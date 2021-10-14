«Тонкие брови прибавляют несколько лет»

Тренд на широкие брови сходит на нет: актуальными снова становятся брови-ниточки — об этом говорят глянцевые журналы и модные инфлюенсеры. Однако бровисты, бьюти-блогеры и визажисты предупреждают, что не стоит тут же брать в руки пинцет и выщипывать брови, как это делалось в 90-е. «Газета.Ru» — о том, что случилось с модой на густые брови, продержавшейся около десяти лет.

На протяжении последнего десятилетия в моде оставались густые брови — они стали трендом благодаря звездам-миллениалам. Но как только определять повестку стали зумеры, начали возвращаться тренды из 90-х, которыми многие из них вдохновляются. Одна из этих тенденций — тонкие брови.

Главным трендсеттером сейчас можно назвать Беллу Хадид. У 25-летней модели никогда не было по-настоящему широких бровей, но в последнее время они стали заметно уже. Впервые с прямыми, острыми и супертонкими по современным меркам бровями она появилась на Каннском кинофестивале в июле этого года. После этот бьюти-тренд стал стремительно набирать обороты.

Сейчас тонкие брови повсеместно делают моделям, которые участвуют в съемках для глянцевых журналов. Этих образы уже появились в Vogue и Harper's Bazaar. Это не означает, что девушки, как это было в 90-е, стремительно начинают их копировать. Тем не менее глянец все еще сохраняет влияние на бьюти-индустрию.

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В отличие от мира высокой моды, в TikTok тренд на микробови не поддерживают. Пользователи советуют не избавляться от волосков, которые все отращивали на протяжении последних десяти лет. А если все же изменений на лице хочется, то сначала можно попробовать в социальной сети маску, позволяющую «примерить» на себя разные виды бровей.

Бьюти-блогеры в Instagram также не в восторге от идеи выщипывая бровей. Виктория Архарова советуют не гнаться за тенденциями, а объективно оценивать свои черты лица и, исходя из этого, выбирать то, что подходит именно вам.

«На юных лицах все брови хороши, а вот с возрастом тонкие брови прибавляют еще несколько лет, особенно если это брови с явно выраженным острым углом на изгибе, — поясняет бьюти-эксперт. — Это касается и обладательниц крупных черт лица, тонкие брови визуально сделают их еще крупнее».

Такого же мнения придерживается и бьюти-блогер Дарья Абрамовская. «Я отношусь довольно скептически [к тонким бровям]. Все же такая форма далека от натуральной. Как бровист, я за воздушные, аккуратные брови», — говорит девушка.

Блогер советует продолжать делать ставку на широкую форму и прибегать к процедуре по долговременной укладке, тщательно ухаживая за волосками. Тонкие же брови, по ее мнению, лишают взгляд мягкости и уместно смотрятся на подиуме или в стилизованной съемке, где, кстати, они сейчас и прижились.

Недавно с подобной формой бровей появились модели Gucci. Правда, брови выщипаны не были — тонкие линии были нарисованы поверх бровей натуральных. Похожей методикой пользуются артисты травести-шоу — они фиксируют свои брови клеем-карандашом и после закрашивают консилером.

Визажист Лена Игради предлагает попробовать оба эти способа, чтобы подобрать себе идеальную форму бровей, если все же хочется выщипать их в ниточку.

Бьюти-эксперт не рекомендует оперировать пинцетом самостоятельно. Но тем, кто все же на это решится, советует: «Необходимо убедиться, что, когда вы прореживаете брови, их не приподнимаете. Люди, которые красят и выщипывают брови, приподнимая их, получают ту самую форму домика». О моде на брови такой формы пока речи не идет.

О том, что не стоит экспериментировать на дому, говорит и мастер-бровист Мария Коваленко. «Но если все-таки решились делать это самостоятельно, то убирайте только по нижней линии брови 1-2 ряда волосков, не больше», — говорит она.

Мастер уточняет, что независимо от ширины большую роль играет архитектура бровей (построение опорных точек и линий, отталкиваясь от анатомии и типа лица).

«Без этих знаний есть огромный риск испортить и перещипать свои брови, что в свою очередь испортит все пропорции лица. Вы можете выглядеть глупо или угрюмо», — предупреждает Мария Коваленко.

Но даже несмотря на это, данные бьюти-сервиса LookFantastic говорят о том, что спрос на образы с тонкими бровями растет. Интерес к ним за последнее время увеличился на 450%. Сейчас этот бьюти-тренд из 90-х занимает третье место по популярности после очерченных коричневым карандашом губ и подведенных глаз.

Однако и бьюти-блогер Дарья Абрамовская, и Виктория Архарова уверены, что девушки не начнут повально хвататься за пинцет и выдергивать волоски, мол, слишком долго они их отращивали.

По мнению звездного визажиста Анастасии Вавиной, из 90-х сейчас вернулся тренд не только на узкие, но и на бесцветные брови. Кстати, именно такие в своей рекламной кампании представил бренд Burberry.

«Я бы сказала, что новый тренд — это симбиоз более тонких бровей с более светлыми, незаметными, не сильно выраженными. Это скорее как вызов привычным инстаграммным широким, ярко очерченным, как по линеечке нарисованным бровям», — говорит эксперт.

Такой образ идет всем, считает Анастасия Вавина, и темнокожим, и азиаткам, и девушкам с европейкам типом внешности. Но и тут важно не забывать о гармонии.

«Главное — соблюдать пропорции лица и добиваться формы, которая гармонизирует с его чертами. Эти правила неизменны: начало брови примерно соответствует внутреннему уголку глаза, самая высокая точка получится, если зрительно соединить крылья носа и зрачок, а кончик брови будет там, где мы проведем линию от крыльев носа через внешний уголок глаза», — советует визажист.

Карандашом или маркером необходимо добавлять недостающие волоски, не беря продукты темнее оттенка волосков, продолжает Анастасия Вавина. Обращать внимание стоит, наоборот, на те, которые помогут немного осветлить волос. С этой задачей хорошо справляется цветная тушь для бровей.

Каждый раз, когда брови-ниточки входили в моду, они претерпевали изменения. В 20-е годы прошлого века в тренде были сильно изогнутые, в 30-е — высоко поднятые брови-дуги, ярко очерченные карандашом — в 90-е, а в нулевые такие же тонкие, но с толстым основанием. В этом году по сравнению с прошлыми форма бровей — не такая узкая.