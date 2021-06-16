«Преступление серийного лжеца»: лорды оправдались за интервью принцессы Дианы

В британском парламенте прошли слушания по поводу скандального интервью принцессы Дианы журналисту «Би-би-си» Мартину Баширу. В той злополучной беседе принцесса рассказала журналисту о своем романе на стороне, измене принца Чарльз, депрессии и недостатках королевской семьи. Позже выяснилось, что Башир взял интервью обманом.

На заседании депутаты в течение нескольких часов «распекали» лордов Тони Холла и Джона Берта, пишет The Guardian. Оба — бывшие руководители «Би-би-си». Они объяснялись перед членами парламента, почему в 90-е никто не осудил действия Мартина Башира, хотя уже тогда высказывались сомнения в его методах работы. На слушаниях присутствовал и нынешний глава телевещательной корпорации Тим Дэйви.

Три недели назад был опубликован отчет бывшего Хранителя свитков Великобритании лорда Дайсона с расследованием обстоятельствах интервью. В частности, подтвердилось, что Мартин Башир убедил брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера, что за ней следят, при помощи подложных банковских чеков – они якобы доказывали наличие слежки. В результате граф Спенсер уговорил сестру встретиться с Баширом. Также лорд Дайсон пришел к выводу, что телекомпания «Би-би-си», запустившая после скандального интервью в передаче «Панорама» внутреннее расследование методов журналиста, проявила «прискорбную некомпетентность».

Теперь же парламентарии решили выяснить у бывшего руководства «Би-би-си», почему оно еще тогда не обнаружило, что Мартин Башир обману принцессу Диану и ее брата, или обнаружило и не предало эти факты огласке.

Как заявил на слушаниях лорд Джон Берт, в 90-е он не сомневался в Башире – сомнения появились, когда у того «начались неприятности в Америке» — в 2013 году журналист сделал ряд резких заявлений по поводу бывшего губернатора Аляски Сары Пейлин, в частности, назвал ее тупицей, после чего ему пришлось покинуть пост ведущего MSNBC.

Берт назвал историю с интервью принцессы Дианы «совершенно чудовищной историей, которая никогда не должна была случиться». Однако он не стал соглашаться с мнением близких принцессы Уэльской – в частности, принца Уильяма, — что именно интервью погубило Диану.

Бывший глава «Би-би-си» также признал, что внутреннее расследование обстоятельств интервью было проведено недостаточно тщательно – но заявил, что не пытался скрыть правду от общественности. По его словам, он и его коллеги «не смогли докопаться до правды».

В свою очередь лорд Холл покаялся перед общественность и королевской семьей. Он сообщил, что глубоко сожалеет об ошибках «Би-би-си» и добавил, что еще не приносил извинений принцу Уильяму, поскольку сначала хотел выступить перед Палатой общин. Принц Уильям считает, что интервью 1995 года дало толчок кампании по травле его матери.

Нынешний генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэйви на слушаниях обратился непосредственно к членам королевской семьи Великобритании – несмотря на то, что их на слушаниях не было. Дейви прокомментировал и критику, которую на корпорацию обрушивал принц Уильям — «Это было печально – это был очень грустный день».

В итоге всю ответственность за интервью Дианы программе «Панорама» возложили на Мартина Башира.

Как заявил Джон Берт, журналист совершил «одно из крупнейших преступлений в истории телевидения» — бывший руководитель «Би-би-си» назвал его «серийным лжецом промышленного масштаба».