Хула-хуп, эспандер и ипликатор Кузнецова: работают ли советские тренажеры

Рефлектор Минина, ипликатор Кузнецова, люстра Чижевского, эспандер, — эти приспособления советской эпохи для физкультуры и оздоровления организма до сих пор хранятся у многих на антресолях. Врачи рассказали «Газете.Ru», насколько они эффективны и стоит ли пользоваться ими сегодня.

Рефлектор Минина

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В народе этот физиотерапевтический прибор называли «синей лампой» и использовали для лечения воспалительных процессов, растяжений связок, ушибов и артритов. Считается, что первым его применил врач А.В. Минин в 1891 году: с помощью рефлектора он «прогревал» определенную часть тела пациента на расстоянии 20-50 см.

«Современные обезболивающие средства эффективнее, поэтому рефлектор Минина все реже применяется в медицинской практике. Стоит понимать, что это вспомогательное средство, перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Прогревание опасно при высокой температуре и гнойных процессах», — говорит Ольга Александрова, врач-терапевт высшей категории.

Гузель Янгуразова, врач-физиотерапевт сети клиник «Атлас», объясняет, что современная физиотерапия намного эффективнее приборов для домашнего использования.

«Новые комбайны, благодаря сочетанию сразу нескольких методик физиотерапевтического воздействия за одну процедуру, оказывают практически мгновенный эффект – уменьшают боль, отек, воспаление, увеличивают объем движения места, которое является причиной дискомфорта», — указывает она.

Люстра Чижевского

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В 1931 году советский ученый А. Л. Чижевский изобрел прибор, похожий по конструкции на люстру. Его задачей было насыщение воздуха ионами кислорода, благотворно влияющими на организм. Восстановление «природного электрического состава воздуха» при долгом использовании прибора должно было снизить утомляемость, уменьшить частоту заболеваний и повысить работоспособность человека.

По мнению современных врачей, эффект от ионизатора сравним с тем влиянием, которое оказывает на человека морской воздух.

«Это не панацея, но хороший способ улучшения качества воздуха в жилом помещении или офисе, в условиях, когда любые взвешенные в воздухе частицы насыщены различными вирусами, представляющими реальную опасность для жизни и здоровья», — считает Павел Александров, врач-кардиолог, сомнолог клиники НАКФФ.

Ипликатор Кузнецова

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Ипликатор, он же аппликатор и иглоаппликатор, представляет собой гибкую пластмассовую пластину или эластичный ремень со множеством шипов. По задумке создателя – И.И. Кузнецова, — приспособление должно было стать панацеей для страдающих лунатизмом: человек просыпался, встав на колючий «коврик». Позже ипликатор применялся неврологами для лечения мышечной и головной боли, периферических сосудистых расстройств. Считается, что он уменьшает боль, восстанавливает кожный покров, улучшает сон.

«Действие ипликатора основано на принципах рефлексотерапии. Этот массажер и сейчас популярен и доступен, его современный аналог — тибетский аппликатор. Он противопоказан при высокой температуре, людям с онкологическими заболеваниями, также его нельзя использовать на областях с доброкачественными образованиями», — предупреждает Ольга Александрова.

По мнению Павла Александрова, иппликатор Кузнецова актуален, эффективен и безопасен и сегодня. «Это устройство, простое, как гвоздь, действительно помогает в лечении остеохондроза, реально снимает боль», — уточняет он.

При этом подходит ипликатор, скорее, для домашнего использования, полагает Гузель Янгуразова, и не сравнится с УВЧ-терапией. «Эта методика имеет доказанное противовоспалительное, обезболивающее, спазмолитическое, десенсибилизирующее действие, улучшает трофику тканей конкретно в месте, где имеется проблема», — говорит она.

Электрогрелка

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Небольшая грелка, завернутая в коврик, со шнуром и розеткой применялась в основном при болях в спине. Самые догадливые потребители использовали грелку в качестве мини-обогревателя для помещения или автомобиля. В основе принципа действия прибора лежит сухое тепло. Этот же принцип работы у современных аналогов – электроодеял, например.

«Если в вашем распоряжении есть мобильный аналог этого прибора, то стоит взять его с собой на затяжную прогулку, он поможет согреться при переохлаждении», — подчеркивает Ольга Александрова.

Кистевой эспандер

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«Бублик» из резины был предназначен для силовых тренировок, с его помощью развивали мышцы предплечий и кисти рук. Принцип действия прост: в спокойном темпе сжимать и разжимать тренажер около десяти раз.

По мнению Ольги Александровой, советский «бублик» по-прежнему имеет право на существование, главное — правильно подобрать жесткость эспандера, чтобы сжатие не вызывало спазма в мышцах кисти.

«Этот тренажер незаменим для тех видов спорта, где важен захват кисти и сила. У меня он лежит в кармане одной из курток, и когда я еду в ней на работу, то сам использую его», — признается Павел Александров.

Хула-хуп

close 100% Воспитанники детского сада во время занятий физкультурой, 1984 год Н. Будчанин/РИА «Новости»

Хулу-хуп был особенно популярен в 60-х: девочки крутили его для развлечения, а женщины – в надежде похудеть и добиться осиной талии. Многие используют обруч и сегодня. Однако Ольга Александрова предупреждает: если крутить обруч долго, это отрицательно скажется на поясничном отделе позвоночника и усугубит проблемы, которые уже есть.

«Для уменьшения объема талии он может помочь, но комплексы упражнений развивают мышцы передней брюшной стенки — с большей эффективностью», — говорит она.

Диск «Грация»

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Советские тренажеры подобного типа появились в 50-х и были практически в каждой квартире. Человек вставал на диск обеими ногами и двигался нижней частью туловища в разные стороны так, чтобы верх тела оставался неподвижен.

Считалось, что «Грация» помогает укрепить позвоночник, мышцы ног и живот и в целом улучшает работу вестибулярного аппарата.

«Проблема в том, что при длительном использовании диск перегружает колени. Считалось, что он способствует похудению, но разноплановые и узконаправленные упражнения в тренажерном зале принесут человеку гарантированную пользу — в отличие от этого приспособления, которое все еще можно купить в интернете», — предупреждает Ольга Александрова.

Как говорит «Газете.Ru» Константин Сергеев, врач-травматолог, заведующий приемным отделением ЦКБ «РЖД-медицина», все вышеперечисленные приспособления в той или иной степени перекочевали в современность и не утратили своей актуальности ввиду своей технологической дешевизны, доступности и отчасти эффективности.

«Ионизаторы воздуха применяются в дорогих очистителях и увлажнителях воздуха, диски здоровья и эспандеры в современных модификациях присутствуют в фитнес-залах, а ипликаторы применяются при занятиях йогой», — объясняет врач.

Однако он отмечает, что если все эти «гаджеты» остались у вас со времен СССР, то стоит задуматься об их безопасности. «Эластичность резины или проводки может быть уже изношена от времени. Возможно, лучше заменить их на современные недорогие аналоги», — заключает Сергеев.