Деньги раздора: почему финансовые проблемы мешают счастью в браке

По статистике разводов за 2021 год для 15% жен и 12% мужей причиной разрыва послужили измены — об этом «Газете.Ru» рассказала бизнес-коуч и психолог Полина Большакова. При этом она отметила, что 1,6% семей распадаются из-за финансовых проблем. Психолог уверена, что хотя цифры статистики не свидетельствуют о том, что измены и финансовые проблемы связаны между собой, на практике денежные вопросы серьезно влияют на способность и желание мужей хранить верность женам — и наоборот.

«Если женщина зависит от мужчины в плане денег, мужчины тоже изменяют. Они верят: супруга простит все измены, ведь она зависит от него, а потому никуда не денется и будет терпеть», — полагает Полина Большакова. Она уверена, что испытание деньгами может оказаться весьма суровым для семейной пары.

Психолог-консультант в сексологии Мария Кириллова полагает: думать, будто изменять готовы только мужчины — вовсе не верно. «Изменяют все в равной пропорции, и женщины, и мужчины. Просто-напросто мужчины порой этим бравируют, а у женщин принято молчать», — сказала она «Газете.Ru».

При этом сексолог согласна, что «деньги часто являются причиной раздора, когда их не хватает для покрытия своих «хочу». Тем более, когда потребности одного из партнеров учитываются, а другого — игнорируются.

«Несмотря на то, что сейчас в мире в основном патриархат и принято считать, что мужчина должен зарабатывать больше, чтобы полностью обеспечивать семью, а фраза «деньги мужа — наши деньги, деньги жены – это деньги жены» не теряет свою актуальность, женщины начали понимать, что финансовая независимость от мужчины нужна, но пока что, к сожалению, не все понимают как это сделать не в ущерб отношениям», — уверена Мария Кириллова. Она считает, что любой паре нужно договариваться о распределении финансовых потоков уже в период ухаживаний и формирования привязанности, чтобы впоследствии не возникало лишних обид.

Сексолог объясняет: если есть непроговоренные обиды, связанные с деньгами, партнеры теряют сексуальную привлекательность друг для друга. Она выделяет две ситуации, в которых это может произойти.

Первая — это когда «женщина становится локомотивом в семье, все на себе тащит, все у нее под контролем». В этом случае для своего мужа, который тоже под контролем, она начинает выполнят роль матери — и перестает быть привлекательной для своего «сына». «Часто в такой семье мужчину еще и упрекают за неспособность зарабатывать. И тот и другой в итоге ищут секс в другом месте», — говорит сексолог.

Второй случай, по ее мнению — это финансовая зависимость женщины от весьма успешного мужа. «Мужчина чувствует себя всевластным, поэтому найти секс где-то еще ему очень легко. Женщина начинает скучать дома и тоже начинает искать разнообразие. Бывает, что жена запугана, и тут, по сути, она в клетке, из которой сложно убежать», — резюмирует сексолог.

По мнению психолога и эксперта по финансовому мышлению Полины Большаковой, проблему можно решить, проговорив финансовые отношения. «Самым верным решением для семьи будет обсудить, кто за какие расходы отвечает», — полагает она. Психолог сходится во мнении с сексологом: деньги влияют на отношения в семье, если «кто-то из пары находится на иждивении». Она добавляет, что это бывает и в других ситуациях — когда паре нужно материально поддерживать еще кого-то, и об этом изначально не договорились, либо когда супруги просто не договорились заранее, каким будет их бюджет, совместным или раздельным.

Полина Большакова убеждена: идеально для пары — вести раздельный бюджет. «Раздельный бюджет показал себя самой эффективной схемой, когда есть статья общих расходов, на которую скидываются оба. Остальные деньги каждый супруг тратит по своему усмотрению. Это повышает ответственность в паре и оставляет супругов независимыми», — рассказала эксперт. Она считает, что для того, чтобы сохранить гармоничные отношения, «нельзя скидывать всю ответственность за материальный достаток семьи на одного человека» — иначе тот, кто будет испытывать стресс и недовольство, начнет «компенсировать собственную финансовую несостоятельность на стороне».