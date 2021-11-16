Резкий запах пота, который часто преследует в спортзале и на работе, может не только мешать окружающим, но и свидетельствовать о серьезных проблемах в организме. На его появление могут повлиять гормональный сбой, вредная пища, алкоголь и сигареты, неправильный подбор одежды и даже капуста, съеденная на ужин. «Врачи объяснили «Газете.Ru», в каких случаях люди источают неприятный запах.

Летом в транспорте, ресторанах, кинотеатрах и других общественных местах часто можно заметить устойчивый запах пота. С наступлением холодов проблема становится менее острой, но не для всех: посетители спортзалов, например, сталкиваются с ней круглый год. Иногда это связано с плохой работой кондиционеров в фитнес-центрах, но нередко запах распространяют отдельные любители поднимать штангу.

Кому жаловаться на запах

Посетители спортзалов, как правило, жалуются на зловоние друг другу, и если все же намереваются решить эту проблему, то говорят об этом фитнес-тренерам или администраторам, работающим в спортзале, рассказал «Газете.Ru» тренер одного из московских клубов Евгений Симонов. Однако, по его словам, это не имеет смысла: делать замечания клиентам могут только сами клиенты — но не сотрудники зала.

«Если кто и может подойти и сделать замечание, так это клиент. А вот персонал вряд ли поможет, потому что за это можно получить выговор», — говорит инструктор.

В спортзалах есть негласные правила соблюдения гигиены. Однако в бюджетных фитнес-центрах к ним относятся менее внимательно, чем в заведениях класса выше, где люди следят за собой более тщательно. «Паразиты выдают нам свои пожелания» Постоянное желание что-нибудь съесть возникает по разным причинам. Многие списывают это на стресс... 12 ноября 19:48

«Почему запах такой стойкий? Потому что некоторые люди не стирают форму после каждой тренировки. Часто оставляют ее в арендованном шкафчике и на следующее занятие надевают то же самое, — говорит Евгений Симонов. — Вонючки — в основном, одинокие люди. А вообще грязнульки везде есть [не только в спортзале], и свой запах они, как правило, не замечают».

В офисе, как и в спортзале, тоже можно столкнуться с такой неприятностью. Но обращаться с жалобой по этому поводу в HR-отдел не стоит, советуют в сервисе по поиску работы Superjob. Этот вопрос не в компетенции кадровика. Урегулировать положение дел может департамент административной хозяйственной части, но лучше всего прибегнуть к коммуникациям внутри коллектива и решать вопрос полюбовно без вмешательства в процесс посторонних лиц.

Откуда берется запах

Простые наблюдения показывают: запах пота, как правило, исходит от мужчин. Однако терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алена Хрипкова подчеркивает: резкость запаха пота не зависит от пола человека.

«Выделения потовых желез сами по себе не имеют запаха, но приобретают его лишь после того, как бактерии на коже погибают и вырабатывают пахучие продукты распада», — объясняет Алена Хрипкова.

По словам Татьяны Сусловой, врача-эндокринолога клиники «РЖД-Медицина», запах пота не будет таким едким, если ежедневно принимать душ, выбирать одежду из дышащих материалов, использовать дезодорант или антиперспирант. А еще — отказаться от вредных привычек: как объясняет эндокринолог, причиной появления резкого запаха могут служить такие факторы как питание (острая пища, кофе, шоколад, какао, чай увеличивают теплоотдачу и стимулируют потоотделение), алкоголь и сигареты, избыточный личный вес.

Появлению неприятного запаха кожи может способствовать и съеденное накануне, рассказывает врач Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора Екатерина Бокова. Например, человек, поужинавший продуктами с высоким содержанием серы, может «в течение ближайших 24-48 часов источать характерно серный запах». «Сера больше всего как элемент содержится в крестоцветных, а крестоцветные — это капуста, будь то брокколи или белокочанная», — уточняет Екатерина Бокова.

Кроме того, на изменение запаха пота влияют лук — и особенно чеснок. «Запах может быть не очень раздражающим и не явно чесночным, но это будет характерный и не очень приятный запах», — объясняет врач.

Другие продукты, влияющие на запах кожи — более экзотичны: по словам Екатерины Боковой, от карри пот будет пахнуть «более агрессивно и ярко», после спаржи точно появится специфический запах у мочи, но у некоторых людей — и у кожи, и, наконец, не стоит ожидать, что вы будете источать приятный аромат, поев довольно вонючего фрукта, дуриана.

Бывает, что продукты и гигиена ни при чем — специфический запах пота может являться признаком развития некоторых заболеваний, объясняет Алена Хрипкова — к ним относятся сахарный диабет, болезни почек и печени. А также свидетельствовать о гормональных изменениях, особенно в подростковом возрасте. «Получили невозможное»: врачи осудили увлечение россиян БАДами Россияне скупают витамин D, магний и биодобавки с бузиной. Врачи бьют тревогу. По их мнению, мода... 10 ноября 20:53

По словам Боковой, два состояния, когда неприятный запах тела не победить никак. «Одно из них — генетически обусловленная патология, когда человек транслирует резкий рыбный запах, — сообщила она. Это триметиламинурия, врожденное генетически обусловленное заболевание, которое на данный момент никак не лечится. Очень малое число людей страдает такой патологией, и этот запах ни с чем не перепутаешь».

Второй случай — это специфический аромат, который люди начинают источать в старости. «Это запах ноненаля. Его никак не изменишь, это связано с изменением структуры как потовых желез, так и гормонального фона, — рассказала врач. — Его довольно сложно заглушить, и он четко распознается, особенно противоположным полом, позволяя детектировать возраст человека».

Как побороть запах пота

Косметические средства не дают 100% защиты от запаха — они лишь временно его маскируют. Как объясняет Елена Мановска, врач-терапевт и нутрициолог, дезодорант всего лишь уменьшает численность бактерий на коже и, следовательно, приглушает аромат, но не регулирует потоотделение. Антиперспирант же, наоборот, снижает потоотделение путем закупоривания желез, оказывая временный эффект.

«Главное – обратить внимание на состав средства. Лучше всего, если в дезодоранте не будет триклозана – сильного антибактериального компонента, который подозревают в канцерогенности и влиянии на развитие устойчивости к антибиотикам. Самые безопасные – натуральные дезодоранты, в составе которых эфирные масла и экстракты трав», — говорит Алена Хрипкова. В составе антиперспиранта не стоит опасаться солей алюминия, несмотря на распространенное заблуждение, что они могут вызвать рак, уточняет эксперт.

Косметологи предлагают также решить проблему с повышенной потливостью и резкостью запаха на полгода путем введения ботулотоксина в подмышечные впадины, блокируя усиленное выделение пота.

Однако Елена Мановска полагает, что к таким кардинальным методам прибегать не стоит. Облегчить ситуацию может и прием ванн дважды в неделю с бишофитом (магниевая соль), который можно чередовать с хвойными экстрактами, эфирными маслами, скипидарным раствором или бромом. Стресс, который также является одним из провоцирующих факторов повышенной потливости, можно регулировать путем приема растительных средств, например, мелиссы, ромашки, пассифлоры, валерианы, пустырника.