«Начальники носят Prada»: почему журналисты пикетируют дом Анны Винтур

Сотрудники издательского дома Conde Nast, издающего Vogue, GQ и другие глянцевые журналы, начали публично бороться за свои трудовые права. В понедельник, 7 июня, журналисты The New Yorker, входящего в состав ИД, открыли веб-сайт, на котором разместили требования о повышении заработной платы, компенсации за сверхурочную работу, а также заявили, что они «находятся на грани забастовки». Сотрудники журнала призвали не заходить на сайт The New Yorker и не пользоваться приложением, а в крайнем случае — отменить подписку на журнал.

Уже вечером следующего дня, 8 июня, они перешли к активным действиям. Протестующие прошли маршем от кампуса Нью-Йоркского университета до дома Анны Винтур, который расположен в престижном районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене.

Всего на улицы вышли около 100 человек. Большинство из них состоят в профсоюзе The New Yorker Union и работают на редакционных позициях и в отделе фактчекинга. Среди демонстрантов были сотрудники и из других изданий Condé Nast, таких как Ars Technica, Pitchfork, Time и New York Magazine.

«Мы будем пикетировать в дождь или солнце», — гласила листовка с призывами о демонстрации. Ее авторы также отметили, что на протесте около дома Винтур можно появиться только в средствах индивидуальной защиты.

"Hands up! hands down! New York is a union town!"

— amazing chants being led by our @GSOCUAW union siblings! pic.twitter.com/WKjfxVs78u — NewsGuild of New York (@nyguild) June 9, 2021

«Начальники носят Prada, а работники ничего не получают!» — скандировали недовольные около пентхауса Винтур в присутствии полицейских.

Многие вышли на протест с плакатами, на которых шрифтом журнала The New Yorker было написано: «Престиж нельзя съесть», «Справедливая оплата сейчас».

Condé Nast попытался предотвратить пикет, разослав членам профсоюза электронное письмо, в котором говорилось: «Хотя мы уважаем и поддерживаем права наших сотрудников на создание профсоюзов, но проведение демонстраций около дома человека (Анны Винтур — «Газета.Ru») и публичное распространение информации о его местонахождении неприемлемо. Condé Nast заботится о безопасности всех своих сотрудников, и мы действительно серьезно относимся к этой ситуации. В то время, пока журналисты подвергаются преследованиям и нападкам за свою работу, ставить коллегу в такое положение просто безответственно».

Профсоюз в ответном письме обвинил издательский дом в «незаконной попытке воспрепятствовать проведению согласованной демонстрации».

По нью-йоркским меркам зарплаты у сотрудников издательского дома действительно небольшие. Так, Женевьева Бормс, младший редактор журнала The New Yorker, сказала, что получает $53 тыс. в год (это примерно 318 тыс. рублей в месяц), хотя работает в издании уже более пяти лет. Она отметила, что такие доходы хороши только для тех, у кого есть подушка безопасности в виде достойной суммы на банковском счету — с таким окладом в Нью-Йорке живут от зарплаты до зарплаты.

As we hope the company is aware, it is illegal to threaten employees with adverse consequences for taking part in protected concerted activity. We hope to see you at 6:30 tonight! pic.twitter.com/7DhUtHDyK0 — The New Yorker Union (@newyorkerunion) June 8, 2021

Многие сотрудники The New Yorker работают не по трудовому договору, поэтому, согласно американскому законодательству, не имеют права на объединение в профсоюз и защиту своих прав.

«Каким-то образом им удается выглядеть достойно несмотря на то, что они зарабатывают мало в одном из самых дорогих городов мира», — сказала сотрудник The New Yorker Ширли Нвангва порталу The New York Times.

Вринда Джагота, помощник редактора социальных сетей онлайн-издания Pitchfork, отметила, что руководители Condé Nast «медлили на каждом шагу», когда было необходимо принимать ответственные решения.

Анна Винтур отказалась от комментариев СМИ, а вот источники из Condé Nast все же высказались на этот счет, сообщает портал Page Six.

«Это безумие! The New Yorker – чуть ли не единственное издание в Condé Nast, которое Анна не ведет. Она не имеет никакого отношения к профсоюзам. Это не что иное, как дешевые выпады в ее сторону», — сказал инсайдер.

Другой источник в Condé Nast заявил: «То, что они устраивают пикеты у ее дома, чудовищно. Она не тот человек, которого они должны пикетировать. Им следует протестовать у дома президента или генерального директора компании. Анну столько раз обвиняли в вещах, к которым она не имеет никакого отношения».

Сотрудники The New Yorker уже три года пытаются добиться от работодателя повышения заработной платы, установления льгот на медицинское обслуживание и соцпакета. В 2018-м журналисты издания обратились за помощью в профсоюз NewsGuild, который с 1933 года борется за улучшение условий труда журналистов. Они требовали, чтобы средняя заработная плата поднялась с $42 тыс. до $60 тыс. в год (с 252 тыс. до 360 тыс. рублей в месяц).