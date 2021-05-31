Вино времен оккупации: бывшую порнозвезду осудили за поддержку Палестины

Бывшая порнозвезда Миа Халифа, отказавшаяся от карьеры в индустрии фильмов для взрослых из-за угроз за съемки в хиджабе, оказалась в центре скандала в Twitter, связанного с обострением палестино-израильского конфликта. В минувшие выходные в рамках серии антиизраильских постов она опубликовала фотографию, на которой пьет французское вино 1943 года, с подписью «Мое вино старше, чем ваше «государство» апартеида» — так Миа Халифа, которые теперь ведет спортивные передачи и занимается вебкам-моделингом, намекнула на то, что Израиль был образован как государство в 1948 году. В ответ к ней пришли пользователи, объяснившие, что этот выпад оказался совершенно лишним.

Пользователи соцсети обратили внимание, что вино, которое пьет американка ливанского происхождения Миа Халифа, было сделано во Франции во время Второй мировой войны, когда срана находилась в оккупации. «Вы пьете вино, сделанное в 1943-м в оккупированной нацистами Франции, отказываясь признавать тысячелетнюю еврейскую историю нашей родной земли, — ответил модели колумнист американских изданий Хен Мацих. – Рад, что вы нашли идеальное сопровождение для своего антисемитизма».

Для пользователей еврейского происхождения этот пост стал поводом напомнить Миа Халифе о Холокосте – и сообщить, что государство Израиль появилось, в частности, из-за преследования евреев в Европе.

«Сделано во Франции в 1943-м, когда двоюродных сестер моей бабушки преследовали нацисты. Они спаслись, а их мужья погибли. Хорошее напоминание о том, почему существует Израиль и почему он никуда не денется», — рассказал бывшей порнозвезде профессор права Давид Бернштейн.

Другие обитатели Twitter сообщили Миа Халифе, что в Палестине она вообще не могла бы быть вино – равно как и ходить в нескромной одежде или сниматься в откровенных сценах, в отличие от Израиля. Правда, житель Гааги Назих Фарез сообщил пользователям, что пить вино в Газе не запрещено.

В антиизраильском треде вебкам-модель параллельно с Израилем выступила и с осуждением Франции. Когда один из пользователей предложил ей «сделать вдох, взять паузу и приехать во Францию», Миа Халифа написала: «Заткнись, колонизатор, я не поддерживаю тебя и твой запрет на хиджабы просто потому, что я против сионистов».

Миа Халифа начала активно высказываться против Израиля и тех, кто его поддерживает, в середине мая. В Twitter она осудила, прежде всего, президента США Джо Байдена: в твите от 15 мая она написала, что он больше беспокоится о том, как бы продать Биньямину Нетаньяху «подержанное военное оборудование и артиллерию», чем о гибели людей в Палестине. При этом пользователи соцсети заметили, что в конце сообщения говорится: «Отправить твит». Эта фраза стала поводом сделать вывод, что Миа Халифа стала участницей организованной антиизраильской кампании и опубликовала готовое сообщение.

Выступления звезд шоу-бизнеса в защиту Палестины недавно жестко раскритиковал американский комик и телеведущий Билл Мар. В пятницу, 28 мая, в своей программе «Настоящее время» он обрушился на молодежь и либеральные американские СМИ, ставших на сторону Газы. «Я не думаю, что дети понимают – и, говоря о детях, я имею в виду молодое поколение, — что нельзя учить историю по Instagram», — сказал 65-летний Билл Мар.

Телеведущий напомнил, что ранее в защиту Палестины яростно высказывалась супермодель Белла Хадид, отец которой по происхождению палестинец. «Белла Хадид и ее друзья с криками побежали бы в Тель-Авив, если бы им пришлось пожить в Газе хоть один день», — сказал он. Билл Мар также заявил, что говорить об апартеиде в Израиле, как это делают сегодня Instagram-инфлюэнсеры, абсолютно неуместно.