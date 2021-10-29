Оборотни в старой одежде: что надеть на Хэллоуин

Сделай сам
Костюм на Хэллоуин сделать своими руками проще, чем кажется. В интернете есть множество выкроек и видео с обучающими уроками по созданию наряда на праздник. Блогер и швея Виктория Ракуса ознакомилась с самыми распространенными вариантами в сети и представила «Газете.Ru» свой топ костюмов для Хэллоуина, которые точно сможет повторить каждый. Для этого не нужно ни швейной машинки, ни особых навыков шитья.
Скелет
Из простой черной футболки без рисунка вы можете сделать скелет. Для этого нужно обвести белым карандашом или заостренным кусочком мыла выкройку ребер (она есть в интернете) на ткани, далее аккуратно вырезать по контуру. Под низ порезанной футболки можно подшить белую ткань либо надеть белую майку, чтобы «скелет» проступал четче через прорези.
Рога Малефисенты
Чтобы смастерить рога, как из мультфильма «Малефисента», берем картон и делаем колечки из полосок бумаги шириной 2,5 см. Концы полосок склеиваем или соединяем степлером. В зависимости от толщины желаемых рогов, диаметр колечек выбираем сами. Но первое кольцо будет самым большим, остальные же постепенно уменьшаем в диаметре. Всего понадобится 9 колечек.
Кольца крепим последовательно по мере увеличения друг к другу клеем, при этом немного их наклоняя, чтобы рог был изогнутым.
Далее из кусочка картона делаем конус — это будет кончик рога. Обматываем наше изделие изолентой для красоты и прочности конструкции и прикрепляем клеем к ободку.
Летучая мышь
Колготки с летучей мышью сделать проще простого. Для этого необходимо распечатать несколько изображений летучей мыши небольших размеров и прикрепить их на колготки клеем ПВА. Важный момент: при этом колготки должны быть надеты на вас, в противном случае они могут порваться.
Лапки летучей мыши можно сделать при помощи плотных колготок. Для этого отрежьте нижнюю часть колготок и наденьте на руку. Растопырьте пальцы и прошейте ниткой строчки вдоль пальцев. Затем разрежьте ткань между строчками, и лапки готовы.
Зомби
Для него пригодится одежда, которую вы собираетесь выкинуть или отправить как непригодную на дачу. Художественно кромсайте ее в разных местах, добавляйте «кровавые» подтеки краской. И самое важное здесь — это правильный макияж, ведь у зомби не бывает идеального цвета лица.
Франкенштейн
Здесь также потребуются старая одежда и около 30-50 булавок. Разрежьте одежду на несколько больших кусков и затем сколите их булавками.
Обязательно под слой одежды наденьте еще футболку или лонгслив, чтобы обезопасить кожу от острых иголок, ведь булавки могу расстегнуться.
Здесь можно поиграть сочетанием цветов и направлением линий. Никаких ограничений, только фантазия.
Харли Квинн
Этот костюм несколько сложнее, чем предыдущие. Вам понадобится белая футболка с надписью на груди — наверняка такая есть у вас в шкафу. А вот юбку придется мастерить. Для этого потребуется фатин розового и синего цвета. Из ткани кроим около 50-80 полосок, длиной, которая рассчитывается по формуле: длину юбки умножить на два плюс 5 см на пояс. Ширина каждой полоски — около 20 см. Нарезанную ткань завязываем вокруг резинки пояса плотно друг к другу. Можно сделать две длины полосок: покороче и подлиннее и чередовать. Помните, чем плотнее полоски, тем пышнее юбка. Чтобы дополнить образ, в магазине тканей можно также купить две ленты розового и синего цвета и вплести в хвост.
Быстро и просто
Если на создание этих костюмов все-таки придется потратить хоть немного времени, то опытные устроители вечеринок дают более простые советы по созданию образа на Хэллоуин и рекомендуют использовать то, что у вас уже есть.
Кристина Холло, продюсер вечеринки Friendly Halloween, признается, что сама создает себе образ из подручных материалов, дополняя его гримом и переводными тату. «Главный лайфхак — покупать в течение года то, что может пригодиться на Хэллоуин. Но выручают и костюмерные, например, у Сергея Агасфера большая коллекция [нарядов на праздник]», — говорит Холло.
По мнению самого костюмера и художника Сергея Агасфера, есть два пути подготовки костюма на Хэллоуин. Можно обратиться за помощью к профессионалам, а можно — сделать наряд самостоятельно.
«Бумага, картон, папье-маше, простыни, кастрюли могут стать частью костюма. А главное, на что стоит обратить внимание — это старая одежда», — отмечает костюмер. Любой костюм можно создать, если есть желание и фантазия. Например, Громозеку из мультфильма «Тайна третьей планеты» легко сделать из ненужной кухонной утвари и фольги.
Трендовые костюмы, как считает Сергей Агасфер, задаются киноиндустрией. В этом году в топе — герои фильма «Дюна» с их космическими нарядами и монстр Веном из одноименного боевика.
«Сейчас еще вышел триллер «Хэллоуин убивает», и по всему миру, да и у нас на домашних вечеринках, парни будут одеваться в рабочую робу и белую маску. Это будет самый популярный костюм», — предрекает костюмер.
Самыми востребованными нарядами для вечеринки на Хэллоуин у россиян в этом году были костюмы героев сериала «Бумажный дом» — красные комбинезоны и маски Сальвадора Дали. В пятерку также вошли костюмы зомби, Дракулы, Гарри Поттера и Наруто. Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе платформы «Авито». Однако накануне Хэллоуина герои «Бумажного дома» все же уступили по популярности действующим лицам другого популярного сериала — «Игра в кальмара».
Стилист Катя Панч советует искать идеи и вдохновение в фотохостинге Pinterest. «По поисковому запросу halloween ideas costumes огромное количество вариантов, которые легко создать самостоятельно — от ангела до Круэллы», — говорит модный эксперт.
Для этого не обязательно резать старые вещи или кроить новые. Например, в Женщину-кошку можно перевоплотиться, найдя у себя в гардеробе черные леггинсы и такого же цвета кроп-топ. «Важнейшим нюансом станет грим, как минимум можно наклеить временные татуировки с подтеками крови или шрамы», — уточняет Катя Панч.
По такому же принципу можно будет создать костюм Джокера, Джека Воробья, Злого клоуна, вампира, медсестры, Бабы-Яги, черта, персонажей из сериала «Игра в кальмара» и других.
Проще всего любую одежду преобразовать в хэллоуинскую с помощью аксессуаров, считает стилист. Для этого можно использовать маски, шляпы, перчатки, накладные пряди, цветные линзы, парики.