«Убогий вкус принца Чарльза»: памятник принцессе Диане сочли бездарным

1 июля, в день, когда принцессе Диане могло исполниться 60 лет, в Кенсингтонском дворце был установлен памятник в ее честь. На церемонии, которая проходила в «Затонувшем саду» — любимой части лондонской резиденции Леди Ди, — присутствовали самые близкие. Ради открытия скульптуры из США вернулся принц Гарри, также памятник открывали его старший брат принц Уильям, дядя Чарльз Спенсер и две тети — леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, живущие в Великобритании.

Зрители увидели скульптуру, когда сыновья принцессы Дианы сняли с нее брезентовое покрывало. Бронзовый монумент, выполненный британским скульптором Иэном Рэнк-Бродли, вопреки ожиданиям многих, сделан в полный рост. Слева от принцессы стоит мальчик негроидной расы, а справа девочка-европейка. Позади располагается еще один ребенок. Правда, его видно, только если посмотреть на памятник чуть справа. В фас его загораживает девочка.

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«Если смотреть на Леди Ди прямо, то можно увидеть треугольник, образованный ее руками, которыми она обнимает двух детей по обе стороны от себя, — пишет в издании Express скульптор и преподаватель в университете Ноттингема Бенедикт ван Бартольд. — Эта композиция символизирует защиту и поддержку, которую Диана давала детям».

По его мнению, выполненный в стиле мемориальной скульптуры памятник «говорит об утрате».

«А дети рядом с ней дают надежду и говорят о будущем», — резюмировал он.

Принцесса активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью. Она была активисткой борьбы со СПИДом, выступала за прекращение производства противопехотных мин, была попечителем лондонского центра помощи бездомным Centerpoint, покровителем Королевской Больницы Marsden и детской больницы Great Ormond Street.

В официальном обращении, опубликованном в аккаунте герцогов Кембриджских в Twitter, сыновья принцессы Дианы поблагодарили автора памятника и весь попечительский совет, который занимался реализацией проекта.

«Сегодня, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер — те качества, которые сделали ее олицетворением добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней, — написали принцы Гарри и Уильям. — Каждый день мы мечтаем, чтобы она была рядом с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни, ее наследием».

Однако в обществе монумент вызвал неоднозначную реакцию. Британский искусствовед и колумнист The Guardian Джонатан Джонс резко раскритиковал памятник. По его мнению, Диана была запечатлена в неловкой и безжизненной позе с лицом, в котором было слишком много мужских черт.

«Смоделированная руками очевидно бездарного мастера, она якобы защищает двоих детей, а третий притаился за ней. Эта скульптура предлагает нам воспринимать Диану как современную Деву Марию, хотя ее родственники не раз утверждали, что не хотят делать из нее святыню», — заявил Джонс.

Диана заслуживает того, чтобы о ней помнили, но эта память не должна быть обыграна в религиозно безвкусном образе, считает искусствовед.

«Стиль статуи дышит репрессивностью и формальностью, а именно этого не хотел видеть принц Гарри. Может быть принц Чарльз приложил к этому руку? Это очень похоже на его убогий вкус», — сказал специалист.

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В сети и вовсе уже успел разгореться скандал из-за нового монумента. Пользователи недоумевали — кто те самые дети рядом с Леди Ди:

«Почему статуя, посвященная принцессе Диане, с тремя непонятными детьми, а не с ее двумя сыновьями?»;

«Мне бы понравился этот памятник, если бы на нем были еще принцы Гарри и Уильям»;

«Мне одной кажется странным выбор детей?!».

Но были и те, кто принялся заступаться за творение скульптора Рэнк-Бродли:

«Двое мужчин потеряли свою маму еще в детстве. И они выбрали этот вариант скульптуры из бесчисленного множества других предложений. Это что-то значит для них, поэтому кто мы такие, чтобы об этом судить?»

«Я считаю, что статуя Дианы, прекрасна. Если два принца хотят, чтобы мир помнил их мать, то люди должны знать о ее благотворительной деятельности. Диане нравились дети, поэтому эта идея памятника уместна», — писали защитники памятника.

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Произведение искусства не может нравиться всем, считает Андрей Ковальчук, председатель Союза художников России и скульптор. Он подчеркнул в комментарии «Газете.Ru», что автор имеет свой взгляд, но должен учитывать мнение заказчика.

«Хорошо, когда и автору нравится произведение, и заказчику, и зрителям», — сказал Ковальчук.

Специалист заявил, что при установке исторических памятников важно портретное сходство, но главное — «создание образа исторического персонажа».

«Это особенно необходимо, если мы говорим о наших современниках, фотографии которых легко найти в интернете. А если мы говорим о тех, кто жил 200-300 лет назад, то там остались в лучшем случае какие-то живописные произведения, поэтому в этом случае портретное сходство относительно», — заметил Андрей Ковальчук.

Памятник в саду Кенсингтонского дворца стал уже четвертым монументом, установленным в честь принцессы Дианы. С 2005 по 2018 год в лондонском универмаге Harrods выставлялась статуя Дианы и погибшего вместе с ней в парижском тоннеле сына египетского миллиардера Доди аль-Файеда. Британские скульпторы Эндрю Уолш и Том Мерфи тоже создали памятники Леди Ди, но они так и не получили широкую известность в мире.