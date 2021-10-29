«Избежать эффекта тумбочки на тонких ножках»

В США начали продавать футболки и рубашки, которые выгодно смотрятся на мужчинах с круглыми «пивными» животами: благодаря особому крою они подчеркивают бицепсы и скрывают то, что находится ниже. Однако для того, чтобы скрыть живот, не обязательно ждать доставки одежды из-за океана. Эксперты в области мужской моды рассказали «Газете.Ru», как мужчинам с таким типом фигуры выглядеть стройнее.

В США придумали новый фасон футболок — специально для мужчин с выпирающим животом. Такой тип фигуры там называют Dad Bod, что означает «тело как у папы»: обладатели этого прозвища, как правило, не страдают ожирением, но их пузико заметно выделяется на общем фоне. Ярким представителем этого «вида» принято считать Леонардо ДиКаприо после его знаменитых фото на пляже с пивным животом в окружении супермоделей.

Футболки и рубашки для мужчин «с пузом» продает американский интернет-магазин True Classic — они хорошо сидят на тех, у кого округлый живот сочетается с некоторым мышечным тонусом наверху: подчеркивают бицепс и плечи и расширяются к низу. Так одежда сидит по фигуре, а не обтягивает тело и не смотрится балахоном.

В России таких мужчин тоже много. Но пытаться заказать специальные футболки в США, чтобы скрыть живот, им вовсе не обязательно. Одеться так, чтобы смотреться достаточно подтянутым, можно, следуя нескольким базовым правилам.

Во-первых, стоит отказаться от обтягивающей и спортивной одежды, которая подчеркивает округлые формы, а не скрывает. Во-вторых, не нужно покупать явный оверсайз. Такой фасон может сделать человека совсем безразмерным. Ну и, в третьих, имеет смысл отказаться от одежды с горизонтальной полоской. Кстати, эти правила действуют не только для мужчин, но и для женщин.

Кроме того, необходимо избегать крупных надписей, логотипов и чересчур броских орнаментов за исключением гавайских рубашек на отдыхе, полагает Александр Рымкевич, редактор Telegram-канала о мужском стиле Bon Mot.

Авторы Telegram-канала о мужской моде «Красавчик Браммелл» уверены: в борьбе с животом мужчина может выбрать два пути.

«Первый озвучен в драме «В гостях у Кролика» — ждать пока похудеет! Второй — овладеть магией маскировки», — говорят модные эксперты.

Тем, кто предпочел второй вариант, редакторы канала предлагают делать ставку на классический костюмный стиль. При выборе пиджака стоит обращать внимание на плечо изделия. Оно должно быть не ярко выраженным, а умеренным. Застегивать пиджак при носке нужно на две, а лучше на одну пуговицу.

«Дабы избежать эффекта «тумбочки на тонких ножках» брюки должны быть исключительно с защипами, — продолжают модные эксперты. — Ткань в продольную полоску придаст роста».

Окончательно замаскировать живот поможет жилет, надетый под костюм. Этот элемент одежды аккуратно прикроет и ту область, «которая у атлетов называется грудь», говорят авторы «Красавчика Браммелла».

При выборе джемпера — еще одного элемента классического стиля, — в первую очередь, стоит ориентироваться на ткань. «Толстая зрительно увеличивает [мужчину], а тонкая показывает все изъяны», — считают модные эксперты.

Костюм на заказ будет идеальным решением в этой ситуации. Опытный портной сможет сделать правильные лекала и сшить изделие по пропорциям человека с нестандартной фигурой.

close 100% Леонардо Ди Каприо, 2014 год Global Look Press

«Главное правило стиля и уверенности в себе — это естественность и свобода. Обеспечить ее может только хорошо скроенная одежда», — подтверждает Александр Рымкевич.

Вдохновиться классическим стилем корпулентых мужчин можно, обративших к фотографиям Альфреда Хичкока, Уинстона Черчилля, Джанфранко Ферре, Лучано Паваротти, Аристотеля Онассиса, Пабло Пикассо, Диего Риверы, Умберто Эко, Трумена Капоте.

Одеться в стиле casual крупному мужчине гораздо сложнее. Так, про тельняшки с поперечными полосками «лучше забыть и отдать их до лучших времен на хранение Матроскину», считают редакторы «Красавчика Брамелла». Зауженные брюки будут смотреться леггинсами, а оригинальные тонкие футбольные майки болельщиков подчеркнут каждый изъян тела, поэтому они тоже под запретом.

Подсмотреть интересные образы на каждый день можно у Канье Уэста. Рэпер не обладает идеальной фигурой, но его точно можно причислить к числу стильных людей. Тем не менее иногда даже он совершает ошибки. Например, один из любимых предметов гардероба исполнителя — худи с карманами «кенгуру», которые создают дополнительный объем в области живота и, соответственно, увеличивают его.

Подчеркивать животик будет и заправленная футболка или рубашка, вдобавок вы рискуете превратиться в Грю из «Гадкого я» и создать силуэт «воздушного шарика».

«Чего нужно избегать — это диспропорциональности и силуэта «воздушный шарик»: массивный верх и облегающие брюки, которые подчеркивают худобу ног», — говорит эксперт в области мужской моды Александр Рымкевич. А перегруженность деталями и аксессуарами сделает человека визуально еще крупнее, поэтому лучше придерживаться правила — «чем проще и меньше, тем лучше».

По мнению Рымкевича, в цветах можно не ограничиваться. Однако принято считать, что светлые оттенки полнят человека, а темные, наоборот, помогают визуально скрыть лишний вес. Например, Джеймс Корден и Джона Хилл не боятся выглядеть ярко. Смокинг с пайетками и ярко-розовое пальто — это про них.

Купить одежду больших размеров часто бывает трудно. Например, тучным мужчинам точно не стоит идти в Zara. Там, даже если заявлен размер XL, то, как правило, он соответствует стандартному размеру М. Вместо этого следует обращаться в Wrangler, Uniqlo, Mango, Gap, Marks & Spencer, делать онлайн-заказы на ASOS в разделе Curve, если говорить о масс-маркете. В Boss, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Tom Ford, Loro Piana, Herno стоит идти за одеждой люксового сегмента. Там размеры доходят до 62, что равноценно 4XL.