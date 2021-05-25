«Любовь это любовь»: накажут ли Dolce&Gabbana за спорный ролик

В конце марта в Московской области завели административное дело по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» — ведомство расследует, есть ли признаки нарушений в рекламных роликах, опубликованных итальянским брендом Dolce&Gabbana в своем официальном Instagram-аккаунте. Как сообщает ТАСС, об этом в МВД рассказали в ответ на письмо депутата Госдумы от «Единой России» Михаила Романова, которое он написал после того, как к нему с соответствующим вопросом обратился некий гражданин.

Как рассказал «Газете.Ru» Максим Оленичев, правовой советник ЛГБТ-группы «Выход», расследование МВД в отношении бренда только начато – ведомство «проверяет, есть ли состав административного правонарушения и какими доказательствами он подтверждается». Если полицейские сочтут, что административное правонарушение есть, дело будет передано в суд – в противном случае полиция его просто прекратит.

«Статья 6.21 КоАП РФ, по которой проводится проверка, предусматривает возможность наложения судом административного штрафа на компанию в размере 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток на территории России», — уточнил Максим Оленичев. Однако, по его мнению, итальянскому модному дому пауза в работе в нашей стране не грозит, поскольку «обычно такие компании, как D&G, не создают в России свои филиалы или представительства».

«Решение о наказании принимает мировой судья», — уточнил Оленичев.

При этом юрист полагает, что состава правонарушения по статье 6.21 КоАП РФ нет.

«Даже по меркам российского закона о «гей-пропаганде» ролик не нарушает никаких требований в этой области, — заявил он. — Поэтому если решение будет приниматься в правовом русле, то такое дело должно быть прекращено».

Действительно, в Постановлении Конституционного Суда РФ от N 24-П от 23 сентября 2014 года, в котором статью о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних признали не противоречащей Конституции, говорится, что административная ответственность должна наступать, когда будет доказано, что нарушитель адресовал сообщение непосредственно детям и осознавал, что, распространяя информацию, агитирует их вступать в однополые отношения. «Вместе с тем тот факт, что информация о нетрадиционных сексуальных отношениях оказалась или могла оказаться доступной для несовершеннолетних, сам по себе, в отрыве от всех обстоятельств дела, не может служить основанием для применения к этому лицу мер государственного принуждения», — говорится в документе.

Как объясняют юристы, иностранную компанию можно привлечь к административной ответственности в России, если правонарушение совершено на ее территории – а если оно обнаружено в интернете, то достаточно будет того, что пост доступен российским пользователям. «Поэтому любая компания, работающая через интернет, теоретически имеет риск инициирования административного расследования в отношении нее по конкретному предполагаемому факту нарушения закона», — сказал Максим Оленичев.

«Для привлечения иностранного юрлица к административной ответственности по ст. 6.21 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, надо доказать, что эта пропаганда осуществляется иностранным юрлицом именно на территории РФ, — уточнил Дмитрий Уваров, член Ассоциации юристов России. — Либо изменять статью 2.6 КоАП, оговаривая ссылку на возможность привлечения по этой статье юрлиц, совершающих правонарушение из-за рубежа». Как отмечает Уваров, на ролике Dolce&Gabbana не было указания возрастной классификации информационной продукции, в том числе 18+.

В письме, направленном ГУ МВД Московской области депутату Михаилу Романову, сообщается, что расследование начато 29 марта. «По сведениям о размещении на странице Dolce&Gabbana в социальной сети Instagram доступных для детей материалов, которые могут причинить вред их здоровью и развитию, уполномоченным должностным лицом ГУ МВД России по Московской области 29 марта 2021 года возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» КоАП РФ. В настоящее время осуществляется административное расследование», — говорится в ответе ведомства.

В рамках расследования назначено проведение «комплексного психолого-искусствоведческого исследования материалов».

Кроме того, парламентарию сообщили в МВД, что «сведений о лицах, причастных к распространению в социальной сети Instagram материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, проживающих или находящихся на территории оперативного обслуживания ГУ МВД России по Московской области не получено».

Запрета роликов, размещенных в официальном аккаунте итальянского модного дома, требует и прокуратура Санкт-Петербурга. Еще 14 мая прокурор направил исковое заявление в Октябрьский районный суд с требованием запретить рекламное видео Dolce&Gabbana, на котором изображены две целующиеся женщины. Суд оставил заявление без движения до 7 июня, но 24 мая прокуратура потребовала запретить уже второй ролик – с целующимися мужчинами. «Видео по ссылке <…> истец также просит признать запрещенным к распространению», — говорилось в сообщении Telegram-канала пресс-службы судов Петербурга.

Иски прокуратура подавала по просьбе Михаила Романова. «Мне поступило сообщение от гражданина, что в контенте, размещенном в соцсетях, находится информация, которая противоречит нормам действующего законодательства в части пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних. <...> Мною был направлен запрос в Генеральную прокуратуру, которая, в свою очередь, подключила Роскомнадзор для оценки», — объяснил парламентарий РБК. Он заверил журналистов, что никогда не оставляет без внимания подобные жалобы.

Ролик с двумя мужчинами возмутил и другого депутата – члена фракции «Единая Россия» Анатолия Выборного. Он обратился с жалобой на пропаганду однополой любви среди несовершеннолетних в Генпрокуратуру в конце марта, приложив фотографии из Instagram-аккаунта Dolce&Gabbana, в которых изображались «нетрадиционные отношения мужчин, женщин и трансгендеров», сообщали «Известия».

Серия видеороликов и фотографий, на которых были изображены влюбленные пары с аксессуарами Dolce&Gabbana, появилась в официальном аккаунте модного дома в середине февраля – перед Днем святого Валентина. В публикациях появились девушки, юноши, юные и пожилые разнополые пары. В подписях к роликам говорилось: «Любовь это любовь». И указывалось, что они были вдохновлены рекламой Dolce&Gabbana 90-х годов. Некоторые из видео было выложены в поддержку организации Trevor Project, организации для молодых представителей ЛГБТ-сообщества, помогающей предотвращать суициды и экзистенциальные кризисы.

Представители Dolce&Gabbana отказались комментировать ситуацию, сообщило издание The Fashion Law.

В России за 2020 год возбудили 27 дел об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних, рассказал «Газете.Ru» Максим Оленичев. «При этом из-за низкого качества оформленных документов 2/3 протоколов были возвращены в полицию на доработку», — отметил он. По словам юриста, в прошлом году суды рассмотрели девять таких дел, причем в отношении граждан, а не компаний. «Во всех случаях были вынесены штрафы на суму 283 тыс. руб., а одно дело было прекращено, — заключил правовой советник ЛГБТ-группы «Выход». — По этому закону компании крайне редко привлекаются к административной ответственности».