Берни или Бритни? Кем страшнее быть на Хэллоуин

Каждый год тренд на костюмы, которые люди выбирают на Хэллоуин, меняется — в зависимости от новостной повестки, популярных сериалов или героев года. «Газета.Ru» — о том, что было модно раньше, и как наряжаются на праздник сейчас.

Хэллоуин в России — праздник относительно новый, однако к нему уже привыкли готовиться по полной программе. 31 октября, в канун Дня Всех Святых, в столице и других крупных городах с каждым годом проводится все больше тематических вечеринок, где надо быть в костюмах. Соответственно, растет спроса на аренду и покупку нарядов на мероприятия, которые отображают интерес людей к популярным сериалам, историческим персонажам или героям комиксов.

По данным онлайн-сервиса аренды вещей Next2U.ru, спрос на маскарадные костюмы начинает расти уже в сентябре. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе платформы, в этом году россияне особенно заинтересовались образами Чумного доктора — предполагается, что этот интерес связан с продолжающейся пандемией. Также отмечается повышенный спрос на супергероев и суперзлодеев. Среди них последние два года лидирует Харли Квин (сподвижница Джокера).

Традиционно в тренде остаются образы ведьм и вампиров, набирают популярность костюмы монахов и монашек. На второй план отходит Малефисента, которая была в топе на протяжении пары лет.

Привычные образы на Хэллоуин в этом году разбавят костюмы героев из южнокорейского сериала «Игра в кальмара». За последние три недели спрос на одежду и обувь героев вырос в 54 раза. Об этом сообщается в исследовании компании «Авито».

Резко вырос спрос на флуоресцентно-розовые комбинезоны и минималистичные маски охранников, а также на зеленые костюмы игроков из сериала от Netflix. Средняя стоимость костюмов и аксессуаров составила 400 руб., поэтому перевоплощение в героя «Игры в кальмара» не обойдется дорого.

close 100% Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021) Netflix

В сети же советуют вдохновляться менее банальными образами и вспомнить, например, наряд Ким Кардашьян на Met Gala, а также лук Гарри Стайлза на Grammy. Американская звезда пришла на бал Института костюма в полностью черном обтягивающем комбинезоне, который закрывал даже ее лицо, и в плаще. Британский исполнитель же появился на красной дорожке в клетчатом пиджаке, вельветовых брюках и фиолетовом боа.

Тематику перевоплощения в известных личностей поддерживают и в США. В этом году многие американцы предстанут в наряде сенатора Берни Сандерса, запомнившегося всему миру огромными вязаными варежками, которые он надел на инаугурацию Джо Байдена в январе этого года. Не менее популярным будет и образ Бритни Спирс. В нее любят наряжаться давно, но в этом году к певице было повышенное внимание в связи с судебным разбирательством по делу об опеке.

Эти тренды подтверждают данные отчета компании Shopify. В преддверии праздника продажи варежек увеличились на 44%, а клетчатые юбки, в которых Бритни танцевала в своем популярном клипе Baby One More Time, на 56%. А бренды Dolls Kill и Yandy выпустили цельные образы Сандерса и Спирс.

Свежо будут смотреться костюмы из сериала «Бриджетоны» — пышные юбки, корсеты, фраки. Все то, что будет отсылать к костюмам начала XIX века. И образы из новой «Сплетницы» в стиле преппи (одежда в стиле учащихся престижных американских колледжей).

Отдельной строкой всегда стоят парные костюмы на Хэллоуин. Ожидается, что в США обратят внимание на совместные выходы исполнителя Machine Gun Kelly и актрисы Меган Фокс, а также актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес, которые пришли на смену бывшей «главной паре» Америки Ким Кардашьян и Канье Уэсту.

Образы ведьм и вампиров на Хэллоуин остаются вечной классикой. Еще в 2010 году журнал National Geographic, выявив десятку самых популярных костюмов на праздник, сообщал, что первое место популярности среди нарядов для взрослых занимает образ ведьмы, а второе — вампира. На местах с третьего по десятое расположились, соответственно, пират, медсестра, проститутка, кошка, зомби, фея, бодибилдер, поделивший девятое место с Бэтменом, и, наконец, Дракула, самый известный из вампиров.

В 2014 году на волне популярности мультфильма «Холодное сердце», вышедшего в 2013-м, в США одевали в костюмы его главное героини, Эльзы. Кроме того, американцы стремились одеться в черепашек-ниндзя (в 2014-м вышел фильм по знаменитому комиксу), диснеевских принцесс, супергероев. Не утрачивали популярность и зомби.

В 2016 году запросы в Google показывали, что чаще всего на Хэллоуин люди хотели одеться Харли Квин, героиней вышедшего тогда фильма «Отряд самоубийц». Популярны были также Джокер, костюмы пиратов, Суперженщины и традиционных ведьм, зомби и вампиров (правда, эту компанию разбавили клоуны, герои «Звездных войн» и почему-то динозавры).

В 2017 году в Хэллоуин пришла политика: самыми популярными у американцев стали костюмы Дональда Трампа — наравне с героем романа Стивена Кинга «Оно» колуном Пеннивайзом (фильм по книге как раз вышел в 2017-м).

С тех пор, благодаря продолжениям картин, Пеннивайз и Харли Квинн из «Отряда самоубийц», возвращаются регулярно — например, в 2019-м. Никуда не уходит и политика — в 2019-м у американцев были популярны костюмы, посвященные неслучившемуся импичменту Дональду Трампу (в виде участниц конкурса красоты с лентой с надписью «Мисс Импичмент»), а в 2020-м — это были fake news.

В этом году с уходом Дональда Трампа с поста президента США костюмы, связанные с его деятельностью, больше не популярны. Американцы перестали его бояться.