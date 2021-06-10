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Мода

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«Персонаж с другой планеты»: как принц Филипп стал эталоном стиля

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Принцу Филиппу исполнилось бы 100 лет. Почему его всегда будут считать иконой стиля

На протяжении многих десятилетий принц Филипп был образцом мужского стиля. 10 июня супругу Елизаветы II исполнилось бы 100 лет — в его день рождения «Газета.Ru» рассказывает, почему он навсегда останется примером для подражания. Но только не для россиян.

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Сегодня, 10 июня, принцу Филиппу исполнилось бы 100 лет. Герцог Эдинбургский запомнился миру не только в роли супруга королевы Елизаветы II, но и в качестве главного модника Великобритании. На протяжении семи десятилетий он справлялся со сложной обязанностью — быть самым стильным в мире мужской моды.

Принцу Филиппу почти всю жизнь пришлось соблюдать жесткий корпоративный дресс-код. Будучи мужем монарха, он должен был носить элегантную, но не привлекающую внимание одежду. И тем не менее, ему удавалось создавать свои правила и сохранять независимость в условиях, когда нужно было подчиняться строгим требованиям.

«Герцог Эдинбургский отходил от традиции королевской семьи носить охотничий casual стиль. Он всегда был формален, потому что был человеком военным», — поясняет «Газете.Ru» автор Telegram-канала Golden Chihuahua Саша Амато. Эксперт добавляет, что принц отличался хорошей фигурой и высоким ростом, поэтому легко мог использовать образы голливудских актеров. «Например, все костюмы принца были приталены», — уточняет Саша Амато.

Модный эксперт пояснил, что принц Филипп, рожденный в Греции и обосновавшийся в Великобритании в подростковом возрасте, «быстро перенял классический британский стиль». «Он начал одеваться в J. Barbour & Sons, часто носил шерстяные костюмы, которые в итоге стали своего рода его визитной карточкой, и любил тартан (клетчатый орнамент или шотландка — «Газете.Ru»)», — рассказывает Саша Амато.

В его гардеробе было множество костюмов на заказ от Davies & Son и Gieves & Hawkes, которые располагались на Savile Row (улица в центре Лондона с мастерскими по пошиву одежды). Многие из них были сшиты его личным портным Джоном Кентом. А ботинки герцог заказывал у бренда John Lobb, где мастера готовили обувь по его меркам.

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Авторы Telegram-канала о моде «Красавчик Браммелл» настаивают: стиль принца Филиппа был безупречен. «Он красиво состарился, не располнел, обладал отличной статью и грамотно этим пользовался! В его гардеробе привлекают отлично скроенные и отменно сидящие военные кителя, а также клубные пиджаки. Это лоск и принадлежность к чему-то высокому и закрытому», — сказали модные эксперты «Газете.Ru».

Однако, по их мнению, супруг королевы все же иногда выглядел неудачно — но не по своей вине. Например, ему категорически не шел цилиндр, но правила дворцового этикета обязывали его надевать головной убор по особо важным поводам.

Принц Филипп всегда выбирал одежду, которая соответствовала уровню мероприятия – будь то это игра в поло, королевский визит в страны Содружества или свадьба. Кстати, на церемонии собственного бракосочетания Его Королевское Высочество был облачен в военную форму — так же, как после него это делали на своих свадьбах его сыновья принцы Чарльз и Эндрю и внуки — Уильям и Гарри.

«Принц Филипп был абсолютно уверен в том, как он выглядит. Его Высочество носил пиджаки, рубашки и галстуки лучше, чем кто-либо другой. Он никогда не был рабом моды, а знал, как хочет одеваться и совершенствовал свой стиль на протяжении почти столетия», — цитирует британская версия журнала GQ креативного директора бренда Turnbull & Asser, производящего рубашки для королевской семьи, Бекки Френч.

Герцог Эдинбургский годами носил одну и ту же одежду — хотя до него для королевских особ это было неприемлемо. Он носил пальто Burberry на протяжении нескольких десятилетий, не стесняясь появляться на публике в том, в чем его уже видели, и не раз.

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По мнению модных экспертов из канала «Красавчик Браммелл», образы герцога Эдинбургского до сих пор актуальны. Но их не стоит примерять на себя российским мужчинам. «Принц Филипп для наших мужчин — это персонаж с другой планеты, он недосягаем и непонятен. В мужском деловом стиле преобладают английская и итальянская подача одежды. Так сложилось, что на сегодняшний день в нашей стране преобладает итальянский деловой стиль: наши мужчины поменьше ростом, конституция тела «с животиком», осанка явно не аристократическая — все это у итальянцев умело получается скрыть. У англичан совсем другая песня – другой крой, там уже не забалуешь», — заявили авторы Telegram-канала.

Доказывая, что классический английский костюм у нас не прижился, эксперты приводят в пример образы мужчин на ПМЭФ-21: «В лучшем случае продвинутый контингент форума был одет в итальянские костюмы, многие в турецкие и прочие низкопробные одеяния».

По мнению авторов канала «Красавчик Браммелл», «если и поиграться стилистически в принца Филиппа, то это явно будет клубный стиль».

Модный блогер Саша Амато, тем не менее, составил для желающих скопировать джентльменский стиль принца Филиппа короткую инструкцию.

«Мужские пальто должны быть плотными и качественными, тогда они вам действительно прослужат 30 или 40 лет. Из брендов я могу порекомендовать Burberry и Aquascutum, — сказал эксперт. — Второй также производит отличные тренчи. Будучи поставщиком верхней одежды во время Второй мировой войны для британской армии, он шьет тренчи как плащ-палатки – своего рода укрытие от непогоды. Его задний кейп (дополнительная часть ткани) был создан для того, чтобы спускать воду с плеч во время дождя. Учитывая, что наша российская погода радует редко, я бы точно приобрел эту вещь. Также я бы обзавелся недорогим серым костюмом-тройкой и белыми рубашками. Белые можно покупать за самые скромные цены. Но обращайте внимание на их воротники и на запонки, потому что они будут видны людям в первую очередь».

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Эксперт отметил, что так мужчины одевались весь XX век, и чтобы повторить эти образы, «не надо быть гением». «Это, к сожалению, забытое искусство, которое можно освоить за один день», — резюмировал эксперт.