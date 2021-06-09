Гарри и Меган назвали дочь Лилибет. Почему это всех возмущает

Решение принца Гарри и Меган Маркл назвать дочь, родившуюся 4 июня, именем Лилибет оказалось скандальным. Хотя поначалу казалось, что таким образом они воздают почести бабушке герцога Елизавете II, но позже выяснилось, что все не так однозначно — прозвищем «Лилибет» королеву нежно называли в семье.

В понедельник, 7 июня, американский таблоид Page Six рассказал, что Гарри советовался с бабушкой по поводи имени для ее правнучки. Источники в королевской семье сообщили изданию, что герцог позвонил Елизавете II, прежде чем публично объявить о рождении ребенка.

Однако другой собеседник издания не подтвердил, что принц просил дозволения назвать девочку Лилибет. «Скорее всего, он звонил, чтобы сказать, что, мол она появилась на свет и ее планируют назвать в честь вас, — предположил источник. – И это не то, против чего ты будешь возражать. Сомневаюсь, что они спрашивали – скорее, информировали».

Во вторник, 8 июня, герцоги Сассекские при помощи видеоконференции показали новорожденную девочку прабабушке. А вокруг имени ребенка тем временем развернулась информационная война.

В среду, 9 июня, британская служба «Би-би-си» сообщила, что принц Гарри с Елизаветой II по поводу Лилибет не советовался. Об этом заявил на радиостанции Radio 4, принадлежащей корпорации, корреспондент по королевским делам Джонни Даймонд.

Представитель герцогов Сассекских опроверг это заявление «Би-би-си» в комментарии американской новостной службе – CNN. «Герцог разговаривал со своей семьей до публикации объявления. На самом деле его бабушка была первым членом семьи, которому он позвонил, — сказал он. – Во время беседы он выразил надежду назвать дочь Лилибет в ее честь. Если бы она его не поддержала, они бы не использовали это имя».

Букингемский дворец заявил CNN, что не будет комментировать эту историю.

О том, что назвать девочку Лилибет Дианой, используя детское прозвище прабабушки и имя матери, было не лучше идеей, одной из первых заговорила королевский биограф Анджела Левин.

«Я не думаю, что это правильно, это грубо, — заявила она в передаче «Доброе утро, Британия». – Это было очень личное прозвище, которым называл ее муж, который умер не так давно». Анджела Левин даже сказала, что для королевы это унизительно. Она предположила, что Гарри и Меган говорили королеве, что собираются назвать дочь в честь нее. «Но готова поспорить, что она не знала, что это будет Лилибет», — заключила писательница.

Позицию Анджелы Левин разделила колумнистка Daily Mail Сара Вайн. В своей колонке она написала, что была изумлена дерзким поступком внука Елизаветы II и его жены.

«Хотя у Гарри и Меган были самые благие намерения, когда они называли новорожденную Лилибет, в свете их недавних бесчувственных атак на королеву часть меня беспокоится, что это выглядит скорее как бесстыдная попытка привлечь к себе внимание ради поддержания своего королевского бренда – бренда, от которого зависят их будущие доходы и финансовая устойчивость», — написала Сара Вайн.

По мнению журналистки, использовав имя Лилибет, герцоги Сассекские обеспечили будущее своему бренду, поскольку теперь он будет ассоциироваться с королевской семьей независимо от того, насколько прохладными будут отношения принца Гарри с родственниками.

Комментаторы, настроенные более позитивно, рассматривали решение принца Гарри и Меган Маркл в позитивном ключе. Так, по мнению королевского биографа Данкана Лакомба, имя Лилибет стало оливковой ветвью, протянутой герцогами Сассекскими Елизавете II. «Возможно, это знак, что Гарри и Меган стремятся навести мосты», — сказал он изданию Fabolous Digital. Правда, биограф напомнил, что в последнее время герцоги сделали ряд грубых заявлений о королевской семье – в частности, обвинив ее в расизме. «Так что остается вопрос, существуют ли мосты, которые можно навести», — добавил Лакомб.

Имя Лилибет – действительно интимное прозвище Елизаветы II. Так она называла себя в раннем детстве, когда еще не могла произносить четко все звуки – благодаря этому так начал звать ее дед, король Георг V, вслед за ним и другие члены семьи, а после это имя начал использовать и муж Елизаветы принц Филипп.