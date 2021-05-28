«Деловая спереди, вечеринка сзади»: в Северной Корее запретили стрижку рыбаков и рок-звезд

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил ношение джинсов скинни, некоторые виды пирсинга на теле и целых 15 стрижек. Все это, по его мнению, символизирует «капиталистический образ жизни». Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на государственную газету КНДР Rodong Sinmum, которая предупредила граждан о том, что необходимо остановить захват страны «капиталистической культурой».

Издание опубликовало статью, в которой выразило обеспокоенность тем, что молодые северокорейцы все больше приобщаются к западным модным тенденциям. «Мы должны остерегаться даже малейших признаков капиталистического образа жизни и бороться за избавление от них», — говорится в тексте.

Главными врагами были объявлены «15 несоциалистических стрижек». Вместо них было предложено носить «правильные». Правда, какие именно, газета не уточнила.

По заявлению Социалистического союза патриотической молодежи, который выступает в государстве в роли «полиции моды», у мужчин особенно не приветствуется стрижка маллет. Северокореянка Хан Мён Хи, которой удалось бежать в Китай, рассказала The Guardian, что женщинам разрешено носить только аккуратно уложенные волосы средней длины без создания дополнительного объема. Кроме того, всем жителям Северной Кореи запрещено красить волосы.

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«Деловая спереди, вечеринка сзади», — этими словами из фильма «Приключения Джо Грязнули» (2001 год) все сказано о стрижке маллет. По бокам и на передней части головы волосы коротко остригаются (в среднем их длина составляет всего пару сантиметров), а сзади длина волос достигает 10 сантиметров. Чем сильнее контраст, тем лучше.

Маллет никогда не была стрижкой членов высшего общества. Предполагается, что подобные стрижки в XIX веке в США делали рыбаки — они любили отращивать волосы сзади, чтобы не застудить шею на сильном морском ветру (кстати, «mullet» в переводе с английского означает «кефаль») — впрочем, похожие стрижки описывали еще Гомер и византийский писатель VI века Прокопий Кесарийский.

В XX веке стрижка маллет распространилась в 80-х. Особую роль в популяризации стрижки маллет сыграл Дэвид Боуи, который был ее ярым поклонником на пике карьеры. А еще маллет носили Пол Маккартни, актер Мэл Гибсон, хоккеист Уэйн Гретцки. В СССР нечто подобное носили рок-звезды — например, Виктор Цой и Константин Кинчев.

Однако в 90-е стрижку признали «самым трагическим модным промахом десятилетия». Некоторые полагают, что именно в этот период маллет получила свое название благодаря музыкальному коллективу Beastie Boys. Дело в том, что в 1994 году рок-группа выпустила песню под названием Mullet Head и раскритиковала тех, кто выбирал такую стрижку. И тогда некогда любимый звездами образ стал предметом насмешек.

В несуществующем сейчас журнале Grand Royal в шестистраничной статье Beastie Boys заявили: «Нет ничего хуже, чем плохая стрижка. И, возможно, худшая стрижка из всех — это стрижка, которую мы называем маллет». Однако все это привело к тому, что о стрижке не только не забыли, а стали называть ее «новым образом жизни» — поклонники стрижки начали проводить собственные фестивали, бросая вызов обществу, полагавшему, что маллет носят неудачники и представители беднейших слоев.

В нулевых стрижка продолжала оставаться предметом многочисленных шуток и для многих была худшей из худших, но только не для деятелей модной индустрии. На показе Марка Джейкобса FW13 благодаря стараниям стилиста Гвидо Палау сразу несколько моделей появились на подиуме со стрижкой маллет. Три года спустя Зендая вышла на красную дорожку церемонии «Грэмми» в таком образе. Это вызвало огромную волну критики в интернете. Но со временем ненависть к маллету стала менее яростной. Стрижка появилась на показах Off-White и Celine, а еще в рекламных кампаниях Yves Saint Laurent и Gucci.

Неожиданно стрижка вновь вернулась в моду в 2020-м. Западные стилисты связывают это с тем, что прошлый год был одним из самых безумных в новейшей истории, поэтому такими были и тренды. Сейчас самые известные поклонники маллета – Yo-landi из группы Die Antwoord и Джо Экзотик (Tiger King). Не так давно с этой прической ходили Рианна, Майли Сайрус, Кара Делевинь, Джейкоб Элорди, Мэйси Уильямс и другие.

Пока на Западе этот тренд уже имеет своих поклонников, в России он только завоевывает свою аудиторию. Об этом «Газете.Ru» рассказал стилист-парикмахер Денис Мосияш.

«Стрижка маллет в России только сейчас набирает обороты и становится популярной. Чаще всего ее просят сделать профессиональные модели, художники и дизайнеры. Она нравится и мужчинам, и женщинам, но чаще всего ее просят сделать молодые девушки. Когда еще два года назад мы стригли маллет, это выглядело дерзко. Люди еще не могли это принять. А сейчас они сами приходят и просят сделать маллет, видя эту стрижку на модных показах», — рассказал он.