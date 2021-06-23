«Кукольный домик для взрослых»: как выглядит новый особняк Кары Делевинь

28-летняя Кара Делевинь впервые показала журналистам свой новый особняк в Лос-Анджелесе. В доме можно почувствовать себя как в Сен-Тропе, на Кони-Айленде, в Котсуолдском коттедже или в Монте-Карло, пишет журнал Architectural Digest, который побывал в гостях у британской супермодели. «Это пьянящее сочетание, но она ощущает себя в нем комфортно», — утверждает издание.

Дизайном интерьера дома занимался известный на западе архитектор Николо Бини из агентства Line Architecture. Главной тематикой проекта стала природа и все, что с ней связано. Кара показала обои Gucci с изображением цапель (стоимость таких около 500 долларов за лист) сразу в нескольких комнатах, признавшись, что они ей безумно нравятся, ковер с изображением змей в бильярдной, а на лестнице — со шкурой леопарда. Помимо этого в доме топ-модели есть серия скульптур в виде птиц мексиканского художника Серхио Бустаманте. И практически в каждом помещении стоят папоротники, пальмы, топиарии (кустарниковые скульптуры) и другие виды комнатных растений.

«Моя работа требует, чтобы я надевала много разных шляп и костюмов. Мне нравится перевоплощаться в разных персонажей, поэтому я хотела, чтобы мой дом отражал множество различных тем и настроений», — объясняет сама Кара столь необычные интерьеры своего дома.

Огромную часть в доме Делевинь занимают комнаты для развлечений. Например, у нее есть помещение для игры в покер, вдохновленное работами режиссера Дэвида Линча, стена для демонстрации гостям причудливых шляп, костюмерная для тематических вечеринок и яма с мячами, как в детских развлекательных центрах. А на улице рядом с бассейном установлено два батута.

«Когда приходят мои друзья, дом превращается в полосу препятствий. Это как крыто-открытая игровая площадка в стиле «Алисы в стране чудес», — отмечает супермодель. — А если у меня плохой день, я просто прыгаю в яму с мячиками. Там я не могу чувствовать себя плохо».

Ну а главной «достопримечательностью» дома Кары стал тайный проход между двумя комнатами в виде женских половых органов. «Я прихожу сюда думать, я прихожу сюда, чтобы творить. Я чувствую вдохновение в этом туннеле», — говорит Кара об этом дизайнерском решении.

Чердак в доме звезды стал ее местом утех и расслабления. Она его окрестила Pussy Palace. Помещение, действительно, подходит под это описание. Оно оформлено в розовом цвете, покрыто коврами, оснащено шестом для стриптиза и секс-качелями.

Помимо этого Кара показала ванную комнату, которая была стилизована в честь ее кумира Дэвида Боуи и его сценического образа Зигги Стардаста, который он придумал в 1972 году. Модель повесила маску в виде головы исполнителя на стену.

В особняке британки есть много других необычных и не менее ценных вещей. Например, доска для серфинга Chanel, винтажный игровой автомат Playboy, гитара Боуи с его автографом, прозрачное пианино Wurlitzer, за которым, как признается сама Делевинь, она любит играть обнаженной.

«Кара — человек, который вдохновляется многим. Это место — ее выражение себя, ее фантазии, наполненные отсылками к тому, что ее возбуждает», — сказал автор дизайн-проекта Николо Бини.

Сама Делевинь резюмировала, что в столь необычных интерьерах чувствует себя как дома. «Здесь есть нормальная столовая и гостиная, отличная кухня. Но каждый раз это своего рода путешествие. Чем глубже ты заходишь внутрь дома, тем больше сокровищ обнаруживаешь», — признается Кара.

Белокаменная резиденция в английском стиле кантри, которая сейчас принадлежит знаменитости, была построена в 1941 году для семьи фон дер Ахе, основателей сети супермаркетов Vons. Будучи глубоко религиозными фон дер Ахе, по слухам, принимали в этом доме Папу Римского Иоанна Павла II во время его визита в Лос-Анджелес в 1987 году.

До этого Кара жила вместе со старшей сестрой Поппи в особняке в Лос-Анджелесе, приобретенном у артиста Джареда Лето за $2 млн.

В доме сестер с двумя спальнями и четырьмя ванными комнатами было так много зелени, что некоторым он напоминал джунгли, а интерьеры были выполнены в ярких цветах.

«Это был наш шанс построить настоящий сестринский дом. Чудесным образом мы воплотили эту мечту в жизнь и даже не испортили отношения», — приводит слова Поппи Делевинь издание New York Post.

В феврале этого года знаменитости выставили дом на продажу, оценив его в $3,75 млн.