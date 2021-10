Десять лет спустя: московские рестораны стали «мишленовскими»

В Москве, в концертном зале «Зарядье» прошла церемония вручения звезд Michelin столичным ресторанам и их шеф-поварам. Россия стала 33-й страной, где выпускают гид. «Газета.Ru» поговорила с победителями и проигравшими о преимуществах звезд и том, как они будут работать дальше.

В Москве прошла презентация гида Michelin, посвященная столичным ресторанам — всего в путеводитель за 2022 год вошли 69 заведений. Звездами были отмечены сразу девять ресторанов: семь из них — «Селфи», «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и «САВВА» — получили по одной, еще два — Artest Chef's table и Twins Garden — были награждены двумя звездами. Помимо звезд, на церемонии раздавали и другие награды — в список вошли заведения, где качественную еду подают по умеренным ценам, признание также получили молодые московские шефы и команды ресторанов, где особенно заботятся об экологии.

На пресс-конференции в преддверии презентации гида международный директор Michelin Гвендаль Пулленек заявил, что экспертизу инспекторы путеводителя проводили «без компромиссов» и, как обычно, на основе пяти критериев, которые применяются к ресторанам по всему миру, — это качество ингредиентов, вкус и техника приготовления, авторская кухня шеф-повара, соотношение цены и качества и частота посещений.

close 100% Международный директор Michelin Гвендаль Пулленек на церемонии вручения звезд «Мишлен» ресторанам Москвы и их шеф-поварам и представлении первого выпуска гастрономического гида по Москве в концертном зале «Зарядье», 14 октября 2021 года Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«В России, особенно в Москве, несмотря на пандемию, рестораны оставались открытыми. Так что у нас была возможность их проинспектировать и сделать отбор», — объяснил Гвендаль Пулленек.

По словам международного директор Michelin, к столичным заведениям компания начала присматриваться еще пять лет назад, и у экспертов была возможность полностью ознакомиться с московским гастрономическим потенциалом, который постепенно возрастал. Гвендаль Пулленек отметил, что за это время улучшилось качество продуктов в столичных ресторанах, появились новые творческие концепции, прогрессировали техники приготовления. «Мы не можем говорить о московской кулинарной сцене, не говоря о людях — шефах и их командах», — добавил он. И заключил: «Москва — это настоящее сокровище».

В самой столице о приходе гида Michelin начали беспокоиться еще раньше. Как рассказала на пресс-конференции заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, речь о том, чтобы привлечь международных экспертов, шла еще в 2012 году.

«Мы впервые, по-моему, начали разговаривать на эту тему где-то в 2012 году, — сказала Сергунина. — То есть почти десять лет мы двигались к этому. За это время гастрономическая отрасль Москвы поменялась колоссально. С момента, когда начались переговоры, у нас только количество точек увеличилось в два с половиной раза. У нас сейчас уже более 15 тысяч объектов общественного питания. Это огромная цифра».

Для московского руководства гид Michelin — это, прежде всего, возможность привлечь в город туристов, готовых тратить деньги на блюда, которые предлагают столичные шефы.

«Звезда Michelin — это будет путеводная звезда для туристов, особенно зарубежных, которые, безусловно, уже имеют понимание о том, что такое рестораны со звездой Michelin, — заявила Наталья Сергунина. — Ну а для нашей отрасли это вопрос развития и уровня. Что, соответственно, привлечет дополнительных туристов».

Такие же надежды выразила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, Москва надеется удвоить прибыль, получаемую от «экспорта туристических услуг», к 2030 году в два раза — по сравнению с 2019-м, то есть заработать до $22 млрд.

«Помимо развития непосредственно ресторанной индустрии, индустрии гостеприимства и туризма, для нас это еще и очень важное имиджевое событие, — заявила Зарина Догузова. — <...>Факт, что у нас появляются рестораны Michelin, является еще одним индикатором того, что мы на самом высоком уровне готовы принимать самых взыскательных гостей со всего мира», — заявила она.

Открывал презентацию награждения мэр Москвы Сергей Собянин — шуткой. «В Москве очень много звезд, но мишленовских еще не было, и я поздравляю вас с этим событием!» — провозгласил он.

Поздравляли друг друга и шеф-повара — даже те, кто не получил признания, радовались за коллег. Например, Владимир Перельман — основатель и глава холдинга Perelman People, в который входят рестораны I Like Bar, I Like Grill, I Like Wine, Beer&Brut и другие, — признался «Газете.Ru», что на звезды и не рассчитывал.

