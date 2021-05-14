Ближе к звездам: в Музее мадам Тюссо переселили Меган и Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл начали новую жизнь в лондонском Музее мадам Тюссо. Их новые восковые фигуры предстанут перед публикой в понедельник, 17 мая, когда музей откроется после карантина – и стоять они будут уже не в той компании, где были до этого. В полном соответствии с изменениями в их реальной жизни восковые Гарри и Меган окажутся теперь в «Зоне наград» — пространстве, имитирующем обстановку на вечеринке после церемонии вручения какой-нибудь кинопремии. Компанию им составляют восковые фигуры Приянки Чопры, Дэвида и Виктории Бекхэм, Джорджа и Амаль Клуни – то есть людей, с которыми и в самом деле дружат герцоги Сассекские. Кроме того, супругов «переодели» — они будут стоять в музее в новых образах.

В своем пресс-релизе Музей мадам Тюссо объясняет, что фигуры Гарри и Меган поместили новое место, чтобы это «отражало их решение сменить Фрогмор на Голливуд», сообщает CNN. Больше года назад, в январе 2020-го, в музее убрали восковых герцогов Сассекских из компании Елизаветы II и других родственников практически сразу после того, как реальные решили отказаться от своих королевских обязанностей и полномочий и покинуть Великобританию и свою резиденцию, коттедж Фрогмор. Так что их новое расположение действительно соответствует ситуации: звезды Голливуда сейчас ближе к Меган и Гарри, чем бабушка, отец и брат принца.

Лондонский Музей мадам Тюссо, филиалы которого расположены по всему миру, нередко переставляет или вовсе удаляет из экспозиции фигуры, чтобы это соответствовало жизненной ситуации оригиналов или отражало изменения в отношении публики к ним. Так, например, восковые скульптуры Дональда Трампа по мере того, как ухудшалось отношение к нему демократически настроенной публики, страдали во многих филиалах музея.

Например, в Музее мадам Тюссо в Берлине перед президентскими выборами в США в 2020 году восковую фигуру Дональда Трампа отправили в мусорный бак – президент представал перед посетителями в куче бутафорских мешков с мусором и с табличками с его самыми ярками высказываниями. В музее объясняли, что это символический жест, сделанный в рамках подготовки к смене президента в США. «Мы в Музее мадам Тюссо в Берлине переместили восковую фигуру Дональда Трампа в процессе подготовительной процедуры», — объясняла Reuters Оркид Ялчиндаг, менеджер по маркетингу берлинского филиала.

В марте 2021 года восковую фигуру Трампа пришлось убрать из музея в Сан-Антонио Техасе – поскольку посетители регулярно пинали и царапали ее. На лице у бывшего президента образовались такие глубокие царапины, что в музее решили отправить его в хранилище. Правда, в музее объясняли, что повреждения получают статуи всех президентов. «Когда речь идет о крупном политике, нападения превращаются в проблему, — рассказывал The Guardian Клэй Стюарт, региональный менеджер музея. –

У нас всегда случались неприятности в президентской секции, неважно, кто был президентом – Буш, Обама или Трамп, — всегда находятся люди, которые их бьют. Обаме отрывали уши шесть раз. Бушу давали в нос».

В сентябре 2020 года на сотрудников Музея мадам Тюссо в Лондоне набросились с критикой фанаты группы One Direction. Дело в том, что из зала убрали фигуры всех пятерых участников бойз-бэнд. Они простояли там семь лет – но музыканты давно, еще в 2016-м, занялись сольными карьерами, и в музее решили, что восковая пятерка больше не отражает текущее положение вещей.

With that you probably just lost thousands of customers. Now there's no reason for me to go there. I don't even get why you would remove them!?They are still a band, they never broke up, they are on hiatus. The worst decision you could make.

#madametussaudsisoverparty pic.twitter.com/rZVxpugqGY — Arianne Trico (@ArianneTrico) September 9, 2020

После того, как музей обнародовал свое решение, в Twitter начал набирать популярность хэштег #madametussaudsisoverparty, которым фанаты One Direction обозначали свое желание отказаться от его посещения. «Этим вы, возможно, потеряли тысячи посетителей, — грозили пользователи соцсети. – Мне теперь незачем ходить туда. Я даже не понимаю, почему вы их убрали? Они по-прежнему группа, они никогда не расходились, они взяли паузу. Худшее решение, которое можно было принять».

Петиция в интернете за возвращение One Direction собрала 35 тыс. подписей, к ним добавлялись письма и электронные сообщения, которыми фанаты бойз-бэнда завалили Музей мадам Тюссо. В Результате в конце сентября 2020-го руководство заявило, что вернет пятерых музыкантов в экспозицию.