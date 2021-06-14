Принять на веру: о чем говорит знак «Халяль» на косметике

В 2020 году рынок халяльной косметики оценивался, по данным глобального маркетингового агентства IMARC Group $74,7 млрд. Специалисты предполагали: эти цифры будут расти по мере увеличения численности мусульман во всем мире. Среди наиболее популярных халяльных брендов сейчас — Huda Beauty, Inglot, Amara Halal Cosmetics, Shade M, Inika Organic, Glow by Claudia Nour, Wardah Beauty.

В России эксперты тоже отмечают рост популярности косметической продукции с маркировкой «Халяль». «Интерес к косметике, имеющей сертификат «халяль», все сильнее и у российских потребителей, они готовы даже переплачивать за продукты, позволяющие придерживаться здорового образа жизни, — говорит «Газете.Ru» дипломированный визажист Inglot Екатерина Кашпровская. — Рост численности мусульманского населения и его заинтересованности в соответствии косметических продуктов религиозным запретам будут стимулировать общий рост рынка халяльной косметики».

Такую косметику отличает отсутствие запрещенных для последователей ислама ингредиентов — например, спирта, свиного жира, SLS, ALS, парабенов, — кроме того, она не проходит тестирование на животных. «Ее производители используют специальные клетки in vitro, которые по своим свойствам и реакции на раздражители близки к человеческим. Помимо точных результатов, такой подход гарантирует еще и отсутствие аллергических реакций», — уточняет эксперт компании Project V Малахат Салимова в беседе с «Газетой.Ru».

Часто под это описание подходит и веганская косметика, но в ее составе иногда все-таки могут быть запрещенные ингредиенты. К тому же, у нее нет главного — сертификата, подтверждающего халяльность продукции

Маркировка «Халяль» на продукции означает, что компания прошла процедуру сертификации в одном из специализированных центров. Одной из крупнейших в России организацией считается «Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России», а за границей — компании U.S. Halal Certification и HMC.

«Российские потребители могут доверять только тому знаку «Халяль», который зарегистрирован в соответствующем порядке в Росстадарте, — объясняет «Газете.Ru» генеральный директор «Комитета по стандарту Халяль ДСМР» Линар Нургалеев . — А также мы бы рекомендовали доверять тем органам сертификации халяль, которые являются неотъемлемой частью духовного управления. Дело в том, что маркировка «Халяль» говорит о некой духовной, религиозной ответственности, а частный сертификатор не относящийся ни к одному духовному управлению такой духовной ответственности гарантировать не может».

По словам Линара Нургалеева, сейчас на рынке большое количество поддельной халяльной косметики.

«Некоторые производители, желая привлечь дополнительных потребителей своей продукции, ставят добровольные знаки с надписью «Халяль», тем самым мотивируя мусульманскую аудиторию к приобретению товара. Но к большому сожалению, не все производители могут нести полную ответственность за эту надпись. Эта надпись должна быть размещена не как элемент маркетинга и сбыта, а как элемент, подтверждающий наличие сертификации, которая может быть произведена только квалифицированным сертификационным органом», — сказал специалист.

Сертифицирование продукции по стандартам «халяль» — добровольная и довольно непростая процедура. Дело в том, что одобрение должна получить не только сама продукция, но и производственные помещения, оборудование, спецодежда работников компании и транспортировка товаров. При этом сертификат выдается всего на год, а при нарушении состава и технологии производства товара его могут и вовсе отозвать. Все предприятия, получившие сертификат о соответствии стандартам «халяль», строго контролируются.

Мусульмане, конечно, могут использовать и не халяльную косметику, утверждает Линар Нургалеев. Но тогда им придется каждый раз проводить свое личное исследование по изучению составов косметической продукции.

«Порой для этого необходимы начальные знания химии и английского языка, — объясняет специалист. — Мы же с вами понимаем, что не каждый мусульманин может позволить себе такого рода глубокое исследование. Именно поэтому сертификация «Халяль» облегчает данный путь. Так как эксперты не просто проверили состав, но и изучили процесс производства».

Но даже если косметика обозначена маркировкой «Халяль» Линар Нургалеев призывает мусульман быть осторожными и тщательно удалять ее остатки.

«Если косметика отмечена знаком «Халяль», то использовать воду нужно в обычном режиме. Но если же косметика не отмечена знаком «Халяль» то, конечно же, рекомендуется дополнительное смывание остатков косметики. В любом случае мы рекомендуем мусульманам внимательно относится к остатком косметической продукции, даже если они маркированы «Халяль», — заключил специалист.