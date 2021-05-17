«Совсем потерялся»: оплошность принца Гарри возмутила американцев и британцев

Житель Калифорнии принц Гарри, внук королевы Великобритании Елизаветы II, высказался по поводу Первой поправки к Конституции США – и вызвал возмущение американцев, о чем сообщили все крупнейшие британские таблоиды. Выступая в качестве гостя в подкасте актера Дэкса Шепарда «Armchair Expert» («Диванный эксперт»), герцог Сассекский признался, что не совсем понимает сути поправки – но выразился так, что публика сделала вывод: он назвал ее чушью.

«Есть много чего, что я хочу сказать о Первой поправке, как я ее типа понимаю, но это чушь», — сказал принц Гарри. Он добавил, что не хотел бы рассуждать об этом пункте американской Конституции – части Билля о правах, ратифицированной в 1791 году и гарантирующей гражданам США свободу слова, собраний, прессы и вероисповедания. «Не хочу пускаться в рассуждения о Первой поправке, потому что это огромная тема, причем из тех, что я не понимаю, потому что я здесь недолго», — сказал принц Гарри. Но добавил, что лазейку можно, по его мнению, найти в любом законе, используя «то, что не сказано», а не то, что прописано в нем.

Высказывание принца Гарри о первой поправке породило волну возмущения в Twitter. Пользователи соцсети решили, что слово «чушь» относится именно к поправке, а попыткам герцога ее интерпретировать. По их мнению, британский аристократ пренебрежительно отозвался об американской Конституции, принятой в 1787 году после Войны за независимость от Великобритании.

Среди критиков оказались американские журналисты и политики. Например, телеведущая Мегин Келли – она опубликовала в Twitter статью об оплошности принца Гарри с комментарием: «Лучше промолчать, чтобы тебя сочли дураком, чем заговорить и развеять всякие сомнения» (Линкольн, Твен или кто-то умнее, чем принц Гарри)». Тем временем, конгрессмен от штата Техас Дэн Креншоу поиронизировал над тем, что британцу не нравится часть Конституции, принятие которой стало результатом победы американских колонистов над Великобританией в борьбе за независимость от нее. «Что ж, я только что удвоил число приглашенных на День независимости», — написал он в Twitter.

Простые американские обитатели соцсети поспешили призвать принца Гарри покинуть территорию США, раз он не понимает сути Первой поправки и называет ее чушью. «Если у него проблемы с Конституцией, он может возвращаться в Великобританию», «Убирайся из Америки», — пишут в Twitter.

В Великобритании также не одобрили слова герцога Сассекского. Так, политик Найджел Фараж, сторонник Brexit, решил, что он несколько оторвался от реальности. «Тот факт, что принц Гарри осуждает американскую Первую поправку, означает, что он совсем потерялся. Скоро он станет нежеланным гостем по обе стороны океана», — сделал вывод политик.

Дэн Вутон, ведущий британского новостного телеканала GBN, оценил высказывание Гарри как иллюстрацию того, что аристократ не понимает потребностей простого народа. «Первая поправка – главная причина, по которой США являются бастионом свободы слова и свободы самовыражения. Принцу Гарри она не нравится, потому что он думает, будто привилегированные ребята заслуживают больше прав, чем все остальные – это о многом говорит!» — заявил он.

Пользовательница-монархистка из Великобритании под ником Tamarindos даже сочла нужным объясниться со своими знакомыми из США, чтобы они не подумали, будто все британские аристократы в стране не понимают важности свободы слова и собраний. «Моим американским друзьям. Неспособность принца Гарри понять Первую поправку – это не отображение великолепного образования, которое он получил в Итоне, но результат ограниченности его интеллекта», — написала она.

Тем временем, ее соотечественница, обозначающая себя в Twitter как «противоевропейка и проангличанка», задалась вопросом: «Неужели принц Гарри – самый старый дерзкий привилегированный подросток в мире?»

Сам герцог Сассекский еще не прокомментировал свое высказывание.