Певица Манижа разочаровалась в феминистском издании

Певица Манижа Сангин, занявшая девятое место на конкурсе «Евровидение» с песней Russian Woman, заявила, что подает в суд на интернет-издание Wonderzine. Ее возмутила колонка главного редактора Юлии Таратуты – «Почему выступление Манижи на «Евровидении» не радует».

Судя по посту певицы в Instagram, ей не понравились предположения журналистки о якобы возможных связях исполнительницы с высокопоставленными чиновниками и предпринимателями. При этом Таратута в своей колонке ссылалась на Telegram-канал «Инфобомба» и издание «Ленправда».

«Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на WONDERZINE, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи, — написала Манижа. — В отличие от журналистки, которая «не исключает» правдивость расследований цитируемого телеграм-канала и не проверяет свои источники (неожиданно для воспитанницы «Коммерсанта»), у меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки».

Манижа также выразила недовольство тем фактом, что журналистка не позвонила ей самой, чтобы проверить правдивость информации в указанных источниках. Процитировав манифест о принципах самого издания, отстаивающего идеи феминизма и выступающего за женские права, певица написала: «Как при такой позиции издания одна женщина спокойно обесценивает труд и клевещет на другую женщину?».

Точное содержание иска пока не известно – как сообщила «Газете.Ru» директор Манижи, Майя Серикова, сейчас адвокаты артистки готовят документы.

«Этим занимаются юристы, как только все будет готово, мы обязательно об этом скажем», — сообщила она.

Со своей стороны, Юлия Таратута рассказала «Газете.Ru», что уже оповестила адвокатов, и издание «будет следить за развитием событий».

В своей статье главный редактор Wonderzine действительно приводит версию о том, что Манижа Сангин якобы могла стать участницей «Евровидения» благодаря связям с высокопоставленным сотрудником администрации президента и влиятельным бизнесменом.

Однако, по словам Юлии Таратуты, информация, почерпнутая ею из Telegram-канала «Инфобомба» и издания «Ленправда», изложена «в очень предположительной и довольно сильно смягченной форме» и на «Ленправде» «висит уже несколько месяцев».

«Поэтому нас удивило, что она посчитала нужным высказать свою претензию именно к нашему изданию. Очевидно, ей не понравился сам посыл текста», — сказала Юлия Таратута.

Главный редактор Wonderzine заявила, что претензии Манижи ей непонятны, «поскольку она их не конкретизировала».

«Она только сказала, что она оскорблена, расстроена, разочарована в издании Wonderzine, которое она, оказывается, так любит столько лет», — сказала Юлия Таратута. Она также уточнила, что взять комментарий непосредственно у Манижи было невозможно, поскольку ее контакты с журналистами контролировал Первый канал – Wonderzine его пресс-служба отказала в интервью.

По словам Юлии Таратуты, у нее не было задачи «как-то специально порочить певицу Манижу»: выступление певицы на «Евровидении» стало для главреда издания поводом поговорить о том, что феминистский посыл, заключенный в Russian Woman, не соответствует положению женщин в России, по ее мнению.

«Нас это выступление заинтересовало как повод для текста исключительно потому, что певица Манижа заявляла, продавала и подавала этот номер как феминистский. Его описывали как некий феминистский манифест. Поскольку наше издание с интересом относится к женской повестке, мы пишем про нее практически больше других, мы и сделали это выступление поводом для текста», — сказала Юлия Таратута.

Из поста Манижи Сангин в Instagram и юристам сложно понять, в какой именно клевете она обвиняет издание.

«Из того, что указано в статье и что можно подвести под клевету – это то, что касается ее семьи и того, как она стала участницей «Евровидения», — предполагает юрист Василий Воробьев. — Но в заявлении, которое сделала певица, я не увидел, что речь идет именно об этом. Она больше обижается на размышления про женщин, ничего конкретного я не увидел».

Юрист предположил, что в суде сторона певицы будет оспаривать факты, касающиеся семьи Манижи – «то, что можно с определенной степенью достоверности подтвердить или опровергнуть».

«Из практики по таким делам, скорее всего, все, что указано в этой статье, документально подтвердить издание не сможет, — считает Василий Воробьев. — Все-таки частично эта статья может быть опровергнута. Но не думаю, что это сильно на что-то повлияет».

При этом по мнению председателя комиссии по юридической безопасности Ассоциации юристов России Алексея Гавришева, в колонки Юлии Таратуты признаков клеветы нет.

«Полагаю, что в действиях журналистов издания Wonderzine не усматривается фактов изложения заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство человека, а также подрывающих его деловую репутацию», — сказал он «Газете.Ru». Адвокат полагает, что «издание лишь осветило ту информацию, которая циркулирует в различных Telegram-каналах», поэтому исковое заявление Манижи может остаться без удовлетворения.