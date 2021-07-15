Опасна любая косметика. Как бьюти-индустрия убивает планету

В крупных российских городах все чаще можно встретить баки, куда можно выбрасывать только пластик. Однако не стоит думать, будто выкинутый туда пакет с банками из-под шампуня — это пример заботы об окружающей среде. Упаковка из-под косметических продуктов хуже всего поддается утилизации, поскольку часто состоит из разных компонентов. «Газета.Ru» — о том, как не загрязнять планету пустыми банками от косметики.

Землю загрязняют более 50 трлн микроскопических кусочков пластика, подсчитала британская некоммерческая организация SAS, занимающейся проблемой загрязнения окружающей среды.

В пластик на нашей планете упаковывают почти все. В том числе и косметические средства. По данным кампании за сокращение количества отходов на свалках Zero Waste Week, только в 2018 году в мире было произведено 120 млрд единиц упаковки для различных видов косметики.

Вредит окружающей среде и сама косметика — скорость разложения средства зависит от состава. Например, хуже всего разлагаются компоненты, содержащие металлы, говорит «Газете.Ru» доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын.

«Накапливаясь в окружающей среде, эти компоненты могут попадать в воду, почву, после чего отравлять животных и растения. Вредным может стать практически любое вещество при очень высокой концентрации», — говорит эксперт.

По словам Рукавицына, негативно на окружающую среду влияют, синтетические соединения алюминия, которые используются в дезодорантах. Компоненты солнцезащитных кремов при попадании в морскую воду могут способствовать уничтожению коралловых рифов и их обитателей, а этилендиаминуксусная кислота очень плохо разлагается и загрязняет грунтовые воды, взаимодействуя с тяжелыми металлами, предупреждает специалист.

«Силикон также плохо разлагается, если почва влажная или на нее не попадают солнечные лучи. Точные последствия его накопления в живых организмах пока не изучены, но лучше лишний раз не рисковать, пока не будет достоверно подтверждена его безопасность», — резюмирует Рукавицын.

Выбрасывать отдельно — не имеет смысла

По результатам исследования Garnier, только 44% покупателей сдают на переработку использованные банки от бьюти-средств. Однако далеко не всякую тару можно перерабатывать: банку из-под крема для лица или опустевший тюбик от бальзама для губ не имеет смысла просто выбрасывать в отдельный бак для пластика.

«Проблема переработки упаковки от косметических средств заключается в том, что в основном они состоят из разных материалов, которые нужно утилизировать по-разному», — рассказали «Газете.Ru» в Greenpeace. В организации уточнили, что даже если упаковка косметического средства сделана только из стекла или пластика, ее можно сдавать на переработку только с учетом некоторых правил.

Во-первых, перед сдачей тары на переработку надо полностью использовать ее содержимое и вымыть баночку. Во-вторых, если упаковка содержит металлические части, например, пружинки в дозаторе, то их также необходимо извлечь. Помимо этого с банки необходимо снять крышку — она, если это возможно, перерабатывается от продукта отдельно.

Тем, кто не хочет еще больше загрязнять окружающую среду, специалисты посоветовали не покупать товары с дозаторами. Помимо того, что они состоят из разных материалов (пластик и металл), так еще из них крайне трудно вымыть продукт, а без этого ресайклинг невозможен.

Берутся утилизировать сложные упаковки очень немногие. «Недавно дозаторы стал принимать «Собиратор», он отправляет их на переработку компании «Экофон», которая делает из дозаторов полимерную плитку. Однако это даунсайклинг — после эту плитку уже переработать нельзя», — рассказывают в Greenpeace. А косметическому бренду Origins вместе с химической компанией SABIC удалось разработать новую технологию вторичной переработки, благодаря которой теперь возможна переработка смешанного пластика, ранее не подлежащего утилизации.

Что означают цифры на банках

При сдаче товара на переработку важно обращать внимание на специальные маркировки в виде треугольников, которые нанесены на упаковку — от 1 до 7. Согласно данным доклада «Экономика разомкнутого цикла» российского отделения Greenpeace, упаковку с цифрами 1, 2, 4 чаще всего берут на переработку, 5 и 6 — реже, а 3 и 7 почти не принимают.

Это значит, что сделанные из поливинилхлорида (3) блистеры для таблеток, пластиковые карты, стройматериалы сдать некуда. Равно как и обозначенный цифрой 7 пластик, который не подходит ни в одну из категорий — это упаковки от сыра, мяса, корма для животных.

Как рассказали «Газете.Ru» в сервисе «Эковывоз», там принимают на переработку все виды пластика, в том числе категорий 3 и 7. Однако переработка бьюти-банок требует «индивидуального подхода к каждой упаковке и много ручного труда» — к тому же часто производители вообще не маркируют продукцию. Как заявили в Greenpeace, нередко нет маркировок на туши ресниц, поэтому она отправляется на свалку. «На переработку не возьмут упаковку, если в ней есть зеркало или магнит», — добавили в организации.

«Эти моменты многое говорят об экологической ответственности производителя косметических средств, а значит и об их ответственности перед потребителем. Мы нашим клиентам всегда говорим обращать внимание на то, как и во что производитель упаковал свой товар», — пожаловались в «Эковывозе».

Ответственность — на индустрии

Из-за того, что для потребителя разделение пластиковой упаковки представляет определенные сложности, некоторые бренды предлагают свои варианты решения проблемы — сдавать косметику на переработку можно и в магазины, которые поддерживают программы по ресайклингу.

Так, за каждую в Kiehl's за каждую сданную банку ставят штампы, которые после можно обменять на продукты. В Lush тоже существует подобная система лояльности для клиентов — за каждую пятую пустую упаковку из-под крема можно получить маску для лица. Российские косметические бренды «Голодный Леший» и Faberlic также принимают товары на переработку — первый из них только в Москве и Санкт-Петербурге, а второй по всей России.

Можно покупать косметику и без упаковки, то есть в твердом виде. Например, твердый кондиционер для волос, масло, скраб для тела или дезодорант можно найти в Lush, «Голодном Лешем», Elska и у ряда других брендов.

«Также косметику можно покупать в свою тару — существуют магазины с рефил-станциями, — рассказывают в Greenpeace. — Туда можно прийти со своей бутылкой и налить в нее, например, шампунь. Пока что в России возможностей рефила не очень много, но мы надеемся, что с каждым днем их будет становиться больше». Такая система уже есть у российского бренда Miko.

По словам представителей Greenpeace, крупные бренды также пытаются поддерживать эту тенденцию, но пока у них получается плохо. Например, недавно Libre Derm представил многоразовые баночки для крема с небольшим сменным блоком, который можно поменять на новый, как только крем закончится. Но в результате получается, что сменный блок после использования все равно отправится на полигон или будет сожжен.