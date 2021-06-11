Бабкины платья и разбитые сердца: почему нужно носить винтаж

Прошлый год оказался тяжелым для индустрии моды: из-за карантинов по всему миру люди практически не покупали новую одежду — шли в гору только продажи спортивных костюмов и домашней одежды. Ожидается, что индустрия моды полностью восстановится только через несколько лет. По информации Boston Consulting Group, за прошлый год бренды потеряли на продажах $640 млрд.

А что стало развиваться со стремительной скоростью в посткарантинный период, так это рынок винтажной одежды.

Согласно отчету платформы Lyst, объединяющей множество онлайн-ритейлеров, рост интереса к поддержанной одежде увеличивается с каждым днем. Прошлой осенью в строке поиска пользователи более 35 тыс. раз вбивали vintage fashion. А количество запросов по ключевым словам, связанных с секонд-хендом, увеличилось на 104%.

Огромную роль в популяризации комиссионной одежды в 2020 году сыграла принцесса Беатрис. В июле прошлого года она вышла замуж за итальянского бизнесмена Эдоардо Мапелли-Моцци в винтажном платье британского модельера Нормана Хартнелла. В течение 48 часов после бракосочетания запросы про винтажные свадебные платья увеличились почти на 300%.

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Тренд, впрочем, был заложен еще до пандемии. Ким Кардашьян еще в 2019 году появлялась на мероприятиях в винтажных вещах: комбинезон Azzedine Alaïa она надела на Неделю моды в Париже, подержанный комплект Jean Paul Gaultier — на открытие медицинского центра имени ее отца Роберта Кардашьяна, а платье Thierry Mugler 1990-х годов — на церемонию Hollywood Beauty Awards.

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А Меган Маркл, в марте 2019-го появилась в пальто Dior 1960-х на крестинах Лены Тиндолл, крестной дочери своего мужа принца Гарри.

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Не только знаменитости, но крупные модные дома проявляют интерес к вторичному использованию вещей. Так, коллекция американского бренда Coach «Весна-лето 2021» была стилизована под вещи из прошлых сезонов. Помимо этого компания выпустила сумки из переработанных кошельков 70-х годов и переработанного пластика. Бренд Marine Serre презентовал коллекцию, полностью состоящую из винтажных вещей. А By Far и Vestiaire Collective выпустили капсулу ультрамодных сумок с цветочными мотивами в стиле пэчворк, сделанных из поврежденных кожаных изделий и обрезков.

В то же время на интернет-площадках набирает обороты ресейл. В конце прошлого года Levi's открыл новый сайт Levi's Secondhand, на котором можно приобрести исключительно винтажные джинсы, купленные у клиентов или найденные в секонд-хендах. А на Farfetch уже давно можно продавать свои брендовые вещи в разделе Second Life.

«Я часто советую клиентам покупать вещи в винтажных магазинах, — рассказала «Газете.Ru» стилист Анастасия Андреянова. — Например, лучше джинсов Levi's 501 никто еще ничего не придумал. Хороши именно старые джинсы, потому что раньше в них не добавляли эластичные компоненты. Они были сделаны реально из 100% хлопка».

Помимо этого модный эксперт советует покупать в комиссионных магазинах вещи из натуральной кожи. «С годами они становятся только лучше. Купить брендовую сумку на ресейле можно гораздо дешевле, чем новую. Например, если у человека ограниченный бюджет, но он хочет классную сумку, я никогда не посоветую ему идти в Zara и покупать там что-то из кожзаменителя. Я против таких аксессуаров. Это выглядит дешево. За ту же сумму можно купить подержанную сумку Prada».

Еще пару лет назад казался немыслимым тот факт, что люксовые бренды тоже будут перепродавать свои вещи. Первым это сделал модный дом Gucci, объявив о сотрудничестве с крупным комиссионным магазином The RealReal.

А вот в нашей стране люди все еще не жалуют комиссионные магазины.

«В России люди думают, что винтаж – это бабкины платья. Это связано с тем, что мы бедная нация. Подавляющее большинство людей жили в малообеспеченных семьях. Носить вещи с логотипами дорогих брендов, которые позволяют показать то, что у тебя есть деньги, – желание, имеющихся у многих с самого рождения. Соответственно, донашивание за кем-то вещей – полная этому противоположность, даже если речь идет о люксовом ресейл-сегменте, где сумки Hermès стоят и по 5, и по 30 тысяч евро. В умах людей сложилась устойчивая связь: винтаж – чьи-то старые вещи», — поделилась Анастасия Андреянова.

Стилист бренда EMKA Владимир Казарян также считает, что в России существует стереотип о том, что винтаж – это дешевые изношенные вещи. «Чтобы развеять его, начните знакомство с изделий Chanel или Yves Saint Laurent. Не отказывайтесь от возможности прикоснуться к истории и ДНК бренда. Посетите дорогой винтажный магазин, где можно найти жакет Chanel, который был изготовлен при жизни самой мадмуазель Габриэль. Он может стоить как квартира в Москве. Спрос на винтажные аксессуары этих брендов ничуть не уступает спросу в момент их появления, а цена даже выше, чем на аксессуары этих же брендов в наши дни. Но увидев подобную цену, не стоит бежать из магазина. Найти можно и красивые позиции менее известных брендов», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

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Анастасия Андреянова отмечает, что сейчас тренд на винтажные вещи в России актуален только у модной молодежи, а широкие массы все еще не готовы «донашивать за кем-то вещи».

«Лучше меньше вещей, но хорошего качества. Их ты не будешь выкидывать на помойку, потому что после второй стирки они не пригодны к носке. Я никогда не предлагаю своим клиентам одеться в винтаж с ног до головы, но говорю сто раз подумать, прежде чем купить какую-то вещь в масс-маркете», — резюмировала Анастасия Андреянова.

Многие не хотят носить винтажные вещи, потому что уверены в том, что они хранят историю прошлых хозяев. Особо суеверных не переубедить, но Владимир Казарян попытался: «Женщины в платьях Chanel разбивали сердца тысяч мужчин, смеялись, жили насыщенной жизнью. Девушкам XXI века кажется, что они могут перенять энергетику предыдущих владельцев, какой бы она ни была. Но все это домыслы. Я сам надеваю винтаж, советую клиентам и уверен, что вы хотя бы раз в жизни давали свою вещь подруге или сестре. И навряд ли после этого ее утилизировали. Если вы все еще сомневаетесь, обратите внимание на неношеные модели с ярлыком в специальных отделах или даже отдельных секонд-хендах. Среди многообразия моделей вы обязательно найдете элемент, сочетающийся с вашими позициями гардероба».

На Западе все больше стал использоваться термин циркулярная мода (circular fashion – англ.). Суть в том, что одежда не выбрасывается, а после использования вновь поступает на рынок в переработанном варианте.

По прогнозам сервиса по продаже подержанных вещей ThredUp, к 2024 году объем рынка перепродаж достигнет $64 млрд, а в 2021 году продажа винтажной одежды в интернете вырастет на 69%. Отметим, что индустрия моды ответственна за 7% выбросов CO2 в мире. А это больше, чем авиационная и судоходная промышленность, вместе взятые.