Всем — увеличение груди: звезда OnlyFans из Мексики идет в депутаты

33-летняя мексиканская блогерша Росио Пино, которая стала популярна в интернете благодаря публикации своих откровенных фотографий, решила идти в политику. Она стала кандидатом от левоцентристской партии «Прогрессивные социальные сети» на выборах в Палату депутатов Конгресса Мексики.

Пино уже обратилась с предвыборной речью к своим поклонникам. «Мое предвыборное обещание — гарантировать бесплатное увеличение груди для всех женщин», — сказала Росио изданию DailyStar.

Она уточнила, что особое внимание будет уделять женщинам, которые побороли рак груди. Им блогер предоставит право первыми сделать пластическую операцию. «Тем, кто перенес мастэктомию (хирургическая операция по удалению молочной железы – «Газета.Ru»), будет отдаваться предпочтение», — заявила интернет-звезда.

Помимо этого Пино будет заниматься проблемами жестокого обращения с детьми, наказывать «отцов-бездельников» и следить за соблюдением законов, которые защищают женщин от киберпреступности.

Но пока модель знают не как политического деятеля, а в роли порнозвезды. Росио Пино стала популярна благодаря социальной сети OnlyFans — у нее 60 тыс. подписчиков, за годовую подписку с каждого она берет по $114. В год на публикации откровенных фото Росио может заработать до $6 млн.

Во время предвыборной кампании модель, также известная в сети под псевдонимами la Grosera или «грубая леди», решила показывать свои нюдсы бесплатно. Так она рассчитывает добиться благосклонности у своих избирателей.

Кандидат от штата Сонора, расположенного на северо-западе страны, вызвала общественный резонанс не только своим решением пойти в политику, но и пикантными рекламными плакатами. На них Росио позирует обнаженной, прикрывая грудь руками.

По заявлению модели, она стала интересоваться политикой после того, как в 2017 году стала волонтером и оказывала помощь пострадавшим в результате землетрясения в Чьяпасе (штат на юге Мексики).

Росио Пино стала не единственной селебрити из OnlyFans, которая решила пойти в политику. Американка Мэри Кэри ее опередила. Еще в апреле она заявила, что будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии на внеочередных выборах осенью.

«Пришло время, чтобы кто-то с новым видением и находящийся вне политики стал лидером, — цитирует слова блогерши издание New York Post. — Я могу обещать вам — пройдет совсем немного времени, и все калифорнийцы будут довольны моей работой».

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В своем заявлении Кэри пообещала заниматься развитием индустрии развлечений и высоких технологий, оказывать помощь малому бизнесу, пострадавшему от пандемии и поддерживать бездомных.

«Наконец-то появился политик, которого вы хотите поиметь!» — резюмировала Мэри.

В 2003 году женщина как независимый кандидат уже баллотировалась на пост губернатора. Интересно, что тогда она обещала спасти бюджет региона, обложив налогом грудные имплантаты. В тот год она проиграла Арнольду Шварценеггеру, набрав 2 536 голосов. Но Мэри Кэри не растерялась и сняла фильм для взрослых по мотивам предвыборной гонки Run Run Mary.

А в мае за пост регионального губернатора Шотландии боролся 43-летний выходец из Германии Филипп Танзер, ранее известный как звезда гей-порно под псевдонимом Логан МакКри. Под этим именем мужчина снялся не в одном фильме, а после решил стать пожарным и в итоге пришел в политику.

В качестве члена партии Scottish Family Party Танзер пытается ограничить распространение порнографии. Филипп считает эту индустрию крайне токсичной, потому что за год он потерял пятерых друзей, которые снимались в порно. Они скончались от передозировки наркотиков или совершили самоубийство.

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«Порно – это не мужская проблема. Порнографию потребляют и мальчики, и девочки, и все они страдают от ее воздействия. Когда я был моложе, я не знал, какой путь мне выбрать. В возрасте 32 лет меня заставили идентифицировать себя как нечто, чем я не являюсь», — приводит слова Филиппа портал Daily Mail.

В 2021 году за политическую должность также боролась 69-летняя Анна Илона Шталлер, известная под псевдонимом Чиччолина. Порноактриса баллотировалась в итальянский парламент. Она активно участвует в политической жизни страны еще с 1979 года, выступая против распространения атомной энергии, членства в НАТО, смертной казни, борясь за гражданские права и защищая животных.