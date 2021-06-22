«Агрессивно продвигать»: на что готова Камбоджа ради туристов

Камбоджа готовится в конце 2021 года составить конкуренцию Таиланду и стать еще одним туристическим направлением, открывшимся для путешественников. В стране, которая по темпам вакцинации находится на втором месте среди стран АСЕАН (первое место занял Сингапур), стремятся привить 80% к июню 2022 года, сообщает The Phnom Phen Post – сейчас в стране иммунизированы 2,3 млн человек, то есть 27,7% населения.

Принимать туристов готовятся уже в последнем квартале 2021 года, не дожидаясь формирования коллективного иммунитета – тогда министерство туризма страны намерено открыть доступ к главной достопримечательности страны, археологическому парку Ангкор, расположенного неподалеку от города Сиемреапа, поэтому в первую очередь сейчас решено прививать жителей этого района страны.

С тех пор, как в апреле 2020 года Камбоджа перестала выдавать туристические визы, в стране закрылись 3000 предприятий туротрасли, а работу потеряли 700 тыс. человек.

«Туристический бизнес находится в состоянии клинической смерти из-за того, что пандемия продолжается слишком долго, — объяснила The Phnom Phen Post президент Ассоциации отельеров Камбоджи Клайс Ченда. – Нет туристов, нет работы, нет денег».

Возвращение путешественников, когда-то переполнявших улицы Сиемреапа и каждое утро устремлявшихся в храмовый комплекс Ангкор-Ват, Камбодже жизненно важно. Туристическая отрасль – вторая по важности статья экономики страны после строительства: в 2019 году доходы от нее составили 18,7% валового внутреннего продукта, а объем рынка исчислялся $5 млрд. Но в первом квартале 2021 года Камбоджу посетили около 71 тыс. человек, что на 94% меньше, чем в тот же период 2020-го. В основном, в страну попадали граждане соседних Вьетнама и Таиланда, а также Китая.

Условия, на которых туристов будут пускать, как минимум, в археологический парк Ангкор – а именно туда путешественники, как правило, и стремятся, — пока обсуждаются в правительстве. Еще в конце апреля министерство туризма Камбоджи объявило о разработке дорожной карты по восстановлению туристического потока в конце 2021 года. Тогда министр по туризму Тхонг Кхон предположил, что привитые туристы будут освобождаться от 14-дневного карантина после прибытия – но это пока окончательно не решено, а обсуждается с министерством здравоохранения.

«Министерство туризма рассматривает возможность открытия для зарубежных туристов, привитых от COVID-19 и приезжающих из стран с низким уровнем заражений», — цитировал его портал Tourism of Cambodia.

В сентябре в Камбоджу начнут пускать вакцинированных туристов в рамках организованных туров.

План министерством туризма, уже подвергается критике со стороны деятелей индустрии. Так, они полагают, что 14-дневный карантин, который нужно еще и самостоятельно оплачивать, внеся депозит в $2000 за проживание, питание и ПЦР-тест на коронавирус, отпугнет любого путешественника. «Мы боимся, что никакие туристы в Камбоджу не поедут из-за карантина и депозита, — сказала The Phnom Phen Post Клайс Ченда. – Мы обратились к правительству с предложением заменить карантин туристическим пакетом, который включает тестирование».

Вместо депозита деятели индустрии предлагают обязать путешественников покупать медицинскую страховку с покрытием услуг на лечение COVID-19.

В середине июня министерство туризма запустило специальную рекламную кампанию археологического парка Ангкор – в ее рамках зрителям демонстрируют, как в разные годы храмовый комплекс XII века посещали разные знаменитости, в том числе, в 2015-м – Мишель Обама, сообщает издание Khmer Times. Тогда представитель ведомства Топ Сопхеак заявил: «Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, и его необходимо возрождать. Нам нужно агрессивно продвигать наши потрясающие туристические направления с богатыми традициями и историческим наследием».

Он назвал Ангкор-Ват одним из чудес света и гордостью своей страны. «Мы также хотим показать, что в Камбодже есть чудеснейшие из вещей и прекраснейшие из людей», — добавил представитель министерства туризма.

В рекламной кампании «приняли участие» 35 знаменитостей – в частности, в 1936 году Ангкор, действительно относящийся к числу выдающихся мировых достопримечательностей, посещал Чарли Чаплин, в 1967 здесь была Жаклин Кеннеди, в 2000-м – Анджелина Джоли, а в 2007-м – Марк Цукерберг.

Продвигать, между тем, министерство туризма Камбоджи планирует только Ангкор – рассчитывать на пляжный отдых на берегу Сиамского залива в провинциях Преа Сианук, где расположен курортный Сиануквиль, и Кампот – пока рано.