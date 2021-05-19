«Идеальный уровень безумия»: наряд Манижи на «Евровидении» захватил интернет

Выступление российский певицы Манижи в полуфинале «Евровидения» вечером 18 мая поразило фанатов конкурса песни. Комментаторы англоязычного сегмента Twitter отмечали, что были впечатлены с самого начала – гигантским платьем на колесиках, в котором Манижа появляется на сцене, чтобы позже выйти из него и остаться в рабочем комбинезоне. Обитатели соцсети и европейские журналисты отмечают, что это оказалось неожиданным и эффектным стартом всего «Евровидения» — хотя российская певица была третьей из конкурсантов.

«Певица Манижа впечатлила публику с самого выхода на сцену своим огромным платьем, сшитым из кусочков тканей, собранных со всех регионов страны, — написало французское издание Ouest France в статье, посвященной финалистам конкурса. – После она сменила его на красный комбинезон, чтобы проскандировать свою оду русским женщинам, призывая противостоять неудачам». Тем временем, британские Express и Daily Star посвятили наряду певицы по отдельной заметке – поскольку реакция на него в англоязычном сегменте Twitter оказалась довольно бурной.

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«Первый из двух полуфиналов европейского конкурса песни «Евровидение» был показан в прямом эфире, чтобы зрители могли выбрать, какие 10 стран они хотят увидеть снова в субботу в финале, — рассказывает газета Express. – Однако зрителей «Би-би-си» отвлек один-единственный выход, и они стеклись в Twitter, чтобы прокомментировать аномально огромное платье российской певицы Манижи Сангин».

Действительно, зрители бросились в соцсеть, чтобы высказать свое мнение о платье, которое, как они решили, было сделано по образу и подобию матрешки.

«Россия должна победить только за один этот трюк с платьем», — выражали восторг некоторые пользователи. «Изощренный наряд из России на «Евровидении!», — этот твит сопровождался эмодзи в виде сердечка. «Петь в таком платье – это еще нужно уметь!», — удивлялись пользователи.

«Россия: я влюблен в механическое платье – это идеальный уровень безумия. В этом выступлении было так много сердечности, страсти и сопереживания. Оно интересное и, безусловно, незабываемое. Фотографии русских женщин на заднем плане – отдельный момент», — написал блогер, оказавшийся фанатом «Евровидения» из Ирландии.

Некоторые из обитателей Twitter шутили об объемах платья и его, как они решили, родственных связях с русской матрешкой. «Думаю, дюжина танцоров из группы поддержки спрятана внутри огромного платья России», — высказывались предположения. Между тем, ведущий «Би-би-си» Скотт Миллз, комментировавший церемонию, пошутил: «Я думал, внутри это будет, как матрешка, как бы выйдет рабочий костюм, а под ним будет еще один».

for everyone wondering manizha's dress is not referring to matryoshka (russian doll) it actually a tea warmer and in russia it's called baba na chainik. it usually looking like a woman that sits on top of a teapot #Eurovision pic.twitter.com/1pTXv67rCx — lina BUTTER OUT ON MAY 21 (@yoongisfyff) May 18, 2021

Многочисленным фанатам «Евровидения» и комментаторам, которые решили, что огромное платье Манижи связано именно с матрешкой, в Twitter объяснили, что на самом деле оно отображает образ грелки для заварочного чайника. «Всем, кому интересно: платье Манижи не относится к matryoshka (русской кукле). Это на самом деле грелка для чая, и в России это называется baba na chainik. Она обычно выглядит как женщина, которая сидит на чайнике», — рассказала зрителям «Евровидения» пользовательница по ником lina⁷.

Некоторые пользователи при этом сравнили наряд Манижи с внешним видом далеков, представителей вымышленной расы из сериала «Доктор Кто».

На пресс-конференции перед конкурсом Манижа объясняла журналистам, почему одним из главных элементов платья стали лоскутки тканей, собранные со всей России.

«Платье — главный манифест «Русской женщины» на сцене. Оно полностью сделано из тканей со всей России. <...> Это платье демонстрирует, как много национальностей в нашей стране», — рассказала она.

А автором идеи создать такой наряд стала мама певицы Наджиба Усманова – как отмечает Blueprint, она занимается сценическими образами артистки. «Манижа, которая выросла в России, является россиянкой и воспринимает русскую культуру как свою родную, понятную, близкую, задалась вопросом — а кто же современная русская женщина? — цитирует Наджибу Усманову издание. — Мы оглянулись вокруг, заглянули за МКАД и дальше — и убедились в том, что мы ничего не перепутали. Русские женщины, они разные и внешне — цветом кожи, волос, разрезом глаз, — и внутренне. И в этом многообразии, миксе и есть их главная сила и красота». Кусочки тканей, как она вспоминает, начали присылать из российских регионов, когда команда Манижи рассказала об идее платья на «Первом канале».

Сшили платье в театральной мастерской «Вот — Так», а дизайнером вместе с Усмановой стала модельер Светлана Серякова. Вдохновение авторы наряда черпали в творчестве художницы Натальи Гончаровой. «За основу платья взяли ее эскиз костюма русской женщины для оперы-балета «Золотой петушок», — рассказала Усманова.

Тяжеловесный наряд символизирует русскую женщину, а выход из него – освобождение от патриархальных установок: Манижа покидает огромную конструкцию со словами «Встала и пошла!»