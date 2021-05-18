Развод для счастья: чем недовольны жители Китая

В Китае зафиксировали резкое падение числа разводов после того, как 1 января 2021 года здесь вступил в силу новый закон, направленный на их предотвращение. Как сообщает The Guardian со ссылкой на государственные СМИ КНР, количество расторгнутых браков в первом квартале 2021 года упало на 70% по сравнению с предыдущими периодами. Если в первые три месяца этого года было зарегистрировано 296 тыс. разводов, то в последнем квартале 2020-го их насчитывалось 1,05 млн. А с января по март 2020 года в Китае развелись 1,06 млн пар.

Закон, целью которого было остановить рост числа разводов в Китае, предусматривает, что пары, желающие расторгнуть брак, вынуждены ждать одобрения своего заявления в органах регистрации актов гражданского состояния в течение 30 дней. В течение этого времени каждая из сторон вправе забрать заявление. При этом чтобы подтвердить желание расторгнуть брак, нужно успеть повторно явиться в государственное учреждение по истечении 30 дней, но не позже 60 дней после подачи заявления – в случае, если люди не успели это сделать, оно аннулируется.

Как пишет The Guardian, в сети высказывают сомнения по поводу того, что падение числа разводов связано с тем, что супруги стали чаще примиряться за отведенный им новым законом срок. Комментаторы задаются вопросом, действительно ли дело в том, что люди меняют свое решение – они предполагают, что причина может быть в том, что развод в Китае стал слишком сложной процедурой.

В частности, пользователи соцсети Weibo жалуются, что у них нет возможности явиться в государственные органы через 30 дней и подтвердить намерение закончить отношения – электронная система регистрации не предлагает им свободных слотов. При этом отзывы в соцсети показывают, что люди не видят в разводах ничего плохого.

«Брак не обязателен для счастья, а разводиться надо именно ради того, чтобы быть счастливым. Эти данные могут показать только, что 70% людей потеряли возможность достичь счастья», — написал один из пользователей соцсетей.

Закон критиковали еще до его принятия в прошлом году. Когда 28 мая 2020 года Всекитайское собрание народных представителей приняло новый Гражданский кодекс, в котором был пункт о 30-дневном «охлаждающем периоде», жители Китая начали выражать возмущение – они сочли, что законопроект нарушает их свободу в семейной жизни, а развестись станет теперь гораздо дороже. Некоторые переживали за жертв домашнего насилия, поскольку новые условия создадут дополнительные возможности для семейных тиранов. Однако в законодательной комиссии при Государственном совете КНР объясняли, что речь идет о разводах по обоюдному согласию – а в случаях домашнего насилия, наркозависимости одного из супругов или других экстремальных ситуациях такой закон применяться не будет. К тому же, меры, принятые в Китае, не уникальны — время на раздумья дают также супругам в России, Великобритании, Франции и Южной Корее, напомнили в комиссии.

Как объясняла изданию China Daily адвокат по семейным делам из Пекина Ю Ци, новый закон был направлен на то, чтобы снизить число импульсивно расторгаемых браков и снизить растущее число разводов. Об этом же рассказала The Guardian писательница и журналистка из Китая Лия Чанг. «В последние годы молниеносные браки, как и молниеносные разводы, стали очень модными, — сказала она. – Уверена, что недавнее введение «охлаждающих периодов» сыграло важную роль в снижении [числа разводов]».

Еще в 2014 году об этом явлении писало издание ShanghaiDaily.Com – молодые китайцы начали массово заключать браки, не узнав хорошо друг друга, а, столкнувшись с трудностями в семейной жизни, стремительно разводиться (портал привел в пример пару, которая поженилась через три месяца после знакомства и через следующие три месяца развелась). В 2013 году число разводов по сравнению с 2012-м увеличилось на 38%, отмечало издание. Если же сопоставлять цифры за 1987 и 2020 год, то они показывают куда больший рост: в 1987-м в Китае расторгли брак 580 тыс. пар, в 2020-м – 3,73 млн, по данным Nikkei Asia.