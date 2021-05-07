Королевская охота: почему зоозащитнки ополчились против монархов

Представителя правящей династии Лихтенштейна, князя Эммануэля Лихтенштейнского обвинили в убийстве самого крупного медведя в Румынии — а возможно, и во всей Европе.

Молодой мужчина, проживающий в замке Ригерсбург в Австрии, в марте застрелил 17-летнего бурого медведя по кличке Артур в румынских Карпатах. Об этом заявили экологи — представители румынской организации защитников животных Agent Green и австрийской VGT.

Зоозащитники убеждены: князю Лихтенштейнскому было дано разрешение от министерства охраны окружающей среды Румынии на отстрел медведицы, которая наносила вред хозяйствам в деревне Ойдула в округе Ковасна в Трансильвании.

«Но на самом деле он убил не создававшую проблемы медведицу, а медведя, который жил в глубоком лесу и никогда не приближался к местным жителям», — заявили экологи.

Они уточнили, что за жизнью Артура долгое время наблюдал егерь организации Agent Green и знал, что дикое животное не привыкло к присутствию человека и не пользуется продуктами его труда.

Тот факт, что убитое животное — это именно Артур, подтверждают документы, оказавшиеся в распоряжении Associated Press. По бумагам, Эммануэль Лихтенштейнский получил разрешение на охоту в округе Ковасна в течение четырех дней и в итоге добыл 17-летнего медведя. За охоту он, как утврждается, заплатил €7000.

Бурые медведи, согласно румынским законам, относятся к охраняемым видам, кроме того, в стране с 2016 года запрещена трофейная охота. Тем не менее в отдельных случаях могут сделать исключение, в частности, если животное представляет опасность для людей.

Как заявил глава Agent Green Гэбриэл Пон, 17-летний Артур был самым большим медведем в Румынии и, возможно, во всей Европе.

«Интересно, как князь мог спутать самку медведя, приходящую в деревню, с крупнейшим медведем, живущим в глубине лесов»,

— цитирует зоозащитника The Guardian.

Он добавил, что ему «совершенно ясно, что князь приехал не решить проблему местных жителей, а убить медведя и забрать домой крупнейший трофей, чтобы повесить его на стену».

Представительница австрийской VGT Анн-Катрин Фройде, в свою очередь, заявила, что охота ради трофеев должна быть в принципе запрещена.

«В противном случае конфликты будут усиливаться, животные будут в опасности, как это происходит по всей Европе», — сказала она и назвала позором для Австрии поступок князя из Лихтенштейнского дома.

Члены королевских семей Европы не раз подвергались суровой критике за свое пристрастие к трофейной охоте — и не только в европейских лесах.

Бывший король Испании Хуан Карлос I, отрекшийся от престола в 2014 году, в скандалах, связанных с охотой, оказывался замешан регулярно. Крупнейший из них разразился в 2012 году, когда монарх в разгар экономического кризиса в своей стране, отправился охотиться на слонов в Ботсвану, где упал, получил травму и был отправлен в госпиталь в Мадриде на операцию на бедре.

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Если испанцы были возмущены тем, что король, пока они страдают от безработицы, предается дорогостоящим развлечениям, то зоозащитники пришли в негодование, увидев фотографию Хуана Карлоса I на фоне убитого им слона. Снимок был опубликован на сайте компании Rann Safaris, расположенной в Бостване — она предлагает обеспеченным любителям охоты пострелять животных за $8700 в неделю, а убийство слона оценивает в $15000. За возможность поохотиться лично с главой компании, профессиональным охотником Джеффом Ранном, нужно заплатить дополнительные $2000. С ним король Испании и фотографировался на фоне поверженного слона.

За шесть лет до этого, в 2006 году, испанский королевский двор отрицал участие Хуана Карлоса в другом происшествии, на этот раз в России. Тогда замначальника управления по охране и развитию охотничьих ресурсов Вологодской области Сергей Старостин пожаловался губернатору региона Вячеславу Позгалеву, что для испанского монарха во время его визита на Вологодчину устроили на базе отдыха «Глухариный дом» «отвратительную инсценировку».

«Фальсификаторы «принесли в жертву» добродушного и веселого медведя по кличке Митрофан, содержавшегося на базе отдыха в селе Новленском, — писал Старостин в письме к губернатору. — Медведя посадили в клетку и привезли к месту охоты. После этого его щедро напоили водкой, смешанной с медом, и вытолкали на поле. Естественно, грузное пьяное животное стало легкой мишенью. Его величество Хуан Карлос уложил Митрофана с одного выстрела». Пресс-секретарь короля, однако, эту информацию опровергла.

Любителем охоты слыл раньше, до женитьбы, и британский принц Гарри. В декабре 2017 года, уже помолвки с противницей охоты Меган Маркл, он, например, отправился в Германию на охоту на диких кабанов в компании наследного принца Баварии Франца-Альбрехта цу Эттинген-Шпильберга, известного как «Кабаний Терминатор», поскольку однажды он одной очередью уложил полдюжины кабанов. Как сообщало издание Daily Beast, принц Гарри прилетел на частном самолете в Берлин, после чего отправился в замок Эттинген в Баварии на охоту в составе группы из 60 человек. Тогда многие, в частности Daily Beast, обвинили Гарри в лицемерии: выступая на публике за защиту окружающей среды, он, тем не менее, принимал участие в таких аристократических развлечениях.

В 2014 году пользователи интернета запустили петицию, в которой требовали от Гарри объяснений по поводу другой охоты. Тогда пользователи интернета задались вопросом о происхождении снимка 2004 года, на котором Гарри позирует рядом с убитым водяным буйволом. Петиция собрала почти 100 тыс. подписей, однако Кенсингтонский дворец это происшествие не комментировал.

Фигурантом охотничьих скандалов уже успел дважды стать и семилетний принц Джордж, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В 2018 году его родителей осудили за то, что те взяли мальчика на охоту на тетеревов в Шотландии.

«Какой стыд, что еще один невинный ребенок растет, веря, что убивать животных ради развлечения — это нормально», — писали в Twitter.

В 2020 году история повторилась: в конце августа принц снова участвовал в охоте в окрестностях замка Балморал в Шотландии, а защитники животных призывали поберечь его психику.

«Для ребенка стать невольным свидетелем такого рутинного убийства — причем родителем, на которого он смотрит, — это потенциально такое же убийство психики, как и само по себе убийство птицы», — заявляла вице-президент Peta Мими Бехечи.

From a Prince Philip obituary,



"He had a keen interest in religion and conservation, despite dispatching a 2.5-metre (8ft) tiger with a single shot on an official visit to India in 1961, the same year he became president of the World Wildlife Fund UK."https://t.co/bRETMBWTe1 pic.twitter.com/1OrAe8tgQW — Ruchir Sharma (@ruchirsharma_1) April 9, 2021

Скандалов не избежали даже королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, покойный принц Филипп. После кончины герцога в сети появилась фотография, на которой пара снята во время визита в Индию в 1961 году — вместе с бенгальским тигром, которого убил Филипп. Причём в том же 1961 году принц Филипп возглавил Международный фонд дикой природы.