«Получили разруху»: украинской Неделе моды не дали денег

На Украине бьют тревогу организаторы Ukranian Fashion Week – ключевого мероприятия фэшн-индустрии страны, которое намечено в этом году на 2 – 5 сентября (в третий раз – без привязки к сезону). Как рассказал в своем Facebook генеральный директор UFW Владимир Нечипорук, Неделе отказал в финансировании из государственного бюджета Наблюдательный совет Украинского культурного фонда – это Нечипорук расценил как нежелание организации признать важность мероприятия для культурной жизни страны и вклад в ее развитие.

«Ukranian Fashion Week не является знаковым событием в культурной жизни Украины, это не масштабное событие, которое оказывает влияние на целевую аудиторию, она не имеет перспективы развития, не развивается постоянно как проект, а организатор не способен привлечь средства для софинансирования. Под сомнением возможности организатора и его добродетели, — написал Владимир Нечипорук. – Такой приговор вынес Наблюдательный совет Украинского культурного фонда после внесения дирекцией нашего проекта на его рассмотрение».

В своем посте генеральный директор UFW заявил, что своим решением члены Наблюдательного совета перечеркнули работу, которая велась на протяжении 24 лет – в 2021 году Неделя моды на Украине будет проводиться в 49 раз.

«48 сезонов UFW, 21 Национальный конкурс молодых дизайнеров, десятки проектов по всему миру, участие украинских дизайнеров в ведущих мировых Неделях моды, сотни публикаций в изданиях разных континентов – все это не доказывает ни способность, ни постоянство развития, ни влияние на аудиторию?» — задается вопросом Владимир Нечипорук. Он добавляет, что отказ был сделан без права подать апелляцию – а пострадала не только Неделя моды, но и другие культурные проекты. «Ждали улучшения. Получили разруху», — заключает Нечипорук.

В комментариях к своему посту генеральный директор UFW объясняет, что Неделя моды на Украине все же пройдет со 2 по 5 сентября, но поддержка государства в условиях пандемии проекту чрезвычайно важна – а возмутило его то, что решение отказать в финансировании было принято быстро, «как пресловутыми «тройками». «То есть это уже вердикт на несколько лет, пока там этот наблюдательный совет, — переживает Владимир Нечипорук. – Потому что радикально проект не изменится, а его уже назвали негодным». В итоге, по словам генерального директора, Неделя моды пройдет в гибридном формате – «немножко офлайна и много онлайна».

Поскольку в финансировании отказали множеству культурных проектов, Владимир Нечипорук призвал распространять открытое письмо, которое написали Владимиру Зеленскому, министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко и премьер-министру Денису Шмыгалю 50 культурных институций Украины – они призывают вмешаться в ситуацию.

«На заседаниях 20, 22 и 24 мая Наблюдательный совет впервые в истории УКФ кардинально изменил результаты независимой экспертизы в нарушение Закона Украины Об Украинском культурном фонде <…> и принял решение не поддерживать значительную часть проектов программ. <…> Зато будут профинансированы проекты, которые по решению экспертных советов имеют меньшее количество баллов и занимают более низкие места в рейтинге. Эту беспрецедентную перекройку результатов независимого конкурса нельзя объяснить иначе, как предвзятостью и попыткой заменить прозрачные конкурсные процедуры режимом «ручного управления», — заявляют подписанты.

Среди несогласных, в частности, Национальный центр Александра Довженко, которому отклонили заявку на финансирование фестиваля немого кино и современной музыки «Немые ночи».

По словам и.о. руководителя организации Елены Гончарук, Наблюдательный совет объяснил отказ необходимостью направить средства на празднование Дня независимости Украины (в этом году государству исполняется 30 лет). «Отговорка, которую сейчас УКФ написал, что средства будут направлены на празднование Дня Независимости Украины, за счет чего возникла экономия средств. Я извиняюсь: за счет чего возникает эта экономия, о которой никто из заявителей не был предупрежден?» — заявила она в эфире радио «Культура».