Десять веских причин посетить Ставрополье летом и осенью

Международная премия уличной культуры «Кардо» на днях торжественно завершилась в Пятигорске. В течение пяти дней в этом грандиозном фестивале уличных культур участвовали более двух тысяч человек из 11 стран. Зрелищные соревнования прошли по 13 самым популярным направлениям, таким, например, как скейтбординг, воркаут, паркур, фриран, трикинг, брейкинг, стрит-арт, стрит-дэнс, стритбол, слэклайн и многим другим.
Программа включала форум, концерты и вечеринки, мастер-классы и лекции от 50 международных экспертов. Церемония награждения победителей прошла 23 мая в Ставропольском государственном театре оперетты, а общий призовой фонд - 1 млн рублей.
«Кардо» зарекомендовал себя как международный проект, направленный на развитие и социализацию уличной культуры. Главная его цель заявляется как поддержка талантливой молодежи, а также включение ее в социально-полезные бизнес-проекты. «Кардо» также является еще и мультиформатным событием, которое сочетает в себе сразу три направления: культура, отдых и спорт.
Фестиваль исторической реконструкции «Битва за Кавказ» состоится 29 мая на территории города Лермонтов Ставропольского края. Перед глазами зрителей организаторы действа представят полномасштабную историческую реконструкцию сражений за Кавказ в ходе Великой Отечественной войны (конкретно в этой ситуации речь пойдет о боях, относящихся к 1942-1943 годам) с участием аутентичной боевой техники.
Гости фестиваля смогут поучаствовать в работе интерактивных площадок, увидят военно-полевой госпиталь и фронтовые бригады, боевую технику и вооружение времен Великой Отечественной. Запланированы показательные выступления войск национальной гвардии РФ и юнармейцев, в программе также выступления военного оркестра штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ и участников концертной программы «Весна 45-го года». Гостей ждёт угощение в формате полевой кухни.
В мероприятии примут участие 150 участников историческо-реконструкторского движения Северо-Кавказского, Южного и Центрального федеральных округов и более шести тысяч зрителей.
Ежегодный фестиваль оперного вокала, уже сумевший стать визитной карточкой курортного Кисловодска, состоится 23 - 26 июня и объединит более двух тысяч поклонников жанра.
Каждый год в июне Кисловодский литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина» на несколько дней становится точкой притяжения для любителей оперы со всех концов нашей страны. За десятки лет, в течение которых проводится фестиваль, он превратился в ярчайшее событие всероссийского уровня, прославляющее высокое искусство и русского баса Федора Ивановича Шаляпина.
На сценической площадке выступят оперные солисты со всей страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Астрахани и десятка других городов России. В музее-заповеднике выступали Федор Тарасов, Георгий Дмитриев, Василий Черкасов, Евгений Южин и другие прославленные солисты знаменитых оперных театров. Кроме знаменитых гала-концертов, по традиции организуются встречи и мастер-классы ведущих артистов оперных театров России и зарубежья.
Действо понравится не только знатокам оперного жанра, но и простым любителям музыки, уверены организаторы.
В городе-курорте Железноводске в самый разгар лета — 17 июля — разыграется грандиозное авиашоу «Железные Крылья», на котором выступят лётчики боевой авиации ВКС России. В празднике примут участие легендарные истребители МиГ-29 и Су-30 СМ, на которых летают известные на весь мир пилотажные группы «Стрижи», «Соколы России», «Русские витязи» и «Беркуты».
Гости мероприятия увидят исполнение таких трюков, как «Групповая петля Нестерова», парный «Колокол», «Зеркало», «Ухо», «Горка», синхронная «Бочка», роспуски «Фонтан», «Тюльпан» и другие.
На земле же посетители шоу смогут прикоснуться к последним моделям наземной боевой техники, ощутить всю мощь, исходящую от них. Помимо этого, для гостей праздника будет устроен гастрономический перформанс. Разработана уникальная концертная программа мероприятия, развлечения, интерактивы с элементами шоу, мастер-классы и детская аниматорская программа.
Кроме того, планируется выставка военной и специальной техники МЧС России, Росгвардии и многое другое. Мероприятие организуют в рамках Всероссийской акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор».
Закроют фестиваль тепловые аэростаты.
Под занавес лета – в августе - город-курорт Ессентуки приглашает на уже полюбившуюся жителям и гостям Кавказских Минеральных Вод выставку-ярмарку «Арбузник».
Лучшие бахчеводы Ставрополья представят на празднике свои достижения. Гости и участники этого колоритного и сладкого мероприятия не только смогут увидеть все разнообразие бахчевых культур, выращенных на благодатной ставропольской земле, но также продегустировать или купить ароматный арбуз и дыню.
Кроме того, всех собравшихся на праздник гостей порадуют дарами полей и огородов, напитками, хлебобулочными изделиями, медом отменного качества, а на гостеприимных подворьях ожидает веселая развлекательная программа на все возрасты и вкусы.
Ожидается, что в этом году фестиваль качественной и вкусной ставропольской сельхозпродукции соберет более пяти тысяч зрителей. Выставку-ярмарку «Абузник» в Ессентуках организуют уже в третий раз.
Основной целью выставки-ярмарки является популяризация региона не только в качестве известного курорта, но и в качестве аграрного края.
С 10 по 19 сентября городе-курорт Ессентуки приглашает на ежегодную Православную выставку-ярмарку «Благословенный Кавказ», ставшую важным культурным событием не только для Ставрополья, но и всего Северного Кавказа. К участию в мероприятии присоединятся сотни православных организаций, монастырей и храмов как России, так и из ближнего зарубежья.
Гостям представят церковную утварь и атрибутику, духовную, просветительскую, историческую и детскую литературу, иконы, изделия монастырских мастерских, сувениры, предметы народных промыслов, подарки, одежду и многое другое.
Программа форума предполагает презентацию новых книг, выпущенных Издательством Московской патриархии; встречи с писателями, богословами, проповедниками, миссионерами. Состоятся показы художественных и документальных фильмов, выступления творческих народных коллективов.
Организаторам форума выступают Пятигорская и Черкесская епархия Русской Православной Церкви при поддержке администрации города Ессентуки. Выставка проводится по благословению его высокопреосвященства архиепископа Пятигорской и Черкесской епархии Феофилакта.
Уже в начале осени, когда в Крае будет еще очень и очень тепло, около трех десятков фасадов многоэтажек на Ставрополье превратятся в холсты для огромных граффити. Первые монументальные граффити (муралы) появятся на фасадах жилых домов в Солнечнодольске, который с 17 сентября по 15 октября примет Международный фестиваль уличного искусства «Культурный код».
Суть уникального проекта - создание музея монументального искусства под открытым небом, креативного пространства, где можно познакомиться с самыми разными направлениями современного искусства и мировой уличной культуры.
В настоящее время для нанесения рисунков ведется ремонт фасадов домов. Поверхности для будущих композиций делают практически идеальными за счет нанесения нескольких выравнивающих слоев, особое внимание уделяется торцам зданий. Задача состоит в том, чтобы обеспечить качественные полотна художникам-граффитистам.
Фестивалем предусмотрены мастер-классы и творческие мастерские. Мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех его участников.
В октябре — в самый разгар осени — в городе-курорте Кисловодске состоится невероятно популярный среди жителей и гостей Ставрополья праздник молодого вина.
В ходе этого события торжественно подводятся итоги работы винодельческой отрасли края, а мастера-виноделы демонстрируют свои возможности и достижения. Мероприятие стало традиционным и ежегодно собирает на Курортном бульваре города тысячи гостей со всей России. Наиболее яркой частью праздника называют дегустацию, по итогам которой будет определено лучшее молодое вино года.
Поднять настроение поможет яркая концертная программа лучших творческих коллективов края, которая, судя по бурным аплодисментам, обычно приходится по душе как жителям Кисловодска и Ставрополья, так и многочисленным гостям региона.
Для гостей предусмотрены мастер-классы, а также индивидуальные консультации лучших технологов. Здесь же любителям садоводства и виноградарства предложат для продажи лозу и саженцы.
Точную дату проведения фестиваля его организаторы назовут в скором будущем.
Уже ближе к зиме в городе-курорте Железноводске 4 ноября — государственный праздник, когда в России отмечают День народного единства, состоится гастрономический фестиваль «Объедение», презентующий кухню народностей, проживающих на Ставрополье и Северном Кавказе.
Множество гостей со всей страны, помимо прочего, удивят борщом на минеральной воде, супом-харчо со специями со склонов Кавказских гор, царской ухой из пяти сортов рыбы и другими лакомствами.
На празднике можно будет поучаствовать в «съедобных» викторинах и конкурсах. В программу включен первый на Кавказских Минеральных Водах гастро-батл, судьями которого выступят жители и гости Железноводска.
Запланированы также выступления музыкальных коллективов, а самые активные примут участие в суперконкурсе «Перетанцуй!».
Организаторы уверены, что праздничная дата привлечет на мероприятие множество гостей.
В виду того, что избежать тесного контакта между участниками и зрителями гастро-шоу не получилось бы — и не была бы соблюдена социальная дистанция, год назад от проведения фестиваля было решено отказаться.
Тогда власти пообещали, что концепт «Кухни народов мира» будет полностью воплощен в 2021 году.
Ну и совсем уже в преддверии зимы — а именно 19 по 22 ноября — в городе-курорте Пятигорске пройдет Открытый фестиваль джазового искусства «Пятигорская осень-2021», ставший одной из визитных карточек культурной жизни Ставрополья и Северного Кавказа.
В этом году он состоится уже в 13-й раз, ярко и красочно завершив череду мероприятий высокого курортного сезона края. В течение двух дней музыканты будут состязаться в исполнительском мастерстве.
Фестиваль носит статус Северо-Кавказского, а потому география участников традиционно велика — весь регион. Как показывает опыт, мероприятие собирает свыше 70 коллективов и отдельных исполнителей, в том числе около десятка оркестров.
Музыкальных ограничений никаких, ведь джаз, как известно, - это отсутствие штампов и шаблонов. Выступать здесь престижно, а победить - почетно. Ну а для гостей - это настоящий праздник музыки.
Ожидается, что мероприятие пройдет сразу на нескольких площадках - в городском Доме культуры, в парке Цветник, на смотровой площадке озера Провал.