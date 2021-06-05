Бесконечный синий и неожиданные кроссовки: каким был дресс-код ПМЭФ

В Санкт-Петербурге проходит заключительный день экономического форума. Уже сегодня в городе станет меньше темно-серых и синих мужских костюмов и серых и белых женских пиджаков, а также девушек в обтягивающих нарядах. ПМЭФ-21 стал поводом понаблюдать, как меняется российский деловой дресс-код — и меняется ли он вообще. И действительно: нечто новое в одежде гостей и участников форума модные аналитики обнаружили — кроссовки.

Женская обувь становится удобнее — от хотя и красивых, но объективно неудобных (если провести в них весь день) лодочек на каблуке участницы все чаще отказывались в пользу кроссовок.

В сочетании с брючным костюмом или платьем-футляром они еще два года назад смотрелись бы вызывающе — сейчас же сникеры, в которых можно провести между стендами и пленарными заседаниями 8-10 часов, выглядят уже вполне уместными.

«Уже сейчас можно сказать, что хоть бежевые туфли-лодочки и лидируют, белые кроссовки и кеды уже не воспринимаются как вызов и занимают почетное третье место — после лодочек и лоферов. Вчера даже Валентина Ивановна [Матвиенко] выступала перед юной аудиторией (вне основной программы форума) в кроссовках. И это, скажу я вам, уже серьезный прецедент в процессе эволюции дресс-кодов», — написал в своем Facebook исследователь и телеведущий Тим Ильясов. Он добавил, что на четвертом месте по популярности у женщин остаются босоножки и отметил, что предпочтет оставить такой выбор без комментариев. В отличие от кроссовок, обувь с открытым мысом остается в рамках делового дресс-кода вне закона.

По наблюдениям модных обозревателей «Газеты.Ru», общей тенденции в одежде для гостей форума не было — все были одеты «кто во что горазд», хотя, разумеется, не в джинсы в сочетании с футболками, неприемлемые как для участников деловых переговоров, так и для работающих на форуме журналистов (отдельная каста — фотографы и операторы, которым по традиции можно все).

«Кто во что горазд» для мужчин означало, что большинство из них выбирали синие костюмы разных оттенков — от темно-синего Navy Blue до ослепительно синего.

Первый традиционно выбирают мировые лидеры и крупные предприниматели. Как объяснил «Газете.Ru» Тим Ильясов, «в отличие от агрессивного, эмоционально неустойчивого, громкого, сексуального красного цвета синий является проявлением спокойной поступательной деятельности, традиционности и некой устойчивости».

«Несомненно, более приемлемым и традиционным на деловом уровне считается темно-синий, глубокий синий, Navy Blue оттенок как наименее раздражающий, наиболее спокойный, наиболее мягкий, то есть не вызывающий каких-либо эмоций. Близкий к черному, но не черный», — рассказал исследователь моды.

Костюмы ярко-синего цвета, которые выбирали многие участники ПМЭФ-21, Тим Ильясов не стал оценивать однозначно. По его словам, такие предметы делового гардероба выбирают либо мужчины с контрастной внешностью (например, черноволосые), либо эмоциональные, желающие выделиться. Важно и то, какой стиль выбирает руководитель компании, в которой работает обладатель костюма — если лидер носит яркие оттенки, то и его подчиненные стремятся соответствовать.

Еще одним цветом стал серый, для самых смелых — серая клетка. Иконой стиля ПМЭФ-21 в этом смысле можно было бы назвать Михаила Кучмента, сооснователя сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff и председателя Наблюдательного совета Совкомбанка. Его серый клетчатый костюм-тройка доказывает, что так тоже можно, если костюмчик хорошо сидит. В Telegram-канале «Красавчик Браммелл» отметили также стрижку предпринимателя: «Редкий случай на форуме, когда прическа — не под машинку».

Среди женщин тон в деловом дресс-коде задавала телеведущая Ксения Собчак, которая еще во времена президентских выборов 2018 года показала, что деловой образ может быть и ярким, и сексуальным.

Впрочем, ей это позволяет звездный статус — рядовых участниц форума, скорее всего, осудили бы за глубокое декольте под брючным костюмом винного цвета.

Поэтому участницы деловой программы одевались более консервативно — в ходу были черный, белый, серый, бежевый, в крайнем случае — красный или лиловый цвета.