«Полностью правдивые»: принц Гарри продал свои мемуары

В 2022 году будут опубликованы «правдивые» мемуары принца Гарри. Герцог Сассекский уже продал рукопись издательству Random House, а всю полученную прибыль обещает направить на благотворительность. О своем намерении написать книгу о жизни в королевской семье герцог своих родственников не предупредил.

Герцог Сассекский принц Гарри вместе с американским издательством Random House готовится к публикации мемуаров, которая намечена на конец следующего года. Об этом объявила сама компания. В сообщении говорится, что принц Гарри впервые поделится «точными сведениями о приключениях, потерях, жизненном опыте и уроках, которые помогли ему сформироваться». Сумма сделки, по информации портала Page Six, составила около $20 млн.

«Я пишу это не как принц, которым я родился, а как человек, которым я стал, — написал в совместном обращении сам Гарри. — Я примерял на себя много масок на протяжении долгого периода времени, как в прямом, так и в переносном смысле. Я надеюсь, что, рассказывая свою историю, описывая взлеты и падения, ошибки и полученные уроки, я смогу показать, что независимо от того, откуда мы родом, у нас больше общего, чем мы думаем».

Член королевской семьи Великобритании признался, что безумно рад поделиться своей историей с людьми, которые «смогут прочитать точный и полностью правдивый рассказ« о его жизни «из первых рук».

В пресс-релизе книга описывается как «интимная и проникновенная», «честная и трогательная». Также заявляется, что автор представит свой «честный и пленительный» портрет и покажет читателям, что «его судьба — это вдохновляющая и смелая история», а не только то, что о нем говорят в интернете.

В мемуарах будет подробно описана не только жизнь Гарри в стенах Кенсингтонского дворца, но и его отношения с женой Меган Маркл и детьми — двухлетним сыном Арчи и дочерью Лилибет, которой всего месяц.

Выручку от продаж мемуаров герцог Сассекский пообещал отдать на благотворительность.

Журналисты отмечают, что в заявлении не было сказано, какая именно часть пойдет на благие дела, а также не были раскрыты условия сделки, которая включает в себя не только публикацию мемуаров, но и права на аудиокнигу и продажу продукции по всему миру.

Ожидается, что принц Гарри раскроет новые скандальные подробности о жизни королевской семьи, службе в армии и своем детстве. Как пишет «Би-би-си», он на этот счет уже консультировался с родственниками. Однако представитель герцога эту информацию опровергает и заявляет, что Гарри не пришлось получать разрешение на реализацию этого проекта у Букингемского дворца.

«Королевская семья в шоке от этой книги», — сообщает источник американского портала Us Weekly. Он отметил, что принц Чарльз и принц Уильям «особенно обеспокоены тем, что расскажет Гарри». Инсайдер добавляет: «Они еще не получили копию книги и не знают, чего ожидать. Это заставляет их нервничать».

В Великобритании не ждут от мемуаров Гарри ничего хорошего. Королевский биограф Фил Дампир уже написал в газете Express о реакции родственников принца — «они будут в отчаянии от того, что Гарри, несомненно, побуждаемый Меган, просто не хочет оставить все это в покое на некоторое время».

«Очевидно, что когда принц приехал на открытие статуи принцессы Дианы в начале этого месяца, никакого значимого прогресса в его отношениях с отцом или братом не произошло. Если бы он уважал их мнение, он бы не стал писать эту книгу, потому что они бы ее не одобрили», — полагает Фил Дампир.

Впрочем, другие комментаторы уверены, что решение Гарри опубликовать мемуары уже мало кого трогает. «Я думаю, все просто устали злиться, когда речь заходит об этих двоих (Меган Маркл и принце Гарри — «Газета.Ru»), — объяснил источник портала Daily Mail. — Они провели последние 18 месяцев, делая все то, что обещали Ее Величеству не делать, а именно — зарабатывая на жизнь, как и прежде, при помощи статуса членов королевской семьи. К сожалению, это удручающе предсказуемо».

Издание Page Six сообщило, что изначально рукопись должна была быть сдана в августе, но теперь сроки сдвинулись на октябрь, хотя черновик уже почти написан. По данным таблоида, Гарри объединил усилия с лауреатом Пулитцеровской премии, американским журналистом и писателем Джозефом «JR» Мерингером, который получит $1 млн в качестве вознаграждения за работу.

Принц Гарри не первый в семье автор книг. В мае было объявлено, что Меган Маркл вместе с тем же издательским домом выпустит рассказ для детей. Свое произведение герцогиня назвала «Скамейка».

close 100% Matt Dunham/AP

Оно было опубликовано 8 июня и, как утверждается, было вдохновлено общением принца Гарри с сыном Арчи. «Скамейка» началась со стихотворения, которое я написала для своего мужа на День отца — через месяц после рождения Арчи, — приводит слова герцогини «Би-би-си». — Оно и легло в основу этой истории. Я надеюсь, что мое произведение найдет отклик в каждой семье, так же, как и в моей, независимо от ее состава».

В последние несколько месяцев герцоги Сассекские открыто говорили о трудностях, с которыми они столкнулись в Букингемском дворце. В марте в интервью Опре Уинфри принц Гарри заявил, что, по его мнению, его отец и старший брат находятся в «заложниках» у королевской семьи. А в мае в документальном фильме Apple TV+ о психическом здоровье «Я, которого вы не видите» он рассказал о своих переживаниях после гибели матери, принцессы Дианы, в автокатастрофе.

Когда состоялась премьера документального фильма, источник, близкий к Гарри, рассказал порталу Vanity Fair, что принц чувствует себя обязанным высказаться, несмотря на трудности, которые он испытывает в общении с Виндзорами. «Он чувствует, что должен говорить о личном, чтобы быть настоящим, — сказал источник. — Смерть матери — большая часть его истории. Он чувствует, что должен ей поделиться, чтобы побудить других тоже открыться миру. Гарри не собирался «нападать» на свою семью, он хотел помочь другим».