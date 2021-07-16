Сладкое золото. Где за фрукты готовы отдать миллионы

Ящик мандаринов за $10 тыс., дыни по $25 тыс., арбузы по $4,5 тыс. и гроздь винограда за $13 тыс. — именно такие цены можно увидеть на японских аукционах, где торгуют сверхдорогими фруктами. «Газета.Ru» рассказывает, чем отличаются плоды-рекордсмены от обычных, и сколько за них готовы отдать.

В Японии за рекордную сумму была продана гроздь винограда. Ягоды сорта «Римский рубин» («Ruby Roman»), которые выращиваются в префектуре Исикава, ушли с молотка за 1,4 млн иен (около $13 тыс.), сообщило агентство Kyodo. Таким образом был побит прошлогодний рекорд, когда за гроздь отдали 1,3 млн иен.

Виноград сорта «Римский рубин» выделяется среди прочих — он действительно рубиново-красный, ягоды по размеру сопоставимы с мячами для пинг-понга и очень сладкие по вкусу. Впервые гроздь такого винограда была продана на аукционе в 2008 году — 700-граммовую гроздь ушла за 100 тыс. иен ($910). Впоследствии цена только росла — и уже в 2016 году превышала отметку в миллион иен.

С молотка в Японии и других странах Азии уходит не только виноград — на торги выставляются и другие фрукты.

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В апреле на аукционе в префектуре Миядзаки были проданы два манго — покупатель отдал за фрукты сорта «Тайо но Тамаго» (что переводится как «Яйцо солнца») 500 тыс. иен, то есть примерно $4,5 тыс., сообщал портал Fukuoka Now. Манго этого сорта ставят рекорды уже 22 года подряд. Ярко-красные и очень мягкие — их впервые начали выращивать в американской Флориде (здесь сорт называется «Ирвин») в 1940-е, там они и сейчас продаются и стоят не слишком дорого.

Высокая цена на японские манго обусловлена экстремально бережным отношением к плодам со стороны фермеров. Они заключают каждое манго в сетку, чтобы фрукты поворачивались к солнцу со всех сторон, приобретая характерный красный цвет.

А когда манго начинают созревать, фермеры дожидаются, пока фрукт сам упадет с ветки на мягкую подстилку — так достигается идеальный уровень спелости.

В мае 2021 года за весьма высокую цену в Японии были проданы две дыни «Юбари» — сорт, представляющий собой гибрид двух сортов мускатных дынь, выращивается в городе Юбари на острове Хоккайдо. На первом аукционе года в Саппоро дыня «Юбари» ушла с молотка за 2,7 млн иен (то есть примерно $25 тыс.)

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В Японии дыни юбари ценятся благодаря своей идеально круглой форме, оранжевой мякоти и сочной сладости — а еще японцы считают, что рисунок на кожуре напоминает узоры старинных фарфоровых ваз.

Провал в аукционной цене в прошлом году ждал в Японии не только дыни юбари, но и арбузы сорта «Денсуке», которые отличаются темно-зеленой, почти черной кожурой и считаются необыкновенно хрустящими и сладкими. Самый дорогой арбуз ушел с молотка в июне 2020 года всего лишь за 220 тыс. иен ($2 тыс.) на аукционе в городе Асахикава.

Столь низкую цену также объяснили кризисом из-за пандемии, а ведь в 2018-м в Саппоро черный арбуз, который выращивают на Хоккайдо, обошелся покупателю в 500 тыс. иен ($4,5 тыс.)

В ноябре 2020 года в той же Японии за 1 млн иен (почти $10 тыс.) продали ящик мандаринов сорта «онсю микан», сообщало CNN: 20 кг ушли с молотка на оптовом рынке в Токио. Эти мандарины — очень мягкие, ароматные, с легко снимающейся кожурой — выращивают в префектуре Эхиме на острове Сикоку.

Rare Kanyao Durian Sells for 1.5 Million THB - https://t.co/wn4lfsrkZt pic.twitter.com/xPoNEm9kjo — Royal Coast Review - Thailand (@RoyalCoast_HH) June 6, 2019

Любят сверхдорогие фрукты и других азиатских странах. Например, в Таиланде ценят дуриан. У него крайне неприятный аромат, который можно сравнить с запахом мусорного бака в жару, — из-за этого в общественных местах, например, Бангкока даже висят запрещающие таблички, означающие, что заходить с дурианом туда нельзя. При этом мякоть у дуриана — нежная, кремовая, чрезвычайно сладкая, поэтому те, кто преодолевает ужас от запаха, учатся ценить вкус.

В 2019 году такой ценитель приобрел дуриан на фестивале «Король дурианов» в провинции Нонтабури в Таиланде за 1,5 млн батов (то есть примерно $48 тыс.) Как сообщало «Би-би-си», фрукт был сорван за день до того, как оказаться собственностью неизвестного покупателя.