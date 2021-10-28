«Ни в коем случае не отрезайте челку выше бровей»

Московские салоны красоты и парикмахерские ушли на вынужденные «каникулы». Специалисты надеются, что коронавирусные ограничения не продлят, и советуют москвичам не пытаться стричься самим. Cтилисты рассказали «Газете.Ru», как боролись с последствиями самостоятельных стрижек после прошлогоднего локдауна и дали несколько практических советов тем, кто готов пойти на риск.

Закрытие салонов красоты и парикмахерских с 28 октября по 7 ноября спровоцировало очереди накануне нерабочих дней — и постричься успели не все. Парикмахеры и стилисты предупреждают: самостоятельно стричься — задача не самая простая.

Прежде всего, из-за отсутствия подходящих инструментов. Как рассказал «Газете.Ru» стилист Иван Иванов, творческий партнер L'Oréal Professionnel Paris, маникюрные, портновские или детские ножницы не подойдут.

«Нужны если не профессиональные, то хотя бы хорошие острые канцелярские», — объяснил он.

«На YouTube много видео, некоторые из них хорошие, а некоторые — кошмар. Если вам ну очень уж хочется что-то самому сделать, как минимум скиньте видео своему мастеру, чтобы он дал свой комментарий», — советует Иванов.

По словам стилиста, обладателям волнистых и кудрявых волос лучше подождать и не рисковать: непрофессионал не сможет грамотно проработать структуру и кончики.

Барбер мужской парикмахерской «Аляска» Михаил Фадеев считает, что освежить стрижку в домашних условиях вполне реально. Опять же, нужен подходящий инструмент. «Вам понадобится окантовочный триммер: им очень просто убрать лишние волосы от ушей и на шее», — посоветовал он. Триммер подойдет и для того, чтобы сделать контуры на бороде. «А насадки в комплекте помогут держать вашу бороду в постоянной длине», — заверил Фадеев. «Немодно и некрасиво»: что делать с седыми волосами Отказ от закрашивания седины стал новым трендом на Западе. Своих волос перестали стесняться звезды... 25 октября 21:46

Чтобы самодельная прическа не бросалась в глаза и выглядела ухоженно, барбер советует использовать средства для стайлинга. И все же он напоминает, что наступивший период нерабочих дней нельзя сравнить с прошлогодним режимом самоизоляции, и барберы могут выезжать к клиентам на дом. «Приедем, подстрижем и сделаем бороду», — говорит Фадеев.

Многие стилисты полагают, что постричь самостоятельно можно только челку, хотя и тут успех не гарантирован. «Если вы все же решились самостоятельно постричь челку, обязательно намочите волосы, чтобы срез был более ровным, — инструктирует Иван Скрябин, топ-стилист салона красоты Bellario. — Затем разделите челку на горизонтальный ровный пробор и начинайте стричь с нижнего слоя. Слой за слоем отрезайте так, чтобы каждый последующий слой был на 1-2 миллиметра длиннее предыдущего. Ни в коем случае не отрезайте челку выше бровей — при сушке волосы поднимутся».

Но все же стилисты настаивают: взявшись за ножницы, даже парикмахер с двадцатилетним стажем не сделает себе приличную прическу. «Что-то получится, но назвать это красивой стрижкой будет затруднительно», — говорит Максим Рокицкий, арт-директор парикмахерской Belka.

По мнению стилиста, не стоит трогать даже челку и кончики волос, поскольку шансов на успех почти нет.

«Поверьте моему опыту! Я часто встречаю клиентов с запросом «я тут себе дома пыталась подстричь, спасите, как теперь это исправить», — говорит стилист. Во время закрытия салонов красоты Рокицкий советует не экспериментировать со стрижками или окрашиваниями, а посвятить время уходу за волосами. «Купите себе маски, делайте спа-процедуры для волос дома – это сделает их красивыми без всякого вреда», — предложил он.

Стилисты опасаются повторения ситуации прошлого года, когда после снятия режима самоизоляции в салоны потянулись люди, попытавшиеся постричь себя самостоятельно.

«Во время прошлого локдауна люди делали с волосами совершенно дикие вещи: блогеры стриглись и призывали делать это других, Настя Ивлеева сама себе подравнивала челку… Кто-то красился краской из магазина и получал рыжий цвет вместо блонда. Мне было вообще не очень смешно, особенно когда клиенты со всем этим начали возвращаться в салон», — вспоминает независимый стилист Алексей Нагорский.

Как рассказывает стилист Иван Иванов, во время локдауна прошлого года он и сам помогал клиенткам стричь челки по FaceTime: «Я объяснял, какие пряди брать, куда оттягивать и параллельно все это показывал у себя дома на парике». По его словам,

тогда у парикмахеров было много свободного времени, и «это был такой fun» – большинство мастеров давали консультации бесплатно.

Тогда россияне начали скупать машинки для стрижки волос — в частности, как сообщали «Известия», на торговой площадке «AliExpress Россия» их продажи выросли на 350%. А в TikTok стали популярными видеоуроки от блогеров, в которых они показывали, как сделать модную стрижку самостоятельно.

Парикмахеры опасаются, что новые ограничения заставят их клиентов снова воспользоваться купленными год назад машинками. А в соцсетях появятся новые видео со странными советами.

«В TikTok появляется все больше видео, как самому сделать стрижку, — объясняет Михаил Золотарев, творческий партнер L'Oreal Professionnel Paris. — Я отношусь к этому критически. Если бы для каскада было достаточно сделать три хвоста и срезать их, профессия парикмахера бы умерла. Профессионал прорабатывает кончики, текстуру, учитывает направление роста волос, их густоту и многое другое. Именно поэтому волосы и лежат без укладки».