Отводит влагу и не стесняет движения: какую ткань выбрать при жаре

Летом важно правильно выбрать не только фасон одежды, но и материал, из которого она сделана. Чтобы было не жарко, ткань должна хорошо пропускать воздух и воду. В первую очередь — это все ткани из хлопка и льна.

Анатолий Куличенко, заведующий кафедрой материаловедения и товарной экспертизы СПбГУПТД, объясняет в разговоре с «Газетой.Ru», что лучше всего на жару подходит натуральный лен разреженной структуры, имеющий хорошие поры.

«Он иногда даже обладает охлаждающим эффектом. На втором месте хлопок и вискозные изделия. У них также очень хорошая способность поглощать влагу, то, что мы называем гигроскопическими свойствами. Поглощая влагу изнаночной стороной, проводя через свою толщину и отдавая в окружающее пространство, они отводят продукты метаболизма человека, в частности пот, от поверхности кожи человека», — сказал эксперт.

Стилист Владимир Казарян отметил, что особое внимание стоит обратить именно на хлопок из-за непритязательности этой ткани.

«Его можно смело стирать в машинке, отжимать и сушить на солнце, — рассказала он «Газете.Ru». — То, что нужно, чтобы освежать одежду каждый день. Клиенткам я всегда советую обращать внимание на просторные белые хлопковые блузы и рубашки. Наденьте свободную хлопковую блузу, подчеркните талию широким ремнем — в сочетании со свободными брюками или юбкой А-силуэта вы будете выглядеть уместно и привлекательно».

Эмиль Оруджлу, генеральный директор бренда Damat-Tween в России, советует и мужчинам особое внимание обращать на хлопок, потому что это именно тот материал, который подходит для работы в офисе и дома. Он легкий и удобен в носке.

Технолог по тканям Наталья Захарова также предлагает присмотреться и к другими натуральными тканями: сатину, вискозе, шелку, шифону, батисту и шамбре. Все они обладают уникальными свойствами, например, шифон и вискоза хорошо вентилирует тело, а шелк его охлаждает.

Про синтетические ткани (полиэстер, нейлон, акрил и т.д.) на лето лучше забыть. Из-за них тело нередко может перегреваться, что в свою очередь может довести до теплового удара или проблем с артериальным давлением.

«По техническому регламенту Таможенного союза, который еще называется «о безопасности продукции», материалы первого слоя, то есть контактирующие с кожей человека, должны обладать не менее 6% гигроскопичностью. А у любого синтетического волокна этот показатель меньше», — объясняет профессор Анатолий Куличенко, отмечая, что синтетические ткани можно надевать в жару только в том случае, если они обладают высокой пористостью.

По мнению Эмиля Оруджлу, стоит забыть и о плотных материалах, например, таких как джинса и твид. Они удерживают влагу и тепло, в результате чего тело потеет сильнее обычного, а это чревато появлением мокрых пятен.

Ответственно стоит подходить не только к выбору ткани, но и к цвету изделия. «Желательно, чтобы они были светлыми и ахроматическими, — говорит Владимир Казарян. — Такая одежда лучше отражает горячие лучи солнца, не позволяя телу нагреваться, тогда как насыщенные цвета наоборот, поглощают их».

Гигиена летней одежды это то, о чем тоже не стоит забывать. В жару бактерии размножаются особенно быстро, поэтому ткань, какой бы она гигроскопической не была, необходимо регулярно стирать и по возможности выбирать те, которые обладают антибактериальным эффектом, например, лиоцелл.

При выборе ткани также важно обращать внимание на ее удобство в носке. Она должна быть приятной на ощупь и не натирать, потому что многие летние платья, пиджаки, юбки, блузы шьются без подкладки.

«Ключевые рекомендации универсальны. Во-первых, выбирайте одежду из легких, дышащих тканей. Во-вторых, делайте ставку на пастельные и светлые оттенки, которые не притягивают солнечный свет. В-третьих, ориентируйтесь на свободный крой — он не стесняет движения и способствует циркуляции воздуха», — резюмирует Эмиль Оруджлу.