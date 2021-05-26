В сети обсуждают тайный роман Ирины Шейк и Канье Уэста

43-летний Канье Уэст состоит в романтической связи с 35-летней российской моделью Ириной Шейк — как сообщает Daily Mail, в этом убеждены интернет-пользователи, прочитавшие новую сплетню на сайте о знаменитостях DeuxMoi. Кто именно стоит за этим ресурсом — неизвестно, поскольку источники и редакторы предпочитают оставаться инкогнито. Но на сайте публикуются новости о звездах, основанные на информации, которую присылают в «директ» в Instagram.

«Канье Уэст сейчас тайно встречается с Ириной Шейк, которая родила ребенка от Брэдли Купера», — написал один из пользователей сети. На это анонимный представитель DeuxMoi ответил: «После внимательного изучения этого вопроса я не знаю, подходит ли тут слово «встречаться», но, возможно, их действительно связывает нечто общее».

Другой пользователь тоже написал официальному аккаунту DeuxMoi в Instagram, на который подписано 952 тысячи человек, и заявил, что модель и музыкант действительно встречаются. Но немногие поддержали это утверждение. В Twitter начались дебаты — обитатели соцсети высказались резко против романа Канье Уэста и Ирины Шейк.

«Ходят слухи, что Канье Уэст и Ирина Шейк встречаются. Это просто не укладывается в моей голове. Что за бред», «Если только отношения Ирины и Канье правда, у меня один вопрос – почему», «Моя любимая супермодель встречается с Канье Уэстом. Пожалуйста, нет. Нет!» — написали они.

Ни Шейк, ни Уэст, ни даже их представители пока никак не прокомментировали слухи о предполагаемом романе.

Звезды знакомы уже больше десяти лет. В 2010 году Канье вместе с американским рэп-исполнителем Dwele (настоящее имя – Андвеле Гарднер) выпустил клип на песню Power. В ролике музыкант изображал греческого бога, окруженного красивыми женщинами — каждая из них исполняла роль магического существа. В клипе снялись американская модель Джессика Уайт, афроамериканская манекенщица-альбинос Диандра Форрест и другие. Ну а звездой видео стала Ирина Шейк, которая в образе ангела восседала посередине.

Тогда же в 2010 году Канье выпустил трек Christian Dior Denim Flow. В тексте песни были перечислены модели, с которыми Уэст был бы не прочь завязать романтические отношения. Шейк, конечно, тоже попала в этот список. «Я хочу видеть Ирину Шейк рядом с Даутцен (Даутцен Крус – нидерландская супермодель — «Газета.Ru»)», — гласил текст.

В 2012-м Ирина вышла на подиум на показе осенне-зимней коллекции бренда Канье Уэста Yeezy в Париже. Но как бы ни хотел тогда рэпер видеть рядом с собой или другими моделями россиянку, она была занята. С 2010 по 2014 год Ирина встречалась с португальским футболистом Криштиану Роналду. (Кстати, предполагается, что за год до знакомства с Шейк Роналду состоял в непродолжительных романтических отношениях с Ким Кардашьян — пресса писала, что их видели целующимися в Мадриде в один из уикендов.)

О личной жизни Ирины Шейк достоверно уже давно ничего не известно. В 2014 году она начала встречаться с американским актером Брэдли Купером. Спустя три года на свет появился их первенец – дочь Лея. А в мае 2019-го стало известно, что они расстались. Что именно послужило причиной разрыва неизвестно, но звезды смогли остаться в хороших отношениях. Они вместе воспитывают дочь, часто появляясь с ней на улицах Нью-Йорка.

Проблемы в отношениях Канье Уэста с почти уже бывшей супругой, Ким Кардашьян, начались летом прошлого года. Во время предвыборной президентской гонки Уэст заявил, что его супруга хотела сделать аборт, когда была беременна их дочерью Норт, а маму Кардашьян, Крис Дженнер, назвал тираном. В феврале 2021-го Ким подала на развод. Сейчас адвокаты родителей четверых детей занимаются подготовкой бумаг и урегулированием вопросов.