«Так как я адекватно оцениваю свои рестораны и вклад в историю нашей гастрономической арены, то, разумеется, конечно, понимаю, что звезды для этих проектов ни к чему. Поэтому мое ожидание — это сугубо радость за коллег. Те рестораны, которые достойны этой высоченной награды, ее получат, и я буду очень за них рад. Буду обнимать всячески», — обещал Владимир Перельман перед презентацией.

После церемонии шефы и рестораторы, ставшие обладателями звезд Michelin, старались вести себя скромно и обещали много работать и нести ответственность, которую накладывает награда.

«Мне кажется, мы просто должны делать хорошо свою работу, и если мы всегда будем делать качественно, хорошо и вкусно, то звезды все время будут на нашей стороне, — сказал «Газете.Ru» шеф-повар ресторана «САВВА» Андрей Шмаков. — Если мы сейчас вздернем нос и будем говорить «мы вот такие звездные шефы», а на самом деле у нас на кухне будет происходить бардак, значит, это все неправильно. Мы должны просто заниматься своим делом».

Он рассказал, что, узнав о том, что в Россию придет гид Michelin, сказал команде своего ресторана, что в их жизни ничего не меняется. «Если мы сделаем все хорошо, нас заметят», — решил он.

Андрей Шмаков выразил благодарность своей команде и предположил, что Michelin действительно привлечет туристов в Москву, которые познакомятся «с настоящими русскими хорошими ресторанами».

«Премия сама по себе дает очень много, потому что любое признание важно, а Michelin — это самое большое в истории, это «Оскар» гастрономии», — считает Александр Раппопорт, владелец теперь уже «звездного» ресторана «Белуга».

Он признался «Газете.Ru», что для рестораторов, шеф-поваров и их команд важно признание, потому что «все повара, все, кто работает — они, конечно, художники, а для художника самое важное — в том числе, и вознаграждение».

Ресторатор добавил, что звезда Michelin будет оказывать давление на шеф-поваров и рестораторов, но, по его мнению, это хорошо. «В этом я не вижу ничего плохого — больше ответственности, больше внимания», — объяснил Раппопорт.

О том, насколько поднимутся цены в «мишленовских» ресторанах столицы, судить пока нельзя. По крайней мере Максим Романцев, операционный директор Novikov Group (звезды получили входящие в группу «САВВА» и Artest Chef's table), сообщил «Газете.Ru», что блюда в ресторанах холдинга дороже не станут. «Мы не будем поднимать цены, так как они у нас сейчас совершенно логичные и понятные, а просто играть на том, что мы получили звезды и теперь можем больше заработать — нечестно, несправедливо. Думаю, что другие победители тоже не будут этого делать, потому что все ребята — и шефы, и директора — адекватные, порядочные и честные, они не пойдут на такие уловки».

Для шефов московских ресторанов приход Michelin стал новым стимулом в работе.

«Для ресторанной индустрии Москвы это действительно новый этап и мотивация для шефов и рестораторов в стремлении добиться новых высот. Прежде всего, в создании впечатлений для гостей. Звезды Michelin требуют большой ответственности, естественно, упорной работы, качественных ингредиентов и внимания к каждой детали», — сказал «Газете.Ru» Кристиан Де Надай, шеф Four Seasons Hotel Moscow.

О том, что столичные заведения будут оцениваться экспертами знаменитого ресторанного путеводителя Michelin, стало известно в декабре 2020 года. Как заявлял тогда международный директор Michelin Гвендаль Пулленек, инспекторы гида были «впечатлены многообразием гастрономического наследия России и стремлением поваров создать аутентичную кухню, выстроенную на исключительно локальных продуктах».

В Мостуризме отмечали, что присвоение звезд Michelin московским ресторанам создаст дополнительные условия для развития гастрономического туризма и повышении привлекательности Москвы, а мэр Москвы Сергей Собянин хвалил московских рестораторов, отмечая, что в последние годы рестораны столицы стали точкой притяжения для туристов.

«Уверен, что появление Гида MICHELIN откроет наш город по-новому как для туристов, так и для самих москвичей̆. К тому же возможность получить звезду станет хорошим дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии», — писал в прошлом году градоначальник в своем Instagram.