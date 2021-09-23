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Стиль

«Я была жестоко изуродована»: как косметологи разрушили жизнь и карьеру супермодели

Линда Евангелиста рассказала, как пять лет скрывала последствия неудачной процедуры

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Линда Евангелиста

Линда Евангелиста

Global Look Press/@lindaevangelista/Instagram
Супермодель Линда Евангелиста призналась, что пять лет назад была изуродована в результате осложнений после процедуры по удалению жира. Она делала повторные операции, но они не увенчались успехом, и ее жизнь превратилась в ад. «Газета.Ru» вместе с врачами разбирается, чем опасна процедура криолиполиза, которую прошла Линда Евангелиста, и почему она ей не подошла.

Звезда подиумов 90-х Линда Евангелиста наконец-то объяснила своим поклонникам, почему она пропала из поля зрения общественности. В посте в Instagram под заголовком «Правда, моя история» 56-летняя супермодель рассказала, что после процедуры CoolSculpting, направленной на уменьшение жировой ткани, ее внешность изменилась до неузнаваемости. Она осталась «навсегда деформированной».

«Сегодня я сделала большой шаг к исправлению ошибки, которую терпела и скрывала от самой себя более пяти лет, — написала Евангелиста. — Для моих подписчиков, которые задаются вопросом, почему я не работаю, в то время как карьера моих коллег процветает, объясняю. Я была жестоко изуродована процедурой CoolSculpting от Zeltiq (американская компания по лицензированию косметологических аппаратов. — «Газета.Ru»), которая оказала обратный эффект».

CoolSculpting, или криолиполиз, — безоперационная методика удаления локальных жировых отложений. Она основана на чувствительности жировых клеток к низким температурам. Под их воздействием они разрушаются, а пациент ощущает легкое покалывание.

«Эффект от процедуры виден не сразу, — говорит «Газете.Ru» Татьяна Пономарева, врач-физиотерапевт клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс». — Он нарастает в течение первого месяца, а окончательный результат можно оценить через 2-3 месяца».

Это связано с тем, что жировые клетки из организма выводятся естественным образом. Благодаря процедуре жировая масса может уменьшиться на 20-40%.

Однако у супермодели все пошло наоборот. По ее словам, жира у нее только прибавилось. Те фото Евангелисты, которые гуляют по сети, этот факт подтверждают. Линда уже много лет не появляется на публике, одно из последних публичных выступлений состоялось в 2015 году.

«Процедура увеличила, а не уменьшила количество моих жировых клеток. Она оставила меня навсегда деформированной даже после двух корректирующих операций, которые были крайне болезненными и оказались безуспешными. Я стала, если верить СМИ, просто «неузнаваемой», — сетует экс-супермодель.

Евангелиста заявила, что после проведения процедуры у нее развилась «парадоксальная жировая гиперплазия» (ПАГ). Об этом побочном эффекте пациентку не предупредили.

Юлия Мельникова, врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Атлас», объясняет, что парадоксальная жировая гиперплазия — это разрастание жировой ткани в области холодового воздействия. Она повторяет форму аппликатора косметологического аппарата и возникает через 2–3 месяца после выполнения процедуры. Врач отмечает, что механизмы ПАГ до сих пор плохо изучены.

По данным производителя оборудования для криолиполиза, ПАГ возникает в одном случае на 4 тыс. пациентов — эти данные приводит издание ScienceDaily. Как правило, этот побочный эффект исправляется липосакцией, которая проводится спустя полгода-год.

Врач-физиотерапевт Татьяна Пономарева считает, что процедура Евангелисте могла быть в целом не показана. Это должно было решаться на индивидуальном осмотре.

«Либо Линда не изменила свои привычки в питании и физической активности, — полагает специалист в беседе с «Газетой.Ru». — Благодаря процедуре разрушается лишь часть жировых клеток, а оставшаяся может увеличиваться в объеме из-за гиперкалорийного питания».

По словам Татьяны Пономаревой, попытки решить с помощью криолиполиза проблемы с лишним весом обречены на провал. Чтобы эта процедура была эффективной, пациенту необходимо сначала похудеть, отлаживая режим питания и спортивной нагрузки, а потом скорректировать проблемные зоны с помощью процедуры. Также результат зависит от качества жировой ткани. Чем плотнее жир, тем сложнее добиться нужного эффекта.

Криолиполиз помогает избавиться от «жировых ловушек», расположенных в зоне галифе, на внешней и внутренней поверхности бедер, на животе, задней поверхность плеча, объясняет физиотерапевт. Именно в этих местах организм откладывает «заначку» на черный день.

К основным побочным эффектам процедуры криолиполиза Юлия Мельникова относит такие состояния, как «эритема, кровоподтеки, изменения чувствительности и болевые ощущения». «В большинстве случае они самостоятельно проходят через пару дней после процедуры», — уточняет врач.

Линда Евангелиста была до конца откровенна со своими поклонниками, рассказав о «глубокой депрессии», в которой она находится с момента проведения процедуры.

«Парадоксальная жировая гиперплазия не только уничтожила мои средства к существованию, но и заставила меня испытывать глубокую депрессию, быть в печали и испытывать ненависть к себе. В процессе я стала затворницей», — призналась модель.

Она подала в суд на клинику, в которой ей была проведена неудачная операция по расщеплению жира. Как сообщает Евангелиста, это помогло ей «двигаться вперед, избавиться от стыда и рассказать о себе».

«Я так устала жить таким образом, — говорит Линда. — Я бы хотела выходить из дома с гордо поднятой головой, несмотря на то, что больше не похожа на себя».

В комментариях под постом супермодели откликнулись многие ее бывшие коллеги. Слова поддержки написали модели Наталья Водянова, Синди Кроуфорд, Хелена Кристенсен и Наоми Кэмпбелл, дизайнеры Джереми Скотт и Марк Джейкобс и тысячи других неравнодушных.

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Лара Флинн Бойл

Лара Флинн Бойл

Reuters/Global Look Press

Линда Евангелиста стала не единственной жертвой неудачных косметических вмешательств, из-за которых была разрушена карьера.

Топ-модель 80-х Дженис Дикинсон лишилась контрактов после бесконечных пластик и инъекций. Та же участь ждала актрису Лару Флинн Бойл, известную по роли в сериале «Твин Пикс», обладательницу «Золотого глобуса» Мег Райан, номинантку на «Оскар» Мелани Гриффит и многих других звезд Голливуда.

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