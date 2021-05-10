Окультуривание рейва: ночные клубы Германии приравнивают к театрам

Германские ночные клубы станут культурными институциями: в сентябре парламент примет законопроект, который приравняет их по значимости к музеям, театрам и концертным залам. Если он будет принят, для площадок, где проходят техно-вечеринки, будут снижены налоги, а девелоперы не смогут заставить их переехать, если захотят построить на их месте торговый центр или жилой комплекс. В тексте законопроекта, согласно которому ночные клубы Берлина и других городов Германиями становятся культурными учреждениями, есть также поправка о шуме, направленная на то, чтобы предотвратить конфликты между владельцами заведений и застройщиками.

Борьбу за то, чтобы защитить клубы Берлина, активная ночная жизнь которого притягивает любителей электронной музыки со всего мира, в Германии начали в 2020 году. Тогда группа активистов обратилась к депутатам Бундестага с просьбой рассмотреть способы защиты ночных клубов, которые в последние годы все больше страдают от посягательств девелоперов на их территории и жалоб соседей на шум. Разработкой законопроекта занялась группа представителей разных политических партий — «Зеленых», Социал-демократической партии Германии, ХДС/ХСС и «Левой». Они основали парламентский форум клубной культуры и ночной жизни, целью которого стало доказать членам Бундестага, что процветание клубов жизненно важно для германской экономики, а берлинские заведения — это пульс города, привлекающий сюда миллионы туристов.

В среднем техно-вечеринки привлекают в Германию около 3 млн туристов в год (не считая, разумеется, периода пандемии), а товарооборот клубов составляет около 1,1 млрд евро, подсчитал парламентский форум. «Мы хотели бы сохранить разнообразие во всей Германии, цитирует сообщение парламентариев портал Artnet. — Клубы — открытые пространства с развлекательной, культурной, социальной, архитектурной точек зрения, которые позволяют экспериментировать, чувствовать себя вовлеченным в процесс и получать новые опыты».

«Мы хотели бы поблагодарить членов парламентского форума за за их приверженность и упорство в этом деле, — заявила в сообщении для прессы Памела Шобсс, глава объединения концертных залов LiveKomm. — Этим решением Бундестаг посылает обществу ясный и продолжительный сигнал. Ночные клубы — это культурные институты, которые формируют идентичность районов города и являются важной частью культурной и экономической жизни». Она добавила, что после того, как закон вступит в силу, это поможет сохранить жизнь и районах, где проводятся техно-вечеринки, и «защитить культурные учреждения от перемещения в другое место».

Ночные клубы Германии находятся под угрозой закрытия давно — за последние 10 лет, по данным The Guardian, в стране прекратили свое существование около 100.

Для этого явления даже появилось отдельное слово — «clubsterben», «клубная смерть». Многие из этих заведений открывались в 90-е после падения Берлинской стены в зданиях разорившихся фабрик, заброшенных складов, забытых бассейнов и бывших пивоварнях, однако с ростом интереса девелоперов, которые хотят развивать эти пространства, число площадок для рейверов неуклонно уменьшается. В январе прошлого года, например, в Берлине закрылся клуб Griessmuehle. Тогда, как сообщает Dazed, глава Берлинской клубной комиссии Лутц Лейхсенринг заявил: «Люди беспомощны, потому что видят, как город теряет свою идентичность и сердцебиение».

Свою роль сыграла и пандемия коронавирусной инфекции, когда владельцы клубов были вынуждены придумывать новые способы заработать, пока туристы не могут пересечь границы, а вечеринки отменены. Самый известный техно-клуб Берлина Berghain, например, во время карантина превратился в галерею искусств и проводил показы мод (в прошлом месяце там демонстрировали последнюю коллекцию Bottega Veneta), а клуб KitKatClub стал центром для тестирования на COVID-19.