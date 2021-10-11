«Борис Джонсон отдыхает в Испании, пока в стране царит хаос»

Борис Джонсон на фоне топливного кризиса в стране отправился в отпуск в Испанию — и подвергся критике. Пока англичане выражают недовольство главой правительства, министры заявляют, что даже премьер-министр Великобритании имеет право на отдых. «Газета.Ru» — о том, почему мнения разделились.

Борис Джонсон покинул Великобританию в пятницу, 8 октября — и прибыл на южное побережье Испании. Там премьер-министр остановился на роскошной вилле в регионе Коста-дель-Соль, там, где нередко отдыхают звезды Голливуда, знаменитые спортсмены и политики.

На отдых Джонсон отправился с «приятелем» из числа членов партии консерваторов. На виллу в Андалусских горах его пригласили вместе с британским политиком Заком Голдсмитом и его семьей, сообщает издание The Sun. Приехала ли супруга Джонсона Кэрри с сыном Уилфредом доподлинно не известно. Информация об этом в британских СМИ расходится.

Двухэтажная вилла в средиземноморском стиле располагает двумя бассейнами, теннисным кортом, просторной гостиной, столовой на 15 человек и находится под круглосуточной охраной.

Источник в испанской полиции сообщил газете Mirror: «Официально мы не можем подтвердить [место отдыха Бориса Джонсона], но неофициально он находится на большой роскошной вилле на границе между Марбельей и Бенахависом».

Инсайдер уточнил, что после того, как стало известно, где именно отдыхает британский премьер-министр, полиция проявляет «повышенную бдительность».

«Мы знаем, насколько он важен для всего мира, и что он может стать мишенью, поэтому в течение следующих нескольких дней будут организованы дополнительные патрули», — сказал источник в полиции.

В Twitter пользователи уже успели выяснить, сколько стоит аренда виллы, на которой отдыхает Джонсон.

«Аренда виллы Бориса Джонсона в Марбелье стоит £25 тыс. в неделю. Это всего на £2 тыс. меньше, чем средняя годовая зарплата в Хартлпуле [портовый город на северо-востоке Англии]», — пишут пользователи в соцсети.

Помимо высокой стоимости аренды жилья, пользователей сети возмутило, что отпуск премьера пришелся на продолжающийся в Великобритании топливный кризис, вызванный нехваткой водителей бензовозов. Из-за этого в стране перебои с поставками топлива на АЗС, что, в частности, сказывается на регулярности поставок продуктов в магазины. Многие водители покинули страну после Brexit, а те, кто и хотел бы работать по этой профессии, не могут быстро получить права из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

В соцсетях отметили, что если бы Джонсон находился в стране, то, вероятно, проблемы удалось бы решить быстрее. «Честно говоря, если бы Борис Джонсон был сейчас на Даунинг-стрит, а не в Марбелье, это сильно повлияло бы на то, насколько «хорошо» справляются с кризисом», — пишут в сети.

Другие заметили, что в прессе не критикуют действия премьер-министра. «Борис Джонсон отдыхает в Испании, пока в стране царит хаос. Никакого осуждения со стороны СМИ. Они допускают такое плохое руководство», — пишут в Twitter.

Действительно в британских изданиях не освещают отдых Джонсона с негативной стороны, а наоборот тиражируют высказывания министров, которые уверяют, что каникулы их начальнику были необходимы.

Так, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг одним из первых встал на защиту Джонсона.

«Он перенес коронавирус в тяжелой форме, а его мать умерла пару недель назад, и, возможно, он решил взять небольшой перерыв. Я думаю, это вполне разумно», — сказал британский политик радиостанции Times Radio.

Квартенг также отметил, что постоянно поддерживает с премьер-министром связь по WhatsApp и разговаривал с ним лично несколько дней назад.

Министр внутренних дел Дэмиан Хайндс тоже встал на сторону Бориса Джонсона. Журналисты издания Sky News поинтересовались у него, следовало ли главе правительства именно сейчас отправиться за границу. На что Хайнс им ответил: «А когда-то вообще может наступить подходящее время? Я думаю важно, чтобы у людей была возможность побыть со своими семьями, расслабиться, отдохнуть». «Челюсть отвисла»: что известно о тайной свадьбе Бориса Джонсона В Лондоне 29 мая сыграли неожиданную свадьбу: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился на Кэрри... 30 мая 18:07

Также политик отметил, что даже на отдыхе Джонсон постоянно остается на связи и продолжает руководить правительством.

В числе недовольных оказались оппоненты премьер-министра из партии лейбористов, призвавшие правительство «взять себя в руки» в условиях кризиса, и представители промышленного сектора.

Нынешний отпуск Джонсона — далеко не первый, из-за которого был шум в сети. В 2019 году премьер-министр подвергся критике со стороны организации по контролю за соблюдением стандартов членами парламента за то, что не смог своевременно объяснить, как оплачивался его отдых на Карибских островах. А отпуск в Шотландии прошлым летом едва не закончился для премьер-министра бедой. Его унесло в море во время сапсерфинга.