Миллион за бутылку: сколько может стоить виски

Каждую третью субботу мая в мире с 2012 года отмечается Всемирный день виски. Он был придуман шотландцем Блэром Боуманом, студентом Университета Абердина с одной целью — ради продвижения шотландского виски: для этого в этот день устраиваются дискуссии, дегустации и мастер-классы.

В 2014 году праздник был официально признан парламентом Шотландии, а к 2015-му события, приуроченные к этому дню, зарегистрированы были на всех шести континентах — даже в Антарктиде. И хотя праздник, в сущности, совершенно коммерческий, он становится поводом поговорить о виски в самых разных аспектах. Например, о самых дорогих бутылках этого крепкого напитка, которыми торгуют на аукционах — иной раз стоимость этих лотов переваливает за $1 млн.

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В июне будет продана бутылка самого старого виски в мире. Точнее, бурбона — Old Ingledew, как считается, был разлит в городе Лагранж в штате Джорджия, как показала экспертиза Университета Джорджии, в период между 1762 и 1802 годом, во времена американской Войны за независимость и Восстания из-за виски (оно произошло в 1791 году при президенте Джордже Вашингтоне — фермеры не захотели платить введенный тогда налог на алкоголь). Где и кем было произведен сам напиток — неизвестно, уточняет CNN.

Бутылка будет продана американским аукционным домом Skinner на торгах, которые пройдут с 22 по 30 июня. Как заявил CNN представитель компании Джозеф Хайман, «считается, что бутылка — единственная «выжившая» из аналогичных бутылок, что находились в погребе Джей Пи Моргана и были подарены в 40-е его сыном Джеком Морганом сенатору Джеймсу Бирнсу, а также президентам Франклину Делано Рузвельту и Гарри Труману.

Сам финансист Джон Пьерпонт Морган, вероятнее всего купил этот бурбон во время одной из своих частых поездок в Джорджию. Бутылка оценена в $20000 — $40000.

Эта цена — далеко не самая высокая из тех, что когда-либо отдавали за бутылку виски. В октябре 2019 года на аукционе Sotheby's был поставлен рекорд — бутылка виски Macallan Fine&Rare 60-Year-Old 1926 была продана неизвестному покупателю за $1,9 млн. Дистиллированный в 1926 году и выдержанный в течение 60 лет в дубовой бочке виски был разлит в 1986 году. Всего из бочки №263 получилось 40 бутылок, но лейбл получили 14.

«Электрическое напряжение в аукционном зале ощущалось физически, — говорилось тогда в заявлении специалиста по крепким напиткам Sotheby's Джонни Фоула. — Когда молоток упал на Macallan Fine&Rare 60-Year-Old 1926, послышались восторженные восклицания, потому что это был самый волнительный момент в истории виски».

Этот рекорд побил предыдущий, отмеченный в ноябре 2018 года, когда бутылка виски из той же бочки ушла с аукциона Christie's за $1,2 млн. От недавнего рекордсмена она отличалась этикеткой — ее дизайн создал ирландский художник Майкл Диллон. Другие бутылки из напитка, который выдерживали в течение 60 лет, тоже оформляли деятели искусств: этикетки для 12-ти из них нарисовал английский живописец Питер Блейк, а другие 12 принадлежат работе итальянского представителя направления поп-арт Валерио Адами.

При этом все бутылки из партии уходили за баснословные суммы: когда в 1987 году была продана первая, она тоже стала самой дорогой бутылкой виски в мире — цена составила $6411 и была зафиксирована в Книге рекордов Гиннесса.

В 2019 году «Би-би-си» поинтересовались у эксперта по виски Дэвида Робертсона, каков на вкус самый дорогой виски в мире — ему доводилось дегустировать напиток. По его отзывам, в нем были ноты чернослива, фиников, а также пряностей — гвоздики, имбиря и корицы.

Помимо шотландского виски, успех на аукционах имеет и японский — хотя цены на него еще не переваливали за миллион долларов. В прошлом году аукционный дом Bonhams продал в Гонконге бутылку виски Yamazaki за $795 тыс. Эта сумма стала рекордной для японских производителей крепкого напитка.