Статуя раздора: почему Ким Кардашьян обвинили в контрабанде

Представители Ким Кардашьян опровергают в СМИ ее связь с контрабандой предметов искусства — они вынуждены объяснять, что телезвезда не имеет отношения к «похищению» античной статуи, которую сейчас пытаются вернуть на родину итальянские власти, и предпринимательница «впервые узнала о ее существовании».

«Мы уверены, что предмет заказали от ее имени без ее же ведома, и поскольку он не был доставлен, она не знала о заказе. Мы рады, что проводится расследование, и надеемся, что статуя вернется к законным владельцам», — заявили представители Ким Кардашьян NBS News, опровергнув таким образом, что звезда причастна к предполагаемому похищению предмета античного искусства древнеримской эпохи.

История с древнеримской статуей из известняка, привезенной в США, как предполагается, для Ким Кардашьян, всплыла 30 апреля, когда в федеральный суд Лос-Анджелеса поступил гражданский иск об ее утрате со стороны правительства США. В документах говорится, что предмет искусства был «похищен и нелегально экспортирован контрабандным путем», сообщает CNN. Статуя описывается как «фрагмент Афины Самосской Мирона», созданный в I или II веке нашей эры — предполагается, что это римская копия работы древнегреческого скульптора.

Статуя была задержана на американской таможне в Лос-Анджелесе в 2016 году, когда была привезена туда в составе груза из 40 предметов изобразительного и декоративного искусства, а также мебели: общий вес груза составил 5,5 тонн, а стоимость, согласно таможенной декларации — более $745 тыс.

В бумагах значилось, что груз включает «антиквариат, возраст которого превышает 100 лет».

Американские таможенники обеспокоились происхождением античной статуи — предположив, что она могла быть приобретена нелегально, они задержали ее в лос-анджелесском порту. Дело в том, что между США и Италией существует соглашение, согласно которому предметы древнего искусства должны при ввозе сопровождаться документацией — разрешением на вывоз или любой другой бумагой, подтверждающей, что археологическая находка была приобретена способом, не нарушающим законы страны происхождения. Соглашение направлено на то, чтобы остановить нелегальный вывоз культурных ценностей с Апеннинского полуострова. В документах на статую таможенники нашли несоответствие.

Получателем значился фонд Noel Roberts Trust, представляющий интересы Ким Кардашьян в вопросах недвижимости, а отправителем — бельгийский дизайнер и коллекционер Аксель Вервордт, автор интерьера дома Ким Кардашьян и Канье Уэста в Калабасасе, работавший со многими звездами американского шоу-бизнеса.

Как рассказывает портал Artnet, логистическая компания Masterpiece International, перевозившая груз, предоставила таможенникам два счета на покупку статуи. Один свидетельствовал о том, что его приобрела компания, связанная с Ким Кардашьян, второй был подтверждением, что Аксель Вервордт купил античную скульптуру в галерее Chenel в Париже в 2012 году. Однако описание статуи в двух бумагах различалось.

В документе 2012 года говорится, что это «большая задрапированная статуя», происходящая из «старой германской коллекции, купленная до 1980 года». В документе от 2016 года предмет искусства называют фрагментом, а страной происхождения заявлена Италия.

Через месяц после задержания статуи итальянское правительство предоставило доказательства того, что Аксель Вервордт владел фрагментом Афины Самосской до 2012 года — сотрудник ведомства, занимающегося защитой культурного наследия, заявил, что видел и сфотографировал статую в корнере галереи Вервордта на выставке TEFAF в Маастрихте в 2011-м, сообщает Artnet. Владелец галереи Chenel объяснил, правда, изданию, что дизайнер получил во владение статую, купленную галеристами в Германии на аукционе Hampel в 2010-м, раньше, чем это было официально оформлено.

В 2018 году итальянское правительство предоставило США еще одно доказательство того, что находящаяся под арестом античная статуя — родом из Италии.

Тогда археолог из итальянского министерства культурного наследия, направленный в США, изучил скульптуру и пришел к выводу, что она была выполнена в классическом римском стиле и «представляет собой копию оригинальной греческой скульптуры», говорится в иске, поданном в суд Лос-Анджелеса. Там же выдвигается просьба «приложить все усилия», чтобы вернуть скульптуру в Италию.

Представительница Акселя Вервордта отрицает, что статуя была похищена в Италии и ввезена в США нелегально. Она заявила Artnet, что в его галерее были удивлены иску итальянского правительства. «Мы законно приобрели этот предмет во французской галерее, которая так же законно купила его на германском аукционе, — говорят они. — Прежний коллекционер был англичанином, но дальнейшие следы теряются. Однако нет никаких подтверждений тому, что этот предмет был незаконно вывезен из Италии».