Кожа винного цвета: кто одевает победителей «Евровидения»

Прошедший накануне финал конкурса «Евровидение» принес победу итальянским глэм-рокерам Måneskin и стал в некотором смысле историческим: команда выступила в костюмах, созданных для нее модным домом Etro, и это был первый случай в истории конкурса, когда исполнителей одевал крупный модный бренд. Вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, соло-гитарист Томас Рагги и барабанщик Этан Торчио вышли на сцену в костюмах винного цвета из ламинированной кожи с золотой вышивкой и темными серебряными заклепками — их Etro подготовили специально для «Евровидения».

«Образы, которые мы с братом Кином создали для Måneskin, родились из столкновений с группой и благодаря участию Николо Сериони, который занимался их стилем на протяжении последних лет», — рассказала о сотрудничестве с глэм-рокерами Вероника Этро, дизайнер марки, итальянскому GQ. Басистка Виктория Де Анджелис подтвердила WWD, что музыканты свободно выражали свои мнения по поводу дизайна и активно участвовали в процессе создания образов. «Это был большой творческий процесс, — рассказала она. По ее словам, дизайнеры позволили участникам группы предлагать свои идеи.

Солист Дамиано Давид сообщил WWD, что команда уделяет серьезное внимание внешнему виду, который становится таким же способом самовыражения, как и музыка. «Мода это возможность выразить себя, она помогает добавить убедительности сообщению, — считает он. — Особенно в повседневной жизни, она помогает человеку найти свою идентичность и свое место в мире, чувствуя себя комфортно с самим собой».

Для Måneskin это был не первый раз, когда они побеждают в песенном конкурсе в нарядах Etro: в марте этого года они стали первыми на фестивале в Сан-Ремо — тогда они выступали в сшитых для них прозрачных комбинезонах с вышитыми по ним серебряной нитью крупными перьями с кристаллами Swarovski.

Как и на «Евровидении», наряды в Сан-Ремо отсылали к образам 70-х — расклешенные брюки и рукава напоминают об этом периоде в истории моды.

Впервые Etro одели участников итальянской команды еще в 2017 году, когда они участвовали в передаче X-Factor. Как рассказывала Вероника Этро GQ, впервые увидев их выступление в этом музыкальном конкурсе, она сразу же стала их фанаткой. «Я была поражена их взрывной энергией и харизмой, которая меня сразу очаровала», — говорила модельер. Уже для съемок финала передачи Вероника Этро сделала для глэм-рокеров первые наряды.

В следующий раз посотрудничать с музыкантами модному дому удалось в конце 2020 года, когда команда выпускала новый альбомTeatro d'ira, в который включена и песня, победившая на «Евровидении» — «Zitti e buoni». На обложке диска Måneskin красуются в одежде Etro — привлекает внимание на снимке солист Дамиано Дэвид: дизайнеры решили одеть его в платье до пят.

Размывание гендерных границ в одежде — такой же фирменный элемент стиля музыкантов, как барочные жилеты и рюши, подведенные глаза и губы, корсеты, бархат и кожа.

Вероника Этро продолжает восхищаться музыкой Måneskin: в интервью GQ она назвала ее «чистой энергией». «И мы хотели привнести это ощущение в одежду, которую они надевают, вместе с уникальными решениями, способными удивить публику», — рассказала она. По словам модельера, вдохновляют образы группы рок-звезды 70-х — например, комбинезоны с фестиваля в Сан-Ремо были навеяны стилем Дэвида Боуи.