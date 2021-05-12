Два лагеря: как звезды отреагировали на конфликт Израиля и Палестины

Обострение арабо-израильского конфликта и обмен ракетными ударами между Израилем и Палестиной стали для моделей Джиджи и Беллы Хадид поводом публично выразить свою поддержку палестинской стороне. Сестры решили привлечь внимание своих поклонников к ситуации на Ближнем Востоке в своих аккаунтах в Instagram.

Младшая из моделей, Белла Хадид, опубликовала уже несколько постов, в которых открыто выступает в защиту палестинцев. В частности, она выложила серию картинок в виде комиксов, в которых транслируется позиция арабской стороны и говорится о том, что жители палестинских территорий подвергаются давлению со стороны еврейского государства. Автор комиксов — журналистка и активистка Нур Тагури. На рисованных изображениях одна из героинь говорит второй об «израильской колонизации», «этнической чистке» и «военной оккупации».

«Я стою рядом со своими палестинскими братьями и сестрами. Я буду защищать и поддерживать вас, как только смогу. Я люблю вас», — пишет Белла Хадид в своем посте. В комиксах говорится также о том, что Палестина не может противостоять Израилю, поскольку его поддерживают такие же «колонисты» или их потомки — Великобритания, Франция, Бельгия, Австралия, Канада и, конечно, родная страна модели, США.

Джиджи Хадид ограничилась в выражении поддержки одним постом с призывом ко всему прогрессивному человечеству обратить внимание на «подавление Палестины».

«Человек не может выступать за расовое равенство, права женщин и ЛГБТ, осуждать коррупцию и диктаторские режимы, а также другую несправедливость — но при этом делать выбор в сторону игнорирования подавления Палестины», — говорится в заявлении супермодели.

В сториз обе сестры выложили фотографии ракетных ударов по Газе со словами: «Вы не сможете уничтожить Палестину».

Джиджи и Белла Хадид, а также их брат Анвар родились в США в семье модели голландского происхождения Иоланды Хадид и ее мужа, девелопера палестинского происхождения Мохаммеда Хадида. Он родился в Назарете 6 ноября 1948 года — к тому времени эта земля после провозглашения государства Израиль 14 мая 1948-го уже вышла из-под Британского мандата. До 1949 года на территории продолжалась арабо-израильская война, однако Назарет Арабская освободительная армия сдала еще в июле 1948-го. В письменном соглашении оговаривалось, что власти города отказываются от сопротивления в обмен на обещание израильтян не трогать мирных граждан. В результате к концу войны в городе появился ощутимый приток арабских беженцев из городов и деревень Галилеи.

Семья Мохаммеда Хадида — его отец Анвар и мать Хайриа — вместе с детьми покинула Галилею в конце 1948-го. Хадиды переехали в Сирию, где Анвар, преподаватель английского языка, поступил на работу в Информационное агентство Соединенных Штатов и «Голос Америки». Позже семья осела в США — Анвар Хадид получил место в штаб-квартире «Голоса Америки» в Вашингтоне, когда Мохаммеду Хадиду было 14 лет.

Белла Хадид не впервые заявляет о своей палестинской идентичности – в прошлом году она была возмущена, когда Instagram удалил ее сториз с фотографией паспорта отца, где местом рождения была указана Палестина.

«Нам что, нельзя быть палестинцами в Instagram? По-моему, это и есть травля, — обратилась она к Instagram. — Вы не можете избавиться от исторических фактов, заставив людей молчать. Это так не работает».

Помимо сестер Хадид, в поддержку Палестины высказались и другие звезды. В частности, певица Дуа Липа, которая сейчас встречается с Анваром Хадидом, младшим братом сестер-супермоделей — и тоже манекенщиком. Она выложила в Instagram-сториз в субботу, когда конфликт еще только разгорался, плакат с хэштегом #SaveSheikhJarrah (#Спасите ШейхДжарра) — призывом защитить квартал Восточного Иерусалима Шейх-Джарра, ставший поводом для столкновений. Так же поступил и музыкант The Weeknd, с которым долгое время встречалась Белла Хадид.

В поддержку жителей квартала Шейх Джарра выступили знаменитости, не имеющие арабских корней. Например, звезда «Игры престолов» Лина Хиди – она также опубликовала плакат с призывом защитить район и словами «сионистский израильский апартеид».

В установлении режима апартеида обвинил также Израиль музыкант Роджер Уотерс — он с 2009 года активно борется за права палестинцев.

Противоположную сторону знаменитости выбирают гораздо менее активно: о столкновениях в городе Лоде и ракетных ударах с территорий, находящихся под контролем палестинской стороны, в соцсетях рассказала только модель, бывшая девушка Леонардо ЛиКаприо Бар Рефаэли. Она выложила в Instagram-сториз с хэштегом #IsraelUnderAttack (#ИзраильПодАтакой) фотографии районов, обстреливаемых с территории Сектора Газы, и молодых отцов, прижимающих к себе новорожденных младенцев в роддомах. Другие знаменитости пока в защиту Израиля не высказались.