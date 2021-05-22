Нет молоку и яйцам: как веганы вытесняют вегетарианцев

В Великобритании утром в субботу, 22 мая, четыре крупных дистрибуционных центра сети «Макдоналдс» заблокировали эко-активисты. Как сообщает издание Metro, около 50 тыс. сторонников зоозащитной организации Animal Rebellion («Восстание животных») пообещали создать «серьезные помехи» работе складов, расположенных в Большом Манчестере: они заявили в Twitter, что требуют встречи с руководством «Макдоналдс» и продолжат блокировать склады в течение всего дня, если это понадобится. С помощью тележек и бамбуковых конструкций они мешают грузовикам выехать с территорий складов, чтобы развести по точкам продукты.

Эко-активисты требуют от сети к 2025 году полностью перейти на веганское меню, поскольку производство продуктов животного происхождения наносит вред окружающей среде. «Мясная и молочная промышленность разрушает нашу планету, провоцируя вымирание тропических лесов, выбрасывая огромное количество парникового газа и убивая миллиарды животных каждый год, — заявил представитель организации Джеймс Озден. — Единственный экологичный и реалистичный способ накормить десять миллиардов людей — это система питания, основанная на растениях».

Вегетарианство — речь идет о людях, кто отказывается от мяса, птицы и рыбы, но сохраняет в своем меню молоко и яйца — в западном мире в последнее время уступает в популярности веганству, то есть переходу на полностью растительный режим питания.

В The Guardian противостояние вегетарианцев и более радикальных веганов уже называют «молчаливой войной»: если раньше защитникам животных было достаточно не есть их, то теперь они должны полностью исключить из рациона животные белки и жиры. За этим трендом все активнее следуют рестораторы, шеф-повара и другие представители индустрии питания. Как отмечает издание, в заведениях Великобритании снижается число вегетарианских опций — и растет количество веганских.

«Вегетарианцы спрашивают: где наш сыр? — пишет издание. — Они видят, как их бургеры с сыром халуми, буррито со сметанным соусом и веллингтон с голубым сыром и грибами (вегетарианская замена телятине «Веллингтон» в слоеном тесте — «Газета.Ru) исчезают, уступая место веганским блюдам». Его небольшой опрос подтвердил, что блюда без мяса, но с сыром уходят из ресторанов: семь из 15 опрошенных The Guardian рестораторов Великобритании подтвердили, что следуют этому тренду, а четверо заявили, что помимо мясных блюд делают их веганские варианты.

В 2019 году опрос компании Lumina Intelligence показал, что в ресторанных меню растет число и вегетарианских, и веганских предложений, но вторые прибавляются на 29% быстрее. В 2021-м на полностью веганское меню переходят уже даже рестораны высокой кухни, причем по обе стороны Атлантического океана.

В мае о переходе на еду исключительно из продуктов растительного происхождения заявил нью-йоркский ресторан Eleven Madison Park, награжденный тремя звездами «Мишлен». Дэниэл Хамм, владелец и шеф-повар заведения, заявлял, что причина — в том, что производство таких продуктов экологично.

Открываясь после локдауна, ресторан заявил: «Мы всегда действовали с учетом влияния, которое оказываем на окружение, но стало еще понятнее, что нынешняя система питания просто неэкологична во многих смыслах… Стало ясно, что после того, что мы пережили в прошлом году, мы просто не можем открыть тот же ресторан». В заведении пообещали, что будут подавать только блюда из растений, как выращенных на земле, так и морских: «фруктов, бобовых, грибов, зерновых и многого другого».

В конце июня в Лондоне откроется после перерыва на пандемию ресторан Gauthier Soho «мишленовского» повара Алексиса Готье — и тоже в исключительно веганском варианте.

В заведении отдельное растительное меню существует с 2015 года, когда активисты PETA вынудили шефа отказаться от фуа-гра, а сам Алексис Готье стал веганом. Но совсем отказаться от пищи животного происхождения в ресторане он решил только на фоне пандемии.

Изданию VegNews повар пожаловался, что многие его постоянные клиенты остались недовольны таким решением. «Было много проблем. Я знал, что мне придется непросто, особенно учитывая, что многие клиенты ели мои блюда еще с тех пор, как я работал в Roussillon (его прежнем ресторане — «Газета.Ru»). Я понимаю, что люди разочарованы, но я говорю: «Поверьте, то, что мы теперь готовим, так же хорошо». Некоторые люди согласны на это, некоторые нет», — рассказал Алексис Готье.

Тренд на веганство вместо вегетарианства завоевывает и масс-медиа. В ближайшем кулинарном конкурсе шеф-поваров Great British Menu, который транслирует корпорация «Би-би-си», примет участие шеф-веган Керк Хаворт — он приготовит трапезу из четырех блюд, которая должна будет соревноваться с результатами труда поваров, которые используют сливочное масло, яйца, морепродукты и мясо. И это будет первый случай в истории программы, когда в ней выступает веган.