Оборотни в старой одежде: что надеть на Хэллоуин

Сделать карнавальный наряд на Хэллоуина 31 октября можно своими руками — из туалетной бумаги, например, получится отличный зомби. «Газета.Ru» — о том, какие подручные средства использовать для создания образа.

Сделай сам

Костюм на Хэллоуин сделать своими руками проще, чем кажется. В интернете есть множество выкроек и видео с обучающими уроками по созданию наряда на праздник. Блогер и швея Виктория Ракуса ознакомилась с самыми распространенными вариантами в сети и представила «Газете.Ru» свой топ костюмов для Хэллоуина, которые точно сможет повторить каждый. Для этого не нужно ни швейной машинки, ни особых навыков шитья.

Скелет

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Из простой черной футболки без рисунка вы можете сделать скелет. Для этого нужно обвести белым карандашом или заостренным кусочком мыла выкройку ребер (она есть в интернете) на ткани, далее аккуратно вырезать по контуру. Под низ порезанной футболки можно подшить белую ткань либо надеть белую майку, чтобы «скелет» проступал четче через прорези.

Рога Малефисенты

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Чтобы смастерить рога, как из мультфильма «Малефисента», берем картон и делаем колечки из полосок бумаги шириной 2,5 см. Концы полосок склеиваем или соединяем степлером. В зависимости от толщины желаемых рогов, диаметр колечек выбираем сами. Но первое кольцо будет самым большим, остальные же постепенно уменьшаем в диаметре. Всего понадобится 9 колечек.

Кольца крепим последовательно по мере увеличения друг к другу клеем, при этом немного их наклоняя, чтобы рог был изогнутым.

Далее из кусочка картона делаем конус — это будет кончик рога. Обматываем наше изделие изолентой для красоты и прочности конструкции и прикрепляем клеем к ободку.

Летучая мышь

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Колготки с летучей мышью сделать проще простого. Для этого необходимо распечатать несколько изображений летучей мыши небольших размеров и прикрепить их на колготки клеем ПВА. Важный момент: при этом колготки должны быть надеты на вас, в противном случае они могут порваться.

Лапки летучей мыши можно сделать при помощи плотных колготок. Для этого отрежьте нижнюю часть колготок и наденьте на руку. Растопырьте пальцы и прошейте ниткой строчки вдоль пальцев. Затем разрежьте ткань между строчками, и лапки готовы.

Зомби

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Для него пригодится одежда, которую вы собираетесь выкинуть или отправить как непригодную на дачу. Художественно кромсайте ее в разных местах, добавляйте «кровавые» подтеки краской. И самое важное здесь — это правильный макияж, ведь у зомби не бывает идеального цвета лица.

Франкенштейн

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Здесь также потребуются старая одежда и около 30-50 булавок. Разрежьте одежду на несколько больших кусков и затем сколите их булавками.

Обязательно под слой одежды наденьте еще футболку или лонгслив, чтобы обезопасить кожу от острых иголок, ведь булавки могу расстегнуться.

Здесь можно поиграть сочетанием цветов и направлением линий. Никаких ограничений, только фантазия.

Харли Квинн

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Этот костюм несколько сложнее, чем предыдущие. Вам понадобится белая футболка с надписью на груди — наверняка такая есть у вас в шкафу. А вот юбку придется мастерить. Для этого потребуется фатин розового и синего цвета. Из ткани кроим около 50-80 полосок, длиной, которая рассчитывается по формуле: длину юбки умножить на два плюс 5 см на пояс. Ширина каждой полоски — около 20 см. Нарезанную ткань завязываем вокруг резинки пояса плотно друг к другу. Можно сделать две длины полосок: покороче и подлиннее и чередовать. Помните, чем плотнее полоски, тем пышнее юбка. Чтобы дополнить образ, в магазине тканей можно также купить две ленты розового и синего цвета и вплести в хвост.

Быстро и просто

Если на создание этих костюмов все-таки придется потратить хоть немного времени, то опытные устроители вечеринок дают более простые советы по созданию образа на Хэллоуин и рекомендуют использовать то, что у вас уже есть.

Кристина Холло, продюсер вечеринки Friendly Halloween, признается, что сама создает себе образ из подручных материалов, дополняя его гримом и переводными тату. «Главный лайфхак — покупать в течение года то, что может пригодиться на Хэллоуин. Но выручают и костюмерные, например, у Сергея Агасфера большая коллекция [нарядов на праздник]», — говорит Холло.

По мнению самого костюмера и художника Сергея Агасфера, есть два пути подготовки костюма на Хэллоуин. Можно обратиться за помощью к профессионалам, а можно — сделать наряд самостоятельно.

«Бумага, картон, папье-маше, простыни, кастрюли могут стать частью костюма. А главное, на что стоит обратить внимание — это старая одежда», — отмечает костюмер. Любой костюм можно создать, если есть желание и фантазия. Например, Громозеку из мультфильма «Тайна третьей планеты» легко сделать из ненужной кухонной утвари и фольги.

Трендовые костюмы, как считает Сергей Агасфер, задаются киноиндустрией. В этом году в топе — герои фильма «Дюна» с их космическими нарядами и монстр Веном из одноименного боевика.

«Сейчас еще вышел триллер «Хэллоуин убивает», и по всему миру, да и у нас на домашних вечеринках, парни будут одеваться в рабочую робу и белую маску. Это будет самый популярный костюм», — предрекает костюмер.

Самыми востребованными нарядами для вечеринки на Хэллоуин у россиян в этом году были костюмы героев сериала «Бумажный дом» — красные комбинезоны и маски Сальвадора Дали. В пятерку также вошли костюмы зомби, Дракулы, Гарри Поттера и Наруто. Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе платформы «Авито». Однако накануне Хэллоуина герои «Бумажного дома» все же уступили по популярности действующим лицам другого популярного сериала — «Игра в кальмара».

Стилист Катя Панч советует искать идеи и вдохновение в фотохостинге Pinterest. «По поисковому запросу halloween ideas costumes огромное количество вариантов, которые легко создать самостоятельно — от ангела до Круэллы», — говорит модный эксперт.

Для этого не обязательно резать старые вещи или кроить новые. Например, в Женщину-кошку можно перевоплотиться, найдя у себя в гардеробе черные леггинсы и такого же цвета кроп-топ. «Важнейшим нюансом станет грим, как минимум можно наклеить временные татуировки с подтеками крови или шрамы», — уточняет Катя Панч.

По такому же принципу можно будет создать костюм Джокера, Джека Воробья, Злого клоуна, вампира, медсестры, Бабы-Яги, черта, персонажей из сериала «Игра в кальмара» и других.

Проще всего любую одежду преобразовать в хэллоуинскую с помощью аксессуаров, считает стилист. Для этого можно использовать маски, шляпы, перчатки, накладные пряди, цветные линзы, парики.