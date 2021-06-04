Тайком от всех: как отмечают дни рождения первые леди США

Первая леди США Джилл Байден 3 июня отпраздновала юбилей – ей исполнилось 70 лет. Этот праздник она отметила вдвоем с мужем, президентом Джо Байденом, отправившись на несколько дней в родной Дэлавэр. Супруги поехали отдыхать в свой загородный дом на побережье Атлантического океана в городке Рехобот-Бич. «Каждому, кто знаком с первой леди, известно, насколько она любит проводить время в своем домике в Рехоботе», — рассказал пресс-секретарь Джилл Байден CNN.

Издание отмечает, что масштабных гуляний по случаю 70-летия первой леди не было и не планируется. В Дэлавэр приехали только члены семьи, включая живущую в Филадельфии дочь Джо и Джилл Байден Эшли.

Дом на побережье Атлантического океана стоимостью $2,7 млн Джо Байден купил в 2017 году – после того, как покинул пост вице-президента США и подписал контракт на $8 млн на издание книги, сообщало агентство AP.

Джилл Байден признавалась: муж обещал ей приобрести жилье в Рехоботе, потому что она всегда об этом мечтала. «Я хотела, чтобы это было место, куда ты можешь прийти босиком в мокром купальнике, чтобы отряхнуться и вымести песок, — рассказывала Джилл Байден Vogue в 2020 году. — И это оно и есть. Все просто».

Bidens out for a Delaware bike ride ... It's @FLOTUS 70th birthday today pic.twitter.com/ZRXpB06IoB — Howard Mortman (@HowardMortman) June 3, 2021

Как сообщает People, в свой день рождения Джилл Байден и ее супруг прокатились на велосипедах в национальном парке на мысе Хенлопен. Некоторые люди, встречавшиеся на пути, поздравляли ее с днем рождения и пели песню, которую принято исполнять, поздравляя именинника.

Предшественница Джилл Байден Меланья Трамп тоже не была склонна широко отмечать свои дни рождения. Когда на первый год президентства ее мужа 26 апреля 2017-го ей исполнилось 47 лет, она отправилась на обед с супругами сенаторов в Национальной галерее искусств в Вашингтоне. Для первой леди, которая в то время еще жила в Нью-Йорке – в Белый дом она переехала после окончания учебного года, — это было не столько развлечением, сколько работой. Хотя в Twitter она и заявляла, что с большим нетерпением ждет обеда с женами членов Сената. «Жду с нетерпением сегодняшнего обеда с супругами сенаторов в Национальной галерее искусств – чудесная группа людей, делающих нужные вещи для своей страны», — писала Меланья Трамп.

В обеде в день рождения Меланьи Трамп участвовали тогда, помимо жен американских сенаторов, вторая леди США Карен Пенс и представители администрации Дональда Трампа. Рабочий характер мероприятия подчеркивал тот факт, что Меланья Трамп отказалась от сладостей – как сообщало CNN, праздник она отметила вечером 26 апреля в Белом доме совершенно частным образом.

В 2019 году день рождения Меланьи Трамп был отмечен фотографией в Twitter-аккаунте Белого дома, которую обитатели соцсети нашли чрезвычайно странной. На ней Меланья Трамп сидела в полном одиночестве на краешке большого бежевого дивана, положив ногу на ногу, в том время как вокруг была толпа фотографов, наводивших объективы фотокамер куда-то в сторону.

Снимок, как предполагается, был сделан в Белом доме во время визита премьер-министра Чехии Андрея Бабиша – фотографы сосредоточили тогда свое внимание на президенте Дональде Трампе. Неизвестно, однако, почему для поздравления первой леди была выбрана именно эта фотография, ставшая в результате основой для мемов.

В этом году Меланья Трамп отпраздновала 51-летие уже в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, однако каким образом – неизвестно. С конца января 2021-го, когда Дональд и Меланья Трамп покинули Белый дом, о жизни бывшей первой леди ничего не сообщается.