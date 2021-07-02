«Ужасно, что церковь пала так низко»: в соцсетях защищают Ватикан от Ким Кардашьян

Ким Кардашьян раскритиковали за откровенный наряд, который она выбрала для посещения Ватикана. В понедельник предпринимательница побывала в городе-государстве, где расположена резиденция Папы Римского, в компании супермодели Кейт Мосс и ее дочери, 18-летней Лилы Грейс.

При этом пользователи интернета оказались возмущены нарядом, который Ким Кардашьян выбрала для посещения центра католичества.

Дело в том, что телезвезда была одета в слишком откровенное для церкви платье – облегающее платье из белого кружева с глубоким декольте и вырезами на талии пользователи соцсетей оценили как неуместное в Ватикане. Более того – надеть его было нарушением дресс-кода, поскольку в католическом городе-государстве женщин просят не надевать одежду с глубокими вырезами на груди и открытыми руками. А у Ким Кардашьян были открыты ещё и плечи.

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В пятницу, 2 июля, телезвезда поспешила уверить своих подписчиков, что она не оскорбляла Святой престол неуместным нарядом — при посещении собора Святого Петра и Сикстинской капеллы она надевала кожаный плащ, прикрывавший обнаженные места. В своем посте в Instagram она написала: «Не волнуйтесь, я соблюдала дресс-код и полностью прикрылась в соборе Святого Петра и Сикстинской капеллы», — написала она.

Ким Кардашьян выложила целую серию фотографий и сообщила, что тур по Ватикану был «невероятным опытом», и ее весьма впечатлил музей Ватикана, особенно древнеримская скульптура и работы Микеланджело, представленные там. Помимо этого, звезда похвасталась, что ей вместе со спутницами удалось попасть в частные фонды и увидеть разные виды облачения Пап, хранящиеся там с 1500 года.

Пользователи соцсети все же задали Ким Кардашьян ряд вопросов по поводу кружевного платья — его бежевая подкладка создавала впечатление, будто наряд просвечивает, и они поинтересовались, можно ли ходить по Ватикану в полупрозрачном.

Некоторые также осудили групповую фотографию, опубликованную в Instagram звезды, на которой участники тура сидят на алтаре Сикстинской капеллы. «Ужасно, что церковь пала так низко», — говорилось в комментариях.

Журнал Vogue нашел глубокий смысл в кружевном платье Ким Кардашьян. Дело в том, что его создал американский дизайнер мексиканского происхождения Виктор Барраган, а его коллекция 2020 года была посвящена мексиканской инквизиции — она преследовала колдунов и колдуний, верования которых католическая церковь называла еретическими.

«Коллекция символизирует сексуальность, силу и защиту от повсеместной патриархальной доминации», — говорил дизайнер Vogue.

Ранее Ким Кардашьян действительно никогда не выбирала для посещения культовых сооружений сексуальных провокационных нарядов.

В 2015 году телезвезда вместе с семьей ездила в Армению, где побывала в церкви Святой Богородицы в Гюмри — в этом городе, судя по записям, жили далекие предки Кардашьян. При посещении храма предпринимательница была одета в бежевое платье и верблюжьего цвета пальто. Впрочем, учитывая, что визит пришелся на апрель, неудивительно, что она не открывала части тела.

В том же апреле 2015 году Ким Кардашьян и Канье Уэст крестили свою дочь Норт в одной из армянских церквей Иерусалима. На фотографиях с церемонии можно видеть, что телезвезда надела на церемонию юбку-макси и блузку с длинными рукавами и покрыла голову.

Так же скромно телезвезда была одета во время собственного крещения духовном центре Армянской апостольской церкви — Первопрестольном Святом Эчмиадзине в октябре 2019 года. На ней было легкое покрывало и свитер с высоким горлом. Правда, пользователи интернета осудили звезду за излишнюю гламуризацию таинства крещения, но одета она была прилично.