

В Горном Алтае и на Байкале даже поздней весной еще стоит настоящая зима – в горах лежит снег, а Байкал покрыт льдом. Но туристов в межсезонье сюда привлекает цветение маральника, который еще называют сибирской сакурой.

У этого растения несколько названий: багульник сибирский, рододендрон даурский.

Цветет оно только раз в году в течение двух недель: в конце апреля-начале мая, как правило, на майские праздники. Иногда расцветает повторно – летом или осенью. На это время горные склоны окутывает фиолетовая дымка – это распускаются цветы маральника, листья которого еще не раскрылись.

Так как деревья и трава еще не успели позеленеть в это время, все становится фиолетовым.

1 мая на Алтае даже проводится праздник в честь цветения маральника. Но в этом году из-за холодной зимы маральник расцвел позже, и к 1 мая появились только первые цветы, а туристы, поспешившие на Алтай за маральником, вместо цветов могли насладиться только видами заснеженных гор.

Каспийская роза

В июле-августе в дельте Волги под Астраханью зацветают лотосы. Это зрелище привлекает туристов, которые посещают город также ради рыбалки и дегустации черной икры на местных фермах. «Гладь Волги здесь устилает ковер нежно-розовых цветов, источающих сладкий миндальный аромат, и листьев цвета морской волны», — пишут РИА «Новости».

Лотосовые поля находятся в Астраханском биосферном заповеднике, где проходит экотропа «Обретенная дельта»: на ней установлены деревянные смотровые вышки с мосточками, откуда можно сверху любоваться лотосами и даже дотянуться до них рукой.

«Зрелище, безусловно, завораживающее — бескрайние поля нежных розовых цветов, огромные зеленые листья, симпатичные коробочки отцветших лотосов. И можно потрогать их руками», — пишет в своем блоге одна из туристок.

Чтобы рассмотреть лотосы поближе и сделать эффектные фотографии, туристы едут в Долину лотосов – для этого из Астрахани снаряжают экскурсию на целый день. Подплывать к лотосам придется на моторной лодке в устье Волги – на раскатах.

«Раскаты — это огромная территория дельты Волги. Если вы посмотрите на карту, то легко увидите, что устье этой огромной реки на подступах к Каспийскому морю дробится на множество мелких рукавов, — пишет еще один блогер. — Глубина здесь совсем небольшая, максимум пара метров. Но передвигаться можно только на лодке, так что придётся оставить машину на парковке и дальше перемещаться вплавь до выбранной базы отдыха, а оттуда еще дальше к лотосам».

Российский Прованс

Фотографиями в лавандовых полях завлекают туристов во Франции, где специально разводят это растение для парфюмерных целей. В России лавандовые поля есть в Крыму, по обе стороны трассы Симферополь–Судак. Поля начинаются в 40 км от Симферополя в районе поселка Крымская Роза. Есть такие поля и в районе Севастополя, недалеко от пансионата им. Мокроусова, а также на Мекензиевых горах и в Бахчисарайском районе в селе Тургеневка.

Лаванда цветет с середины июня до первых чисел июля: ее собирают на самом пике цветения, так что у туристов есть только две недели, чтобы выбраться на фотосессию. «Только представьте, как июньским вечером вы прогуливаетесь по огромному полю из фиолетовых цветов. И слышите только дуновение летнего ветерка и жужжание пчел, собирающих сладкий нектар», — описывает обстановку блогер, предлагающая идеи для фотосессий в лаванде.

В полях много пчел, иногда попадаются змеи, предупреждает блогер. Также головокружение может вызвать сильный запах лаванды – из-за этого посещение полей не рекомендуется беременным женщинам, как бы ни хотелось сделать романтическую фотографию в цветах.

Лучшее время для фотосессии на рассвете и на закате, но фотографы рекомендуют приезжать несколько раз, чтобы запечатлеть все оттенки лаванды, которая меняет цвет в зависимости от освещения — от фиолетового до синего и даже розового.