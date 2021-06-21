Куратора на царство: кто в США требует регулировать индустрию моды

В США развернулась кампания, участники которой требуют большего вмешательства государства в деятельность модной индустрии, чем есть сейчас. Организация Fashion of Tomorrow («Мода завтрашнего дня»), активисты которой призывают сделать эту область более экологичной и гуманной, продвигает проект #Vote4Fashion: его авторы полагают, что в мире моды без регулирования властей не обойтись и пытаются добиться того, чтобы управление индустрией стало частью деятельности политиков – на уровне города, штата и, наконец, всего государства.

Своей кампанией они надеются показать: модному сообществу необходимо законодательство, которое регулировало бы использование труда работников индустрии моды и ее влияние на окружающую среду, а сами деятели индустрии готовы делиться с властями информацией и распространять ее.

Речь о том, что модную индустрию нужно регулировать, зашла в США в феврале 2021 года – вскоре после того, как 46-й президент Джо Байден занял свое место в Овальном кабинете. Тогда журналистка, доктор наук Элизабет Сигрен, публикации которой можно встретить в The Atlantic, Foreign Policy, The Nation и других СМИ, написала колонку в издании Fast Company, в которой призвала Байдена учредить должность модного «царя», как называют в США координатора какой-то отрасли экономики.

Указывая на то, что индустрия моды ответственна за 10% выбросов парниковых газов, а при производстве одежды используется низкооплачиваемый труд женщин из стран Юго-Восточной Азии, Элизабет Сигрен назвала эту отрасль «чудовищем на $2,5 трлн с щупальцами в каждом уголке мира», которое действует при минимальном регулировании.

По словам журналистки, в индустрии моды заняты 75 млн человек, большая часть из которых – женщины из беднейших стран, которые могут подвергаться насилию, а страны, в которых производятся вещи, не берут на себя ответственность за вред, который наносится экологии, и условия труда работниц. С этим, полагает Элизабет Сигрен, и мог бы борьться Джо Байден, если бы назначил при своей администрации «модного царя», который выполнял бы функции министра моды. «Байден мог бы назначит того, кто следил бы за тем, что индустрия несет ответственность за нарушения в области охраны окружающей среды и трудовых прав», — заявила Элизабет Сигрен.

Через неделю после публикации колонки она трансформировалась в официальное письмо, которое подписали представители 23 брендов – обращаясь к Джо Байдену, они призвали создать должность «модного царя».

Среди подписантов значились, в частности, такие известные американские марки, как Mara Hoffman, All Birds, Eileen Fisher, Timberland, Everlane. «Необходим советник высокого уровня, который будет координировать политику в модной индустрии, и работу людей, — говорилось в документе. – Мы, нижеподписавшиеся деятели и адвокаты модной индустрии, призываем вас создать позицию координатора по моде в вашей администрации».

К маю Джо Байден так и не откликнулся на просьбу ввести должность советника, который будет регулировать процесс производства американской одежды. Тогда стартовал #Vote4Fashion – инициатива, авторы которой борются за контроль за модой при помощи демократических рычагов – они призывают простых пользователей интернета, распространять требование о введении должности координатора модной сферы в Белом доме.

Программный директор и соосновательница Fashion of Tomorrow Тори Курбелло полагает, что контролировать индустрию моды нужно со всех сторон. «Чудесно, если будет кто-то в администрации, у кого будет доступ к президентским ушам, — цитирует ее портал Fashionista. – Вопрос, однако, в том, что дальше. Что может сделать этот человек? Его возможности могут быть ограничены. Он сможет продвигать указы, но все равно нужны люди в Конгрессе и местных администрациях, которые будут продвигать законы». Собственно, поэтому был запущен проект, который широко распространяет информацию о пагубном влиянии процессов производства новой одежды на окружающую среду.

У этой инициативы, однако, есть и противники – не все согласны, что индустрия моды в США нуждается в крепкой руке.

Так, например, Рик Хелфенбейн, бывший председатель Совета директоров Американской ассоциации производителей одежды и обуви, жестко раскритиковал идею регулирования индустрии в колонке для Forbes в марте 2021-го.

Рик Хелфенбейн признал, что отчасти заявления Элизабет Сигрен относительно углеродного следа от производства одежды и использования труда низкооплачиваемых жительниц бедных стран – справедливы. Однако он отказался соглашаться с тем, что мода несет полную ответственность за страдания людей и заявил, что в последние годы в индустрии делается многое, чтобы у работников и работниц были справедливые зарплаты, а производства были экологичнее и бережнее по отношению к природе.

Автор колонки предположил, что если «модный царь» будет вводить единые требования к производителям одежды, то это будет означать дополнительные траты, которые окажутся по карману не всем брендам.

Кроме того, Рик Хелфенбейн напомнил, что решения, принятые из благих намерений, не всегда приводят к ожидаемо положительным результатам. Так, по его словам, произошло с инициативой администрации президента Билла Клинтона, которая довела экологические требования к производителям текстильной продукции США до такой степени, что многие ткацкие фабрики и цеха по пошиву одежды просто закрылись, не в силах соответствовать. В результате те, кто там трудился, потеряли работу. Хелфенбейн привел и другие примеры, когда государственное регулирование наносило вред экономике моды – и предостерег от поспешных шагов, сделанных из лучших побуждений.