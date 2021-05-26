«Питательная еда»: для веганов выпустили яйца растительного происхождения

Среди продуктов для веганов появились «вареные яйца» – их изобрела компания OsomeFood из Сингапура. Она уже продает фальшивые рыбные шарики и котлетки с полезными для здоровья витаминами и микроэлементами и безуглеводную лапшу. Теперь к этим продуктам добавились «яйца» из прессованного морковного сока, миндального молока, картофельного крахмала, морских водорослей и других растительных ингредиентов. Они продаются в замороженном виде, а на стол подаются холодными – например, в составе веганского супа «рамен» с лапшой.

Как отмечает издание Fine Dining Lovers, в составе растительного вареного яйца есть также микопротеин, который получают в процессе ферментирования грибов – его состав аналогичен аминокислотам, которые содержатся в мясе. При этом утверждается, что производство растительного яйца весьма экологично – на него уходит на 90% меньше ресурсов, чем на получение яиц от настоящих кур.

«Мы верим в то, что можно обуздать силу настоящей пищи, чтобы насытить наши тела питательными веществами, которые нужны им для того, чтобы жить полноценной жизнью. Натуральные ингредиенты – это ключевой элемент, отличающий нас от других производителей альтернатив мясу. Мы делаем не просто веганскую продукцию, наша еда – питательна», — заявил в пресс-релизе по случаю выпуска нового продукта основатель компании Джейсон Фонг.

Растительные «яйца» появились на рынке еще в прошлом году, когда калифорнийская компания Eat Just выпустила жидкость, которая по внешнему виду, текстуре и вкусу напоминала взбитые яйца — из нее можно было сделать омлет или скрэмбл, популярное на Западе блюдо из взбитых яиц, пожаренных на медленном огне при постоянном помешивании. Подходит она и для выпечки.

Жидкость была создана на основе растительных ингредиентов, куркумы и белка бобов маш. «Обычные яйца и Just Egg довольно одинаковы, — рассказывала тогда изданию Runner's World диетолог из Нью-Йорка Натали Риззо. – Например, и в обычном яйце, и в Just Egg – 70 калорий и 5 г жиров на одну порцию». Она добавила, что в курином яйце – 6 г протеина, а в искусственном – 5 г.

Однако при этом в натуральном продукте оказался более богатый набор витаминов и микроэлементов – это витамины D и B12, холин, антиоксиданты лютеин и зеаксантин. Так что хотя питательность заменителя была равна оригиналу, пользы для здоровья оказалось значительно больше в обычных яйцах.

Кроме того, диетолог выразила озабоченность тем, что искусственные яйца – это все же переработанный продукт, состоящий из множества ингредиентов. «Веганские яйца делаются из целого списка ингредиентов – таких, как изолят протеина бобов маш, растительное масло, натуральные ароматизаторы, цитрат калия и соевый лецитин», — перечислила Натали Риззо. Она добавила, что все эти вещества не то, чтобы вредны для организма, но все же составляют сложный комплекс, и это не подходит для тех, кто избегает переработанных продуктов.

К тому же, оказалось, что натуральные яйца – дешевле искусственных. На сайтах компаний-производителей Just Egg стоит $7,99 за бутылку, а упаковка вареных яиц OsomeFood обойдется покупателю в $14,99.