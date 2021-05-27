ИКЕА жжет: компании пришлось отозвать 160 тысяч экземпляров экологичной посуды

ИКЕА отозвала наборы мисок, тарелок и кружек из линеек Heroisk и Talrika после сообщений об ожогах покупателей, вызванных разрывом и деформацией материала, из которого изготовлена посуда. Товары были произведены из полилактида — это биоразлагаемый и термопластический материал, сырьем для производства которого служат возобновляемые ресурсы, например, кукуруза и сахарный тростник.

Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) разместила информацию о негативных отзывах на эту продукцию на своем сайте. Такое же заявление выпустила и канадская сторона, где некоторые покупатели магазинов ИКЕА также получили ожоги после использования посуды.

«В ИКЕА поступило 123 сообщения о браке посуды Heroisk и Talrika. Письма приходили из разных стран мира. Четыре человека получили ожоги и двое из них обращались за медицинской помощью. Поражение верхнего слоя кожи было вызвано из-за вытекания горячего содержимого. Один из этих случаев произошел в США», — говорится в официальном сообщении CPSC.

Представители магазина ИКЕА не стали отмалчиваться и заявили на официальном сайте компании: «Миски, тарелки и кружки могут повредиться, в результате чего горячая пища или жидкость вытечет. Из-за этого возникает опасность ожога. В США был зафиксирован только один пострадавший, но он не был травмирован».

В США было продано 148 000 единиц продукции, а в Канаде — 11 400, сообщает CPSC. Товар можно было приобрести в магазинах и онлайн с августа 2019 года по май 2021 года. Сейчас те, кто купил бракованные тарелки, миски или кружки, могут вернуть их в любой магазин ИКЕА без чека и полностью возместить стоимость товара.

«Безопасность является главным приоритетом для ИКЕА, поэтому мы принимаем меры предосторожности и отзываем миски, тарелки и кружки из линейки Heroisk и Talrika», — заявил представитель ИКЕА порталу People.

Пресс-секретарь шведского магазина и товаров для дома отметил, что материал посуды действительно «не подходит для ежедневного употребления из нее горячей пищи».

«Через некоторое время продукция может испортиться и в этом случае вызвать небольшие ожоги. Вследствие этого мы приняли меры предосторожности и отозвали товары», — добавил он.

Полилактид, или полимолочная кислота – сейчас самый востребованный биоразлагаемый полимер. Он применяется для производства изделий с коротким сроком службы — это, например, пищевая упаковка, одноразовая посуда, пакеты, различная тара, оберточная пленка. Также его используют и в медицине в качестве материала для хирургических нитей и штифтов. Поскольку полилактид синтезируется из ежегодно возобновляемых природных ресурсов, то срок его разложения в естественной среде от двух месяцев до двух лет. Помимо этого, материал нетоксичен и его можно перерабатывать.

Благодаря этим свойствам полилактида его часто используют эко-френдли компании. Тем не менее в России все же не стоит выбрасывать товары из полилактида на улицу. В нашей стране пока нет заводов, которые могут разложить пластик на CO2.

Лучше всего для изготовления посуды подходит все же не пластик — а керамика, фарфор и стекло. Об этом «Газете.ru» рассказал Вадим Вячеславович Рукавицын – доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ.

«Из пластика для производства посуды лучше всего подходит полипропилен, но в товарах из этого материала лучше не держать ничего, что содержит алкоголь. В этом случае [контакта с алкоголем] он может разлагаться и передавать в пищу вредные химические соединения. Для длительного хранения еды, например в холодильнике, не подходит алюминиевая посуда. Это не стойкий материал. Его свойства также могут проникать в еду. Горячую еду не стоит хранить в полистироле и полиэтилене», — сказал Рукавицын.

Самой экологически чистой и биоразлагаемой посудой эксперт назвал изделия из бумаги и дерева